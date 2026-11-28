Đại biểu Nguyễn Hải Long tham luận tại tổ

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ cần bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực: thủ tục dễ thực hiện, chi phí vận hành phù hợp, dịch vụ quản trị dễ tiếp cận và cơ hội tìm kiếm khách hàng. Những kiến nghị của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Long gợi mở cách thiết kế chính sách xuyên suốt vòng đời doanh nghiệp, từ gia nhập, duy trì hoạt động, tăng trưởng đến rút lui khỏi thị trường.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2026 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Trong thời gian chuẩn bị triển khai, yêu cầu đặt ra là cụ thể hóa chính sách phù hợp với khả năng tiếp cận của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm siêu nhỏ vốn hạn chế về vốn, nhân lực và năng lực quản trị.

Trước đó, tại phiên thảo luận ở hội trường ngày 29/10/2026 về dự án luật, đại biểu Nguyễn Hải Long, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, đề nghị nhìn nhận chính sách hỗ trợ theo toàn bộ vòng đời doanh nghiệp. Các kiến nghị tại phiên thảo luận cần được phân biệt với những quy định đã được thông qua và nội dung sẽ được hướng dẫn khi thi hành luật.

Từ ý tưởng kinh doanh đến một doanh nghiệp có thể tồn tại

Một người có sản phẩm tốt hoặc ý tưởng sáng tạo chưa chắc đã đủ điều kiện tổ chức hoạt động kinh doanh lâu dài. Khi thành lập doanh nghiệp, họ phải đảm nhận đồng thời nhiều công việc: tìm khách hàng, quản lý dòng tiền, thực hiện kế toán, hợp đồng, nghĩa vụ thuế và các thủ tục liên quan.

Với doanh nghiệp siêu nhỏ, số người làm việc ít khiến nhiều nhiệm vụ dồn vào người sáng lập. Chi phí thuê dịch vụ bên ngoài có thể trở thành gánh nặng khi doanh thu chưa ổn định. Bởi vậy, việc đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường cần đi cùng hỗ trợ để doanh nghiệp vận hành sau khi được cấp đăng ký.

Từ thực tiễn tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng, đại biểu Nguyễn Hải Long phản ánh có những người trẻ sở hữu ý tưởng, sản phẩm và từng tạo được doanh thu nhưng gặp khó khăn khi muốn thành lập doanh nghiệp. Vướng mắc về thủ tục và thiếu sự hỗ trợ phù hợp có thể khiến cơ hội kinh doanh bị bỏ dở.

Dẫn số liệu của FiinGroup tại phiên thảo luận, đại biểu cho biết tỷ lệ đóng cửa của nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ năm 2025 lên tới 22,7%, gần gấp đôi tỷ lệ chung của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đại biểu, ba năm đầu là giai đoạn quan trọng, trong khi khả năng phát triển lên quy mô lớn của nhóm này còn hạn chế.

Những vấn đề ấy cho thấy cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tồn tại của doanh nghiệp. Số lượng đăng ký mới là một chỉ dấu, nhưng khả năng duy trì hoạt động, tạo việc làm, tích lũy năng lực và mở rộng thị trường mới phản ánh sức phát triển lâu dài.

Hỗ trợ phi tài chính phải sát công việc hằng ngày

Trong các đề xuất của đại biểu Nguyễn Hải Long, hỗ trợ phi tài chính là nội dung đáng chú ý. Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phần mềm quản trị, dịch vụ kế toán, tư vấn pháp lý, công nghệ, địa điểm làm việc và mạng lưới kết nối khách hàng.

Đây là những nhu cầu cụ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành. Một phần mềm phù hợp giúp người kinh doanh quản lý đơn hàng và dòng tiền rõ ràng hơn. Tư vấn hợp đồng giúp nhận diện trách nhiệm trước khi giao dịch. Dịch vụ kế toán dễ tiếp cận có thể giảm thời gian xử lý hồ sơ để người sáng lập tập trung vào sản phẩm và khách hàng.

Đại biểu đề xuất nghiên cứu sử dụng một phần số cơ sở nhà, đất công dôi dư được nêu tại phiên thảo luận để thí điểm không gian làm việc chung dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và người khởi nghiệp. Ý nghĩa của đề xuất nằm ở khả năng kết hợp địa điểm làm việc với các dịch vụ hỗ trợ cần thiết.

Việc nghiên cứu mô hình này cần làm rõ điều kiện sử dụng tài sản công, đối tượng tiếp cận, chi phí và trách nhiệm quản lý. Nếu chỉ cung cấp chỗ ngồi mà thiếu dịch vụ, thiếu kết nối thị trường, hiệu quả hỗ trợ sẽ hạn chế.

