TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD Securities). Ảnh: Kiều Chinh/Mekong ASEAN.

"Dòng vốn không e ngại rủi ro, nhưng luôn e ngại sự bất định," TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD Securities) mở đầu bài phát biểu bằng bài học ông rút ra khi phụ trách kinh tế Đức trong cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng Euro. Theo ông, triển vọng tăng trưởng có thể đưa nhà đầu tư đến một thị trường, song các quy tắc rõ ràng, cam kết được thực hiện và số liệu đáng tin cậy mới tạo cơ sở để họ gắn bó lâu dài.

Đó cũng là một trong những vấn đề được đặt ra sáng 25/11 tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026, diễn ra đồng thời ở TP HCM và TP Hà Nội.

Hội nghị có chủ đề "Dòng vốn toàn cầu – Khát vọng Việt Nam", quy tụ gần 1.000 đại biểu, gồm đại diện các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong, ngoài nước. Sự kiện diễn ra sau khi FTSE Russell chính thức chuyển thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên nhóm mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Ba nguyên tắc để giữ chân dòng vốn quốc tế

Theo TS. Philipp Rösler, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026–2030, Việt Nam cần khoảng 1.500 tỷ USD vốn đầu tư. Với nhu cầu ở quy mô này, ông cho rằng Việt Nam cần phát triển thị trường vốn trong nước song song với việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán và đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam vào hoạt động là hai bước đi bổ trợ cho nhau, giúp thị trường kết nối với nhiều nhà đầu tư hơn.

Khi cơ hội tiếp cận mở rộng, những câu hỏi của nhà đầu tư cũng cụ thể hơn. Họ sẽ chọn đối tác nào, cấu trúc khoản đầu tư ra sao và dựa trên những chuẩn mực nào để ra quyết định. Theo ông Rösler, chính sách có thể mở đường cho dòng vốn tìm đến, nhưng khuôn khổ pháp lý và cách thực thi trên thực tế sẽ ảnh hưởng đến quyết định gắn bó lâu dài của nhà đầu tư.

Từ kinh nghiệm làm việc tại Chính phủ Đức và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Philipp Rösler, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD Securities), nêu ba nguyên tắc mà những thị trường phát triển thành công thường theo đuổi.

Thứ nhất, duy trì chính sách nhất quán và có thể dự báo. Trước khi cam kết vốn trong nhiều năm, nhà đầu tư cần hiểu các quy định hiện hành và có cơ sở dự liệu những thay đổi. Chính sách ổn định giúp họ lập kế hoạch và triển khai các quyết định đầu tư dài hạn.

Thứ hai, chủ động mở cửa và hội nhập. Quá trình mở cửa có thể diễn ra theo từng bước phù hợp với điều kiện của thị trường. Theo ông, việc duy trì định hướng hội nhập qua từng bước sẽ giúp thị trường kết nối sâu hơn với các doanh nghiệp và định chế quốc tế.

Thứ ba, áp dụng chuẩn mực quốc tế trong quản trị và công bố thông tin. Ông đề cập cụ thể đến vai trò của thành viên hội đồng quản trị độc lập, cơ chế kiểm soát và giám sát, cũng như yêu cầu công bố báo cáo minh bạch, đúng hạn và được kiểm toán độc lập hằng năm. Đây là những căn cứ để nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp và theo dõi việc thực hiện các cam kết.

Ông Rösler mời các nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội, đồng thời đề nghị doanh nghiệp trong nước chủ động nâng sức cạnh tranh, cải thiện quản trị và hiệu quả hoạt động.

Theo nguyên Phó Thủ tướng Đức, Việt Nam đã có những nền tảng quan trọng để đón dòng vốn mới. Thị trường chứng khoán được nâng hạng, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đã đi vào hoạt động và giới đầu tư quốc tế sẵn sàng tìm kiếm cơ hội. Để chuyển sự quan tâm ấy thành cam kết dài hạn, ông cho rằng Việt Nam cần tiếp tục củng cố thể chế và phát huy vai trò của các định chế tài chính có uy tín.

Về phía doanh nghiệp, niềm tin của nhà đầu tư được xây dựng qua chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nếu duy trì được những nỗ lực đó, ông Rösler bày tỏ lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam và khả năng vươn xa của doanh nghiệp trong nước.

Ngân hàng kết nối dòng vốn xuyên biên giới

Tiếp nối chương trình, ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank, chia sẻ góc nhìn về triển vọng dòng vốn quốc tế tại Việt Nam. Theo ông Kim, Việt Nam đang có cơ hội tạo bước tiến mạnh mẽ như các nền kinh tế đi trước. Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp.

Cùng với việc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đi vào hoạt động, bước tiến này mở thêm cơ hội kết nối dòng vốn và phát triển các dịch vụ tài chính theo chuẩn mực quốc tế. Đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tương đương 120% GDP và quy mô thị trường trái phiếu đạt 25% GDP.

Những chuyển động đó, theo ông, đang thay đổi câu hỏi của giới đầu tư toàn cầu. Từ "vì sao nên đầu tư vào Việt Nam?", họ chuyển sang tìm hiểu cách kết nối và tham gia sâu hơn vào thị trường.

Từ trải nghiệm trong ngành ngân hàng ở Hàn Quốc và Việt Nam, ông tin rằng các ngân hàng cần đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong quá trình đó. Theo ông, vai trò này dựa trên ba yếu tố: nguồn vốn, chuẩn mực và quan hệ đối tác.

Về nguồn vốn, ông Kim Byoungho cho rằng nhu cầu đầu tư lớn trong các lĩnh vực hàng không, giao thông vận tải, năng lượng, phát triển đô thị và kinh tế số đang mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư quốc tế. Vai trò của ngân hàng là kết nối nguồn vốn toàn cầu với những dự án có khả năng tạo giá trị bền vững và đóng góp cho tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Về chuẩn mực, cùng với nguồn vốn, nhà đầu tư quốc tế mang đến tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Họ kỳ vọng một môi trường đầu tư minh bạch, có kỷ luật và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Ông Kim ví niềm tin là đồng tiền có giá trị nhất trên thị trường toàn cầu. Theo ông, giá trị ấy được bồi đắp qua hành động cụ thể và cách mỗi bên thực hiện nhất quán những cam kết đã đưa ra.

Về quan hệ đối tác, ông Kim nhấn mạnh việc kết nối cần diễn ra theo hai chiều, đưa nhà đầu tư quốc tế đến với các cơ hội tại Việt Nam và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới. Đó cũng là lý do HDBank, Sovico và các đối tác tiếp tục mở rộng hợp tác tại những trung tâm tài chính như London, New York, Tokyo, Singapore và Seoul. Qua những mối quan hệ này, doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế, mở rộng hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

"Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thế giới đang rộng mở những cơ hội mới. HDBank và các đối tác sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên hành trình vươn ra thị trường toàn cầu," Chủ tịch HDBank khẳng định.