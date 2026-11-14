Để du lịch cộng đồng trở thành sản phẩm thực chất

Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng thành những sản phẩm đặc trưng. TRONG ẢNH: Du khách trải nghiệm tại làng cổ Lộc Yên. Ảnh: TTXTDL

Hoàn thiện sản phẩm

Đà Nẵng có nhiều vùng sinh thái, làng quê, làng nghề và cộng đồng dân cư mang bản sắc riêng, tạo tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh Hội An, làng đá mỹ nghệ Non Nước, những địa chỉ như Trà Nhiêu, Triêm Tây, Tam Thanh, Tà Lang - Giàn Bí, làng nghề nước mắm Nam Ô có thể hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống địa phương.

Mỗi nơi có một lợi thế riêng như Trà Nhiêu (xã Nam Phước) với cảnh quan sông nước và nghề thủ công; Triêm Tây (phường Điện Bàn) với không gian làng quê ven sông; Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) với cảnh quan núi rừng, văn hóa Cơ Tu; Tam Thanh (phường Quảng Phú) với biển và nghệ thuật cộng đồng.

Đây là nguồn tài nguyên để bổ sung các sản phẩm du lịch biển, di sản, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, cần kết nối các hoạt động thành hành trình hợp lý, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và khả năng phục vụ nhiều nhóm khách.

Đầu tháng 11 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp UBND xã Nam Phước tổ chức chương trình khảo sát, trải nghiệm dành cho các doanh nghiệp lữ hành. Các doanh nghiệp tìm hiểu hoạt động du lịch tại địa phương, đánh giá điều kiện đón tiếp và khả năng kết nối với những điểm đến lân cận để xây dựng tour phù hợp.

Theo đại diện Công ty CP Vietnam Travel Mart, các hộ kinh doanh tại Trà Nhiêu cần tăng cường liên kết, thống nhất giá dịch vụ để tạo sự đồng bộ trong quá trình đón và phục vụ khách. Địa phương có thể nghiên cứu hình thành tổ hợp tác hoặc hợp tác xã kết nối các hộ dân, hoạt động trải nghiệm và làng nghề thành một lịch trình hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng tour.

Đề xuất này cũng là vấn đề cần quan tâm tại nhiều điểm du lịch cộng đồng khác. Đặc thù của loại hình du lịch này là người dân trực tiếp tham gia cung ứng dịch vụ, từ lưu trú, ăn uống đến hướng dẫn trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm thủ công.

Nếu thiếu đầu mối điều phối, mỗi hộ hoạt động theo cách riêng, giá cả và chất lượng phục vụ không đồng đều, doanh nghiệp sẽ khó xây dựng chương trình tham quan ổn định. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ khách cũng phải được cải thiện, trong đó cần quan tâm hệ thống công trình vệ sinh, bảo đảm tiện nghi nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Các doanh nghiệp lữ hành Đà Nẵng đi khảo sát dịch vụ tại Trà Nhiêu (xã Nam Phước). Ảnh: TTXTDL.

Phát huy giá trị bản địa, tạo sinh kế lâu dài

Một trong những hướng đi để nâng sức hấp dẫn của du lịch cộng đồng là chuyển hóa nghề truyền thống, sản vật địa phương thành những sản phẩm có khả năng phục vụ thị trường. Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng phối hợp UBND xã Nam Phước tổ chức lớp tập huấn cải tiến mẫu mã sản phẩm thủ công truyền thống làm từ vật liệu cói.

Trong 7 ngày, các hộ làm nghề dệt chiếu và thành viên tham gia mô hình du lịch cộng đồng được hướng dẫn lựa chọn, xử lý, bảo quản nguyên liệu; thực hành cải tiến mẫu mã, kích thước, màu sắc và hoàn thiện sản phẩm.

Người dân được hướng dẫn phát triển những sản phẩm nhỏ gọn, có tính ứng dụng cao như tấm lót, giỏ đựng bình, quạt, móc khóa và các vật dụng lưu niệm, theo hướng vừa phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách, vừa tạo cơ hội duy trì nghề truyền thống trong đời sống hiện nay.

Bà Trần Thị Bai, hộ dân tham gia tập huấn cho biết, người dân phấn khởi khi được hướng dẫn cách làm thêm nhiều sản phẩm mới. Sau thời gian thực hành, bà con có thể tự hoàn thiện một số mặt hàng để giới thiệu, phục vụ du khách tìm hiểu và mua làm quà tặng. Người dân mong muốn địa phương tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao để cải thiện tay nghề, chất lượng sản phẩm.

Tương tự, ở các địa bàn miền núi, nghề dệt thổ cẩm, đan lát, chế biến ẩm thực truyền thống hay biểu diễn nghệ thuật dân gian có thể trở thành những hoạt động trải nghiệm gắn với cộng đồng. Giữa tháng 11/2026, “Phiên chợ Cơ Tu - Hương sắc núi rừng” được tổ chức tại Trung tâm Du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân), tạo điều kiện để du khách khám phá văn hóa Cơ Tu qua những trải nghiệm trực tiếp như dệt vải, gói bánh sừng trâu, nghe người dân kể về văn hóa của mình…

Kết nối đưa sản phẩm làng nghề thành sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Ảnh: TTXTDL

Theo ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát, du lịch cộng đồng có nhiều tiềm năng để kết nối với các sản phẩm làng nghề, đặc sản và trải nghiệm văn hóa bản địa, hình thành những hành trình đa dạng cho du khách.

Thực tế, doanh nghiệp đã đưa làng đá mỹ nghệ Non Nước, làng gốm Thanh Hà, các cơ sở sản xuất đặc sản đạt chuẩn OCOP và một số điểm du lịch cộng đồng ở Hòa Vang vào chương trình tour. Theo ông Thiện, việc liên kết các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ địa phương sẽ làm phong phú trải nghiệm, kéo dài hành trình và góp phần tăng mức chi tiêu của khách.

Tuy nhiên, đại diện một số doanh nghiệp cho rằng, cần có sự phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp trong kết nối các điểm du lịch cộng đồng với làng nghề, cơ sở sản xuất đặc sản và điểm tham quan lân cận.

Trên cơ sở đó, có thể xây dựng các tuyến trải nghiệm theo chủ đề, kết hợp không gian sông nước, làng nghề, văn hóa bản địa và sinh thái miền núi, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của người dân.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhìn nhận sự kết hợp giữa đô thị hiện đại, năng động với không gian văn hóa, di sản đặc sắc tạo nên hệ sinh thái điểm đến đa dạng. Để khai thác lợi thế này, cần có chiến lược truyền thông và cơ chế quản lý thống nhất, hình thành những hành trình trải nghiệm liền mạch, giúp du khách có thêm lý do quay trở lại.