Tương tự, các chương trình tư vấn và đào tạo cần xuất phát từ công việc doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Nội dung càng cụ thể, khả năng áp dụng càng cao. Thay vì tổ chức nhiều hoạt động rời rạc, có thể thiết kế sự hỗ trợ liên tục: xác định nhu cầu, tư vấn giải pháp, hướng dẫn thực hiện và theo dõi kết quả.

Đối với doanh nghiệp nông nghiệp quy mô siêu nhỏ, những nhu cầu này còn gắn với quản lý vùng nguyên liệu, hồ sơ chất lượng, bao bì, bảo quản và tổ chức tiêu thụ. Các cơ sở theo đuổi sản xuất hữu cơ cần thêm năng lực quản lý quy trình, lưu giữ hồ sơ và đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn lựa chọn. Hỗ trợ đúng việc sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn.

Tạo cơ hội công bằng cho người khởi nghiệp

Một vấn đề được đại biểu Nguyễn Hải Long đặt ra là khả năng tiếp cận chính sách giữa doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh và doanh nghiệp được thành lập trực tiếp từ ý tưởng ban đầu.

Đại biểu đánh giá cao việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, đồng thời đề nghị nghiên cứu mở rộng ưu đãi khởi đầu cho doanh nghiệp siêu nhỏ thành lập lần đầu, theo nguyên tắc mỗi người sáng lập được hưởng một lần.

Đề xuất hướng đến việc để người kinh doanh lựa chọn hình thức phù hợp ngay từ đầu, tránh phải đi qua những bước trung gian chỉ nhằm đáp ứng điều kiện hưởng hỗ trợ.

Ở góc độ thực thi, cơ hội công bằng còn phụ thuộc vào mức độ dễ tìm hiểu và dễ thực hiện của thủ tục. Doanh nghiệp ít nhân sự khó dành nhiều thời gian để theo dõi thông báo, chuẩn bị hồ sơ hoặc liên hệ nhiều đầu mối. Chính sách vì thế cần được công khai bằng hướng dẫn rõ ràng về đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thời hạn và cơ quan giải quyết.

Cùng với đó, việc sử dụng dữ liệu sẵn có của cơ quan nhà nước có thể giảm công việc kê khai lặp lại. Nguồn lực hỗ trợ sẽ phát huy tốt hơn khi doanh nghiệp dành ít thời gian cho thủ tục và nhiều thời gian hơn để cải thiện hoạt động kinh doanh.

Có lối ra hợp pháp để người kinh doanh được làm lại

Thất bại là khả năng có thể xảy ra trong kinh doanh. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đã ngừng hoạt động mà chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt, người sáng lập vẫn phải xử lý những công việc về hồ sơ, kế toán và nghĩa vụ liên quan.

Đại biểu Nguyễn Hải Long đề xuất nghiên cứu cơ chế chấm dứt hoạt động tự động đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đáp ứng các điều kiện chặt chẽ: liên tục 12 tháng không có doanh thu, không xuất hóa đơn, không sử dụng lao động, không nợ thuế và bảo hiểm; sau khi thông báo công khai không có ý kiến phản đối thì được xem xét chấm dứt hoạt động mà không bị xử phạt.

Đây là kiến nghị tại quá trình thảo luận, không phải căn cứ để doanh nghiệp tự áp dụng. Nếu nghiên cứu cơ chế này, cần bảo đảm việc xác minh nghĩa vụ, bảo vệ quyền lợi của người lao động, chủ nợ và các bên liên quan; phòng ngừa hành vi lợi dụng để né tránh trách nhiệm.

Giá trị của đề xuất nằm ở việc nhìn nhận đầy đủ cả quá trình rút lui khỏi thị trường. Một thủ tục chấm dứt minh bạch, phù hợp với trường hợp thực tế sẽ giúp giảm chi phí kéo dài và tạo điều kiện để người kinh doanh có cơ hội bắt đầu lại.

Từ những kiến nghị trên, thước đo của chính sách hỗ trợ cần gắn với kết quả doanh nghiệp đạt được: vận hành tốt hơn, giảm chi phí tuân thủ, tiếp cận thêm khách hàng và từng bước nâng năng lực quản trị. Với doanh nghiệp siêu nhỏ, một hỗ trợ vừa sức nhưng đúng thời điểm có thể tạo ra thay đổi đáng kể.

Để những cơ sở nhỏ hôm nay có thể trưởng thành, sự đồng hành cần được duy trì qua từng giai đoạn. Mở cửa gia nhập thuận lợi, hỗ trợ hoạt động thiết thực và bảo đảm lối ra hợp pháp là những điều kiện cùng tạo nên một môi trường khuyến khích người dân kinh doanh, đổi mới và dám làm lại sau thất bại.