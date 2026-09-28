Đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên sẽ bị xử phạt ra sao?

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/9/2026, quy định cụ thể các hành vi vi phạm, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực báo chí.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức xử phạt đối với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san.