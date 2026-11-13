Đe dọa đánh bom giả lan rộng: Italia họp khẩn, Pháp triệu tập Hội đồng quốc phòng

Theo truyền thông địa phương, trong ngày 12/11, lực lượng chức năng Pháp đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp nhiều cơ sở giáo dục sau khi nhận được các thông điệp đe dọa đánh bom. Cụ thể, trường trung học Don Bosco tại thành phố Marseille đã sơ tán học sinh từ 9h sáng; cảnh sát cùng đội rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ đã phong tỏa hiện trường để kiểm tra an ninh. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại trường trung học Victor-Bérard và Viện Công nghệ Đại học (IUT) ở Laon (tỉnh Aisne) sau khi ban giám hiệu nhận được các email cảnh báo nguy hiểm.

Dù Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp xác nhận chỉ ghi nhận số ít vụ việc trong ngày 12/11 và bác bỏ khả năng xảy ra “hiện tượng trên diện rộng”, sự cố này vẫn nằm trong chuỗi báo động an ninh liên tiếp nhắm vào các trường học và nhiều chuyến bay thương mại tại châu Âu suốt những tuần qua.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Paris đang theo dõi sát sao tình hình với mức độ cảnh giác cao nhất, đồng thời thông báo sẽ triệu tập cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Élysée kêu gọi không vội vàng quy kết trách nhiệm cho các yếu tố bên ngoài: “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có đủ cơ sở xác thực để kết luận nguồn gốc. Do đó, chưa thể khẳng định có các thế lực nước ngoài đứng sau làn sóng đe dọa này”.

Trước đó một ngày, làn sóng đe dọa đánh bom qua thư điện tử đã gây náo loạn hệ thống giáo dục tại Italia, Vương quốc Anh và Ireland. Riêng tại Italia, khoảng 6.300 trường học trên cả nước đã nhận được email đe dọa có chữ ký dưới tên “Mikhail Andropov”, buộc hàng trăm cơ sở phải sơ tán hàng chục nghìn học sinh và giáo viên. Đến sáng 12/11, một đợt email mới với chữ ký tương tự tiếp tục được gửi tới hiệu trưởng nhiều trường học tại nước này.

Trước tình hình trên, sáng 12/11, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Dinh Chigi ở thủ đô Rome với sự tham dự của các bộ trưởng chủ chốt cùng đại diện phe đối lập nhằm thống nhất phương án hành động. Các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Nội vụ Italia dự kiến sẽ sớm báo cáo toàn diện sự việc trước Quốc hội. Chính phủ Italia cũng thông báo sẽ triệu tập cuộc họp Ủy ban Liên bộ về An ninh Cộng hòa (CISR) trong chiều cùng ngày nhằm xây dựng quy trình ứng phó thống nhất trước các mối đe dọa này.

Theo phương án đang được xem xét, các trường học sẽ không phải sơ tán nếu căn cứ duy nhất là những email đe dọa được gửi hàng loạt. Tuy nhiên, tỉnh trưởng, đại diện chính quyền trung ương tại các địa phương, vẫn có quyền quyết định sơ tán khi xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm cụ thể và có cơ sở xác thực.