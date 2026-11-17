Để dòng vốn theo kịp nhu cầu doanh nghiệp Thủ đô
Đầu tư một dây chuyền sản xuất, đổi mới công nghệ hay mở rộng thị trường đều cần nguồn vốn phù hợp. Với doanh nghiệp, lãi suất ưu đãi là điều kiện quan trọng, nhưng kỳ hạn vay và cách tiếp cận tín dụng cũng quyết định khả năng triển khai kế hoạch kinh doanh. Tại Hà Nội, cùng với các gói vay giảm lãi suất, yêu cầu đặt ra là đưa vốn đến đúng nhu cầu, giúp doanh nghiệp vừa duy trì sản xuất, vừa có điều kiện đầu tư lâu dài.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-dong-von-theo-kip-nhu-cau-doanh-nghiep-thu-do-246261117004340218.htm