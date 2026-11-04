Đe dọa đánh bom giả gây náo loạn hàng không châu Âu

Hành khách tại sân bay Heathrow ở Thủ đô London (Anh). (Ảnh: THX/TTXVN)

Một làn sóng báo động bom giả liên tiếp nhắm vào ít nhất 7 chuyến bay thương mại trên khắp châu Âu trong ngày 3/11 đã kích hoạt trạng thái báo động an ninh khẩn cấp tại hàng loạt quốc gia, gồm Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Bulgaria.

Dù toàn bộ các đợt kiểm tra an ninh sau đó đều không phát hiện bất kỳ vật thể nguy hiểm nào, song chuỗi sự cố đã gây ra tình trạng hỗn loạn, gián đoạn lịch trình hàng không diện rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tâm điểm của đợt đe dọa diễn ra vào sáng 3/11 (theo giờ địa phương) tại Italy, khi một thông báo ẩn danh qua thư điện tử cảnh báo về sự xuất hiện của chất nổ trên hai chuyến bay của hãng Ryanair khởi hành từ Lisbon và Dublin hướng về sân bay Fiumicino ở Rome.

Tình huống khẩn cấp buộc Không quân Italy phải lập tức điều động các máy bay chiến đấu cất cánh để hộ tống hai máy bay thương mại cho đến khi đáp xuống sân bay Fiumicino.

Ngay khi hạ cánh, toàn bộ hành khách, hành lý và máy bay đã bị phong tỏa để lực lượng rà phá bom mìn tiến hành kiểm tra chi tiết.

Cùng thời điểm, một chuyến bay khác của Wizz Air khởi hành từ sân bay Bergamo (Italy) đi Sofia (Bulgaria) cũng ghi nhận lời đe dọa tương tự.

Tại Tây Ban Nha, quy trình an ninh nghiêm ngặt được kích hoạt khẩn cấp tại sân bay Murcia sau khi chuyến bay Ryanair chở 114 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn từ Manchester hạ cánh và phải sơ tán toàn bộ.

Còn tại Ba Lan, chuyến bay SK751 của SAS Scandinavian Airlines từ Copenhagen đến sân bay Chopin (Warsaw) đã khiến một đường băng bị phong tỏa khẩn cấp sau khi hạ cánh.

Trong khi đó, chuyến bay của LOT Polish Airlines từ sân bay Heathrow (Anh) buộc phải chuyển hướng sang sân bay phụ Modlin. Sân bay Modlin đã phải tạm thời đóng cửa toàn bộ hoạt động để phục vụ công tác rà soát chất nổ.

Chuỗi sự cố ngày 3/11 diễn ra ngay sau một loạt đe dọa tương tự trước đó tại châu Âu.

Hiện cảnh sát Italy cùng cơ quan an ninh các nước châu Âu đang tích cực phối hợp điều tra nguồn gốc các thư điện tử và cuộc gọi ẩn danh cảnh báo./.