Để Đông Trạch trở thành xã không ma túy

Từ cuối năm 2025, sau buổi gặp gỡ, tuyên truyền trực tiếp với nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn, Công an xã Đông Trạch đã thành lập một nhóm zalo nhằm duy trì sự kết nối và tuyên truyền thường xuyên. Xuất phát từ trăn trở làm thế nào để công tác giáo dục, phòng ngừa không chỉ dừng lại ở những buổi gặp gỡ trực tiếp, mô hình này đã mở ra một kênh tương tác gần gũi, linh hoạt giữa lực lượng công an với thanh thiếu niên trên địa bàn.

Thông qua nhóm zalo, các thông tin về những vụ án ma túy được điều tra, xử lý, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như tác hại nghiêm trọng của các chất gây nghiện được cán bộ công an cập nhật thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, cảnh báo nguy cơ và giúp các thành viên chủ động tránh xa tệ nạn ma túy.

Công an xã Đông Trạch đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện - Ảnh: N.Q.V

Điều đáng ghi nhận là từ một kênh tuyên truyền, nhóm zalo từng bước trở thành cầu nối hai chiều giữa lực lượng công an và thanh thiếu niên. Không chỉ tiếp nhận thông tin, một số thành viên còn chủ động nhắn tin riêng, cung cấp những thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.

Thượng úy Trần Hữu Thuận, cán bộ Công an xã Đông Trạch, cho biết: “Điều khiến chúng tôi phấn khởi là một số bạn đã chủ động nhắn tin riêng khi phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn. Đặc biệt, có nhiều thông tin rất có giá trị, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy”...

Nếu công tác tuyên truyền, giáo dục giúp ngăn ngừa nguy cơ từ sớm thì sự quan tâm, hỗ trợ lâu dài của cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp những người từng vi phạm pháp luật tránh tái phạm.

Thực tế cho thấy, sau khi trở về địa phương, không ít người từng liên quan đến ma túy phải đối mặt với mặc cảm, tự ti và những rào cản trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Nếu thiếu sự quan tâm, động viên và cơ hội tạo dựng cuộc sống ổn định, họ rất dễ bị tác động bởi những mối quan hệ, môi trường tiêu cực.

Anh Nguyễn Đình Minh, người dân xã Đông Trạch, chia sẻ: “Tôi đã từng hỗ trợ một số thanh thiếu niên có hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng chất ma túy. Khi tái hòa nhập cộng đồng, các bạn thường mặc cảm, tự ti, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý. Vì vậy, mình phải thấu hiểu và tạo điều kiện cho các bạn trong vấn đề việc làm. Khi có công việc ổn định, tinh thần các bạn sẽ tốt hơn, từ đó hạn chế nguy cơ tái diễn những sai phạm trước đây”…

Xã Đông Trạch đặt mục tiêu đến năm 2027 trở thành địa bàn không ma túy. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa phải được triển khai thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, nắm tình hình, đánh giá đúng thực trạng địa bàn, nhận diện các nhóm đối tượng và khu vực tiềm ẩn nguy cơ để chủ động triển khai các giải pháp phù hợp. Cùng với đó là việc phát huy hiệu quả các mô hình tự quản ở cơ sở, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh từ từng khu dân cư, gia đình, dòng họ.

Trung tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Đông Trạch cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phòng ngừa trên địa bàn, trước hết chúng tôi xác định phải đánh giá chính xác thực trạng để tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Thứ hai, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình "Thanh niên xã Đông Trạch nói không với ma túy", đồng thời xây dựng các mô hình mới như thôn không ma túy, dòng họ không ma túy”.

Từ những mô hình cụ thể, Đông Trạch đang từng bước đưa công tác phòng, chống ma túy đến gần hơn với từng người dân, từng gia đình và từng khu dân cư. Trong đó, thanh thiếu niên được quan tâm giáo dục, người có nguy cơ được chủ động tiếp cận, người từng lầm lỡ được hỗ trợ tái hòa nhập, còn mỗi người dân trở thành một chủ thể tích cực trong phát hiện, tố giác và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy. Đó cũng là cách Đông Trạch từng bước xây dựng thế trận phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở, hướng tới mục tiêu trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2027.