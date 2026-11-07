Để du lịch trở thành cực tăng trưởng bền vững của nền kinh tế
Hôm nay (7/11), Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch và chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì thảo luận tại tổ Đại biểu Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-du-lich-tro-thanh-cuc-tang-truong-ben-vung-cua-nen-kinh-te-246261107233827469.htm