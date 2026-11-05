Đe doạ đánh bom liên tiếp, nhiều chuyến bay châu Âu phải hạ cánh khẩn cấp

Theo Reuters, một máy bay khởi hành từ London đã phải chuyển hướng, hạ cánh xuống thành phố Plovdiv, Bulgaria. Trong khi đó, các cơ quan chức năng tại Séc, Ý và Ba Lan cũng ghi nhận nhiều cảnh báo đánh bom nhắm vào các chuyến bay.

Cảnh sát Séc cho biết, bốn máy bay đang trên đường đến thủ đô Prague nhận được lời đe dọa đánh bom trong ngày 5/11. Nhà chức trách đã chuẩn bị phương án ứng phó khi các máy bay hạ cánh, dù đánh giá mức độ tin cậy của những cảnh báo này ở mức thấp.

Tại Ý, không quân nước này đã điều tiêm kích hộ tống một máy bay của hãng Finnair, khởi hành từ Helsinki (Phần Lan) đến Rome. Một chuyến bay khác của hãng Finnair, do Jettime khai thác, cũng nhận được cảnh báo nhưng vẫn hạ cánh bình thường xuống Vienna (Áo).

Một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Aer Lingus được nhìn thấy tại căn cứ không quân quân sự Evreux sau chuyến bay từ Dublin đến Rome bị chuyển hướng đến Pháp do bị đe dọa đánh bom.

Hãng hàng không LOT của Ba Lan xác nhận một chuyến bay từ Warsaw đến Brussels đã hạ cánh an toàn sau khi nhận cảnh báo an ninh. Lực lượng chức năng không phát hiện vật thể khả nghi nào trên máy bay.

Thông báo cũng cho biết một chuyến bay của hãng LOT đến Paris đã bị dừng lại khi đang lăn bánh chuẩn bị cất cánh và hành khách đã được chuyển sang máy bay khác như một biện pháp phòng ngừa.

Truyền thông Ý đưa tin một chuyến bay của hãng Wizz Air từ Milan đến Warsaw đã phải hạ cánh xuống Vienna do bị đe dọa đánh bom.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong tuần các hãng hàng không châu Âu đối mặt với tình trạng tương tự. Hôm 3/11, ít nhất bảy chuyến bay và một tàu du lịch đã nhận được các lời đe dọa đánh bom, gây gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay. Tuy nhiên, không có thiết bị nổ nào được phát hiện.

Làn sóng đe dọa mới xuất hiện trong bối cảnh châu Âu liên tiếp ghi nhận các vụ việc gây gián đoạn cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong tuần này, các tin tặc chưa rõ danh tính bị cáo buộc làm tê liệt hệ thống làm lạnh tại một số siêu thị ở nhiều quốc gia.

Một số chuyên gia nhận định, các cảnh báo đánh bom giả có thể là một phần của chiến dịch gây rối, khó truy vết nhưng đủ sức làm gián đoạn hoạt động của nhiều lĩnh vực.

Ông Eliran Almog, Giám đốc điều hành công ty an ninh mạng hàng không Cyviation, cho rằng những lời đe dọa lặp đi lặp lại không chỉ gây đình trệ hoạt động mà còn có thể nhằm thăm dò cách các hãng hàng không, sân bay và chính quyền phản ứng trước những tình huống khẩn cấp.

Theo ông Almog, các vụ việc trong lĩnh vực hàng không diễn ra cùng thời điểm với những cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị trên khắp châu Âu. Việc nhiều dịch vụ thiết yếu liên tiếp bị gián đoạn có thể gây thiệt hại kinh tế và làm suy giảm niềm tin của công chúng.