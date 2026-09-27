Đe dọa, uy hiếp nhà báo, phóng viên bị phạt tới 100 triệu đồng

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên. Mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Mức phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, đó là hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: Hoàng Hà

Mức phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định của Chính phủ cũng quy định xử phạt đối với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san.

Nếu không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí có sử dụng thông tin do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; minh họa, đặt tiêu đề tin, bài không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin. Mức phạt này còn áp dụng nếu đăng, phát ý kiến phản hồi không thể hiện đầy đủ nội dung hoặc đăng, phát không đúng thời điểm theo quy định; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó sẽ bị phạt đến 40 triệu đồng.

Các hành vi: Đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; đăng, phát thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó... sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 40-60 triệu đồng nếu miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác trong các tin, bài, ảnh; quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, mức phạt trên còn áp dụng nếu thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.

Xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc bị phạt đến 500 triệu đồng

Mức phạt tiền từ 60-80 triệu đồng nếu đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng; đăng, phát thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, tuyên truyền lối sống đồi trụy mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này còn áp dụng nếu thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đặc biệt, phạt tiền từ 80-100 triệu đồng nếu đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng; đăng, phát tin, bài, ảnh kích động bạo lực mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt từ 300-400 triệu đồng áp dụng đối với một số hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; đăng, phát thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Mức phạt cao nhất từ 400-500 triệu đồng, được áp dụng đối với một số hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có đăng, phát thông tin gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.