Dự buổi họp mặt có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Thị Cẩm Đào; đại diện lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo ngành văn hóa qua các thời kỳ, đại diện các sở, ngành, địa phương, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đông đảo cán bộ, người làm công tác văn hóa.

Đầu tư cho văn hóa, là đầu tư cho con người

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh con người Việt Nam.

Tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, đặt ra trách nhiệm bồi đắp nền tảng tinh thần, định hướng những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Văn Dương

Theo Bí thư Thành ủy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam và Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28 ngày 24/4/2026, chính thức quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa.

Đây không chỉ là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh bản sắc, tâm hồn Việt Nam mà còn nhắc nhở mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội về trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Nhiều tiết mục ca múa nhạc hiện đại đan xen với nghệ thuật truyền thống mang đến cho người xem nhiều cảm xúc dạt dào. Ảnh: Văn Dương

Đối với TP. Cần Thơ, sau hợp nhất, thành phố không chỉ mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số và không gian kinh tế mà còn mở ra không gian hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cộng đồng được hình thành qua nhiều thế hệ.

Sự giao lưu, cộng cư lâu đời giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng văn hóa sông nước, đờn ca tài tử, cải lương, hệ thống chùa chiền, lễ hội và các sinh hoạt tín ngưỡng đã tạo nên bản sắc phong phú, thống nhất trong đa dạng của vùng đất Tây Nam Bộ.

Thành phố hiện có 109 di tích được xếp hạng, 16 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố, gồm 103 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và 1.227 Nhà văn hóa ấp, khu vực, góp phần đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, sự phong phú về di sản và truyền thống không tự thân trở thành lợi thế phát triển. Giá trị văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng gìn giữ, thực hành, sáng tạo và trao truyền; phẩm chất con người chỉ trở thành nguồn lực khi được thể hiện bằng tri thức, năng lực, hành động và trách nhiệm trong đời sống.

Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng văn hóa sông nước đã tạo nên bản sắc phong phú của vùng đất Tây Nam Bộ. Ảnh: Văn Dương

“Yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ tư duy phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, đưa các giá trị văn hóa và sức sáng tạo của con người Cần Thơ trở thành nguồn lực phát triển thành phố”, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Từ định hướng đó, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa; lấy xây dựng con người làm trọng tâm, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Cùng với đó, thành phố cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm người dân được bình đẳng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bảo tồn di sản, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Cần Thơ; phát triển nội dung văn hóa số có chất lượng, sức hấp dẫn, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Văn Dương

Một nhiệm vụ quan trọng khác là khơi thông nguồn lực, phát triển công nghiệp văn hóa, từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố ưu tiên những lĩnh vực có thế mạnh như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ và lễ hội truyền thống; gắn bảo tồn với sáng tạo, tạo điều kiện để di sản tiếp tục sống trong cộng đồng, trở thành chất liệu cho các tác phẩm, sản phẩm và dịch vụ văn hóa có bản sắc, giá trị và sức cạnh tranh.

Đồng thời, cần quan tâm chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, đãi ngộ phù hợp để khuyến khích tài năng, sức sáng tạo và sự gắn bó với nghề.

Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình khẳng định: “Đầu tư cho văn hóa, vì thế, là đầu tư cho con người, cho sức sáng tạo và tương lai của Cần Thơ”

Văn hóa được giữ gìn và tiếp nối

Tại lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật có chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” với những màn biểu diễn trống hội, ca múa và hòa tấu nhạc cụ dân tộc, liên khúc lý, dân ca Nam Bộ đưa người xem đến với những cảm xúc dạt dào, mộc mạc mà thấm đẫm tình người tình đất phương Nam.

Phóng sự “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh Cần Thơ” tái hiện những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, từ đời sống cộng đồng đến hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Khách mời giao lưu tọa đàm “Văn hóa được giữ gìn và tiếp nối như thế nào?”. Ảnh: Văn Dương

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “Văn hóa được giữ gìn và tiếp nối như thế nào?” với sự tham gia của Nghệ nhân Nhân dân Trường Út, Nghệ sĩ Ưu tú Sơn Thị Mi Ly, nhạc sĩ Thế Long.

Qua những câu chuyện về đờn ca tài tử, nghệ thuật biểu diễn Khmer Nam Bộ, cải lương và hoạt động văn hóa ở cơ sở, chương trình góp phần lan tỏa trách nhiệm gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình (thứ tư từ trái sang) và Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (trái) tặng hoa cho các diễn giả. Ảnh: Văn Dương

Thông qua buổi họp mặt, TP. Cần Thơ tiếp tục khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc, xây dựng con người Cần Thơ phát triển toàn diện; từng bước đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng thành phố xứng tầm trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.