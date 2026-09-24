Để du lịch Việt Nam là một hành trình tự hào, điểm đến trải nghiệm mới

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Hội nghị là diễn đàn mở để cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng ngồi lại, lắng nghe và thấu hiểu.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành Du lịch đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức mới.

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đang đặt ra những định hướng phát triển mang tính nền tảng và bước ngoặt. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị đưa ra quan điểm chỉ đạo phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới của đất nước; chuyển mạnh từ phát triển theo số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng cao…

Cùng với đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 về phát triển văn hóa Việt Nam tạo điểm tựa văn hóa và nguồn lực sáng tạo to lớn để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch.

Những chuyển động lớn đó đòi hỏi công tác xúc tiến du lịch phải đổi mới căn bản tư duy và phương thức tiếp cận theo hướng chuyển từ "khai thác tài nguyên" sang "kiến tạo giá trị"; lấy văn hóa, con người, trải nghiệm và tính sáng tạo làm lợi thế cạnh tranh cốt lõi để gia tăng sức lan tỏa của ngành Du lịch tới toàn bộ nền kinh tế.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn lắng nghe, ghi nhận và tổng hợp các ý kiến đóng góp, hiến kế tâm huyết của đại biểu tại Hội nghị nhằm đưa công tác xúc tiến du lịch bước sang một giai đoạn phát triển mới chuyên nghiệp hơn, liên kết chặt chẽ hơn và mang lại giá trị thực chất hơn.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã đưa ra những quan điểm, góc nhìn về thực tế hoạt động của ngành du lịch Việt Nam; cam kết đồng hành thúc đẩy thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Các đơn vị lữ hành cũng cho rằng cần tối ưu hoá thủ tục thị thực điện tử và kiểm soát xuất nhập cảnh để tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh, sau một thời gian làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Hội nghị diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi toàn ngành du lịch đang nỗ lực quán triệt và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn kết với Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và các mục tiêu tăng trưởng “hai con số” mà Chính phủ và Bộ VHTTDL đã giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian của năm 2026 không còn nhiều, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị các địa phương, đặc biệt là các địa phương trọng điểm du lịch như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Bình, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng, Lào Cai, An Giang bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP, khẩn trương hành động ngay các kế hoạch về du lịch.

Các địa phương cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp nhằm đưa ra các gói kích cầu cho mùa đông, sản phẩm du lịch đêm, tận dụng mọi cơ hội để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng của năm.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của toàn ngành, sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành, sự chủ động của các địa phương và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, sau Hội nghị công tác xúc tiến du lịch Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn bứt phá, góp phần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vững vàng vươn tầm thế giới, đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.