Trong giai đoạn mới, doanh nghiệp cần chủ động vươn ra và chiếm lĩnh thị trường thế giới. Ảnh: Lam Giang

Mở đường để doanh nghiệp quốc tế hóa

Đến tháng 10-2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc kỷ lục 1.000 tỷ USD, với nền tảng 18 hiệp định thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, quy mô thương mại lớn chưa đồng nghĩa doanh nghiệp Việt có vị thế tương xứng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp vẫn chủ yếu đảm nhận khâu gia công, phụ thuộc nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu; sản phẩm xuất khẩu chưa tạo được giá trị riêng, thương hiệu và hệ thống phân phối ở nước ngoài còn hạn chế. Trong khi tiêu chuẩn về chất lượng, công nghệ, môi trường, lao động và truy xuất nguồn gốc của các thị trường ngày càng khắt khe.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, doanh nghiệp Việt Nam lâu nay chủ yếu hội nhập theo hướng thích ứng với yêu cầu thị trường quốc tế. Với chương trình Go Global, doanh nghiệp phải chủ động vươn ra thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và khẳng định vị thế. “Đây là thay đổi quan trọng về định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú, Go Global không chỉ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa mà còn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và gia tăng hiện diện quốc tế. Bốn hướng quốc tế hóa của doanh nghiệp gồm: Xuất khẩu hàng hóa; thương mại xuyên biên giới; tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; mở rộng hiện diện, đầu tư ở nước ngoài qua văn phòng, chi nhánh, công ty, liên doanh hoặc mua bán, sáp nhập (M&A). Vì thế, doanh nghiệp cũng nên bám theo định hướng này, chủ động xây dựng chiến lược quốc tế hóa, đầu tư vào năng lực và xác định rõ thị trường mục tiêu.

Chương trình mở cơ hội cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, với lộ trình phù hợp với quy mô, nguồn lực, ngành hàng. Các hỗ trợ trải dài từ chuẩn hóa sản phẩm đến đầu tư, liên kết quốc tế. Đến năm 2030, Go Global đặt mục tiêu đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư, kinh doanh toàn cầu; tư vấn kế hoạch vươn ra quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp; hỗ trợ 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó 30 doanh nghiệp theo phương thức M&A. Chương trình còn hỗ trợ 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu và 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới; ít nhất 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

Đáp ứng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc... là chìa khóa để hàng Việt vươn xa. Ảnh: Lam Giang

Nâng cao năng lực để vươn xa

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế về sản phẩm nhưng chưa đủ năng lực vươn xa trên thị trường xuất khẩu. Theo Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam, hạn chế nằm ở tổ chức sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và phát triển phân phối quốc tế. Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hợp tác xã còn gặp khó bởi quy mô hạn chế, phải tự đảm nhiệm nhiều khâu nhưng thiếu vốn, nhân lực, công nghệ và thông tin thị trường.

Đưa sản phẩm ra nước ngoài mới là bước đầu; để đứng vững, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu thị trường và chủ động tổ chức kinh doanh. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp giữa chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị; đồng thời nâng cao khả năng nắm bắt quy định, tiêu chuẩn của từng thị trường.

Ở góc độ thị trường, Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ Đỗ Ngọc Hưng cho rằng, vươn ra toàn cầu không chỉ dừng ở mở rộng xuất khẩu mà cần hướng tới xây dựng thương hiệu, mạng lưới phân phối, hiện diện thương mại, đầu tư và tham gia chuỗi giá trị. Thay vì xuất khẩu qua nhà nhập khẩu trung gian, doanh nghiệp nên chủ động xây dựng mạng lưới phân phối, văn phòng đại diện, công ty, liên doanh hoặc cơ sở sản xuất phù hợp năng lực.

Tuy nhiên, hiện diện tại nước ngoài cũng đặt doanh nghiệp trước yêu cầu cao về pháp luật, thuế, hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm, lao động, sở hữu trí tuệ và phòng vệ thương mại... Theo các chuyên gia, quốc tế hóa cần nhiều nguồn lực mà một cơ quan đơn lẻ khó đáp ứng, từ thông tin thị trường, tư vấn pháp lý, công nghệ, tài chính, nhân lực đến đối tác quốc tế. Mạng lưới Go Global cần kết nối hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, đơn vị tài chính, tư vấn, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đối tác quốc tế.

Hiệu quả của chương trình phụ thuộc vào việc triển khai sát thực tế và sự chủ động của doanh nghiệp. Địa phương cần nhận diện ngành hàng tiềm năng, kết nối nguồn lực, thiết kế hỗ trợ phù hợp. Doanh nghiệp cần coi tư vấn pháp lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ và phát triển nhân lực là đầu tư dài hạn. Vì vậy, chính sách hỗ trợ cần tập trung vào khâu doanh nghiệp còn yếu, không chỉ dừng ở kết nối thông tin và giới thiệu thị trường.

Go Global mở cơ hội để doanh nghiệp Việt chuyển từ vị thế nhà cung cấp sang chủ thể chủ động trong kinh doanh quốc tế. Cơ hội chỉ thành hiện thực khi doanh nghiệp làm chủ sản phẩm, công nghệ, thương hiệu, kênh phân phối và có chiến lược hiện diện khả thi. Trong quá trình đó, vai trò kiến tạo của Nhà nước cần đi cùng sự chủ động của địa phương và năng lực nội tại của doanh nghiệp.