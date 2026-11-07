Đe dọa đánh bom gây gián đoạn hoạt động của nhiều đài truyền hình châu Âu

Cảnh sát Anh. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 6/11, hàng loạt email đe dọa đánh bom với thông điệp “đồng hồ đang đếm ngược” đã được gửi