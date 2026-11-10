Để động Mường Vi trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Vẻ đẹp nguyên sơ say lòng người

Cuối tuần, chị Trần Thị Kim Huyền cùng nhóm bạn thân rời trung tâm phường Cam Đường, háo hức tìm về xã Bản Xèo để tận mắt chiêm ngưỡng động Mường Vi. Dù đã nghe danh “nàng tiên ngủ trong rừng” từ lâu, nhưng chỉ khi trực tiếp đặt chân tới đây, chị Huyền mới thực sự ngỡ ngàng.

Đường dẫn vào động Mường Vi còn hoang sơ.

Cây khế cổ thụ ven đường dẫn vào động Mường Vi.

Chị Trần Thị Kim Huyền, phường Cam Đường chia sẻ: “Đi sâu vào bên trong động, tôi bất ngờ trước cảnh quan đẹp mắt, đặc biệt là những khối nhũ thạch với nhiều màu sắc lấp lánh. Không gian trong động mang lại cảm giác thư thái, tiếng nước suối chảy róc rách giúp xua tan mọi mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng. Tôi hy vọng, động Mường Vi sẽ được quan tâm đầu tư, phát triển thành điểm du lịch hấp dẫn”.

Động Mường Vi nằm ở thôn Mường Vi, xã Bản Xèo, cách tỉnh lộ 156B chưa đầy 1 km. Đi theo đường dẫn vào động, du khách sẽ bắt gặp một cây khế chua cổ thụ to lớn, như “người gác cổng” của động Mường Vi.

Sau gốc khế cổ thụ khoảng 200 mét là lối nhỏ dẫn vào động Mường Vi, khiến những vị khách lần đầu đặt chân tới cảm thấy tò mò, thậm chí có phần e dè. Thế nhưng, bước qua lối nhỏ hẹp ấy là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên trong động, hệ thống nước ngầm chảy tạo thành những dòng suối nhỏ róc rách ngày đêm, như một bản hòa ca của tự nhiên. Dưới ánh sáng phản chiếu của đèn pin, hàng nghìn khối nhũ đá hiện lên lung linh sắc màu. Không gian tĩnh lặng, mát lạnh trong lòng động mang lại cho du khách sự bình yên, thư thái.

Bên trong động Mường Vi có nhiều nhũ đá đẹp mắt.

Chị Thàn Thị Việt, xã Bản Xèo cho biết: Tôi đã nhiều lần có dịp ghé thăm động Mường Vi, rất ấn tượng với cảnh quan nơi đây, giữ được nét đẹp tự nhiên, hoang sơ, kỳ vĩ. Tôi mong muốn động Mường Vi sớm được đầu tư để du khách gần xa đến tham quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Kho báu chờ được khai mở

Mặc dù sở hữu vẻ đẹp hấp dẫn, nhưng động Mường Vi hiện vẫn gặp khó khăn, thách thức về cơ sở hạ tầng. Trước khi thực hiện chính quyền hai cấp, huyện Bát Xát (cũ) đã quan tâm đầu tư nơi này thành điểm du lịch, nhưng dự án chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn. Hiện một số hạng mục quan trọng phục vụ việc đón khách như nhà quản lý, hệ thống điện chiếu sáng, cánh cửa vào động đã xuống cấp, không thể sử dụng.

Cảm giác thư thái khi được tận mắt chiêm ngưỡng vể đẹp của động Mường Vi.

Cận cảnh nhũ đá có màu sắc óng ánh bắt mắt.

Mong muốn của người dân địa phương cũng như những người yêu mến du lịch Tây Bắc là sự chung tay, vào cuộc của các nhà đầu tư, khôi phục và nâng cấp hạ tầng để động Mường Vi khoe trọn vẻ đẹp lộng lẫy vốn có.

Ông Phạm Văn Tuân - Trưởng thôn Mường Vi khẳng định: Từ lâu, thôn Mường Vi đã tích cực tuyên truyền người dân gìn giữ, bảo vệ các khối nhũ đá và không xâm phạm cảnh quan động. Nếu được các cấp, ngành quan tâm đầu tư, địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân gìn giữ cảnh quan, để thu hút du khách đến tham quan động.

Ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên từ phía người dân sẽ là nền móng vững chắc để phát triển du lịch bền vững. Hiện xã Bản Xèo cũng đã xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ mũi nhọn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ông Phạm Văn Tâm - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bản Xèo chia sẻ: Thắng cảnh động Mường Vi có lợi thế nằm ở vị trí trung chuyển giữa Sa Pa, Ý Tý và phường Lào Cai. Với định hướng phát triển đa dạng loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá và di sản, địa phương đang rà soát quy hoạch, huy động nguồn lực và bảo tồn bản sắc văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc.

Với vị trí trên trục kết nối giao thương và du lịch giữa Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, vùng săn mây nổi tiếng Ý Tý và các phường Lào Cai, Cam Đường, động Mường Vi có đủ điều kiện để trở thành “trạm dừng chân” lý tưởng từ kết hợp giữa trải nghiệm khám phá hang động kỳ vĩ, tìm hiểu văn hóa bản địa đậm đà bản sắc và tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng.

Người dân xã Bản Xèo kỳ vọng động Mường Vi sớm được đầu tư, trở thành điểm đến thu hút du khách gần xa.

Động Mường Vi đang tọa lạc giữa đại ngàn Bản Xèo. Nhưng để “nàng tiên ngủ trong rừng” thực sự thức giấc, rất cần sự chung tay của các nhà đầu tư, sự quan tâm và tầm nhìn phát triển bền vững từ các cấp chính quyền. Khi những nguồn lực ấy hội tụ, động Mường Vi chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm khó quên trên hành trình khám phá Lào Cai.