Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, ông Nguyễn Quán Vinh, hội viên người cao tuổi thôn Dương Hòa, xã Thiệu Hóa đã mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Từ mô hình trồng dưa kim hoàng hậu, nho sữa trong nhà màng, gia đình ông không chỉ có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần lan tỏa phong trào thi đua phát triển kinh tế tại địa phương.