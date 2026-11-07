Để du lịch trở thành cực tăng trưởng bền vững của nền kinh tế

Việc tài xế công nghệ cùng lên tiếng về chính sách giá, phí đã dẫn đến những điều chỉnh đáng chú ý từ Grab. Câu chuyện không chỉ dừng ở gói giải pháp gần 3.000 tỷ đồng mà còn đặt ra yêu cầu bảo vệ quyền lợi, an sinh cho người lao động trong nền kinh tế số.