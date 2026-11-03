Đe dọa hành hung người giúp dân vá xe vì lo ảnh hưởng việc làm ăn

Đối tượng Nguyễn Thành Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 31/10/2026, Công an phường Dĩ An, TP.HCM đã đưa Nguyễn Thành Sơn (SN 1975, trú tại phường Bình Hòa) về trụ sở làm việc để xác minh liên quan đến hành vi đe dọa người hỗ trợ sửa xe cho người đi đường trên tuyến ĐT743.

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, Sơn khai nhận làm nghề sửa xe lưu động trên tuyến đường ĐT743, qua địa bàn phường Bình Hòa và phường Dĩ An khoảng 10 năm nay.

Tối 30/10, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Sơn di chuyển qua khu vực gần cầu vượt 550, thuộc khu phố Tân Long, phường Dĩ An. Tại đây, Sơn phát hiện một nam thanh niên mặc áo của hãng xe công nghệ đang hỗ trợ sửa xe cho một người đi đường bị thủng lốp.

Cho rằng việc làm của nam thanh niên sẽ ảnh hưởng, cạnh tranh đến công việc kinh doanh của mình, Sơn tiến đến chửi bới, ngăn cản việc hỗ trợ vá xe.

Đáng chú ý, theo lời khai ban đầu, Sơn còn liên tục đe dọa đánh, đâm chết nam thanh niên nếu người này tiếp tục hoạt động tại khu vực trên.

Hiện Công an phường Dĩ An, TP.HCM đang tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

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