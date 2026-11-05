Đe dọa đánh bom lại bao phủ bầu trời châu Âu

Máy bay cất cánh từ sân bay Fiumicino tại thủ đô Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh sát Séc cho biết 4 chuyến bay đang hướng đến Praha sau khi bị đe dọa đánh bom. Lực lượng chức năng đã chuẩn bị cho việc hạ cánh của các chuyến bay này.

Trong khi đó, sân bay Brussels (Bỉ) cho biết một chuyến bay của hãng hàng không LOT (Ba Lan) khởi hành từ Vacsava đã hạ cánh an toàn xuống sân bay này sau khi xuất hiện thông tin đáng ngờ. Tuy nhiên, đại diện sân bay cho biết không cần triển khai thêm các biện pháp an ninh sau khi không phát hiện vật phẩm đáng ngờ nào.

Cùng ngày, một chuyến bay của hãng Finnair khởi hành từ Helsinki (Phần Lan), do hãng Jettime khai thác, đã hạ cánh xuống Vienna (Áo) sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom. Đại diện Finnair cũng xác nhận một chuyến bay khác của hãng đến Rome (Italy) trước đó cùng ngày đã phải chuyển hướng đến căn cứ không quân Évreux tại Fauville, Pháp, sau khi nhận được cảnh báo tương tự.

Trong khi đó, các quan chức Bulgaria thông báo có 3 máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp do các lời đe dọa đánh bom. Theo đài truyền hình nước này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết các máy bay khởi hành từ Copenhagen và Madrid đã hạ cánh xuống Sofia. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin một chiếc máy bay thứ ba từ London đã hạ cánh xuống thành phố Plovdiv.

Trước đó, ngày 3/11, ít nhất 7 chuyến bay và một cửa hàng trên tàu du lịch tại châu Âu đã nhận được lời đe dọa đánh bom, gây gián đoạn hoạt động tại các sân bay dù không phát hiện thiết bị nổ nào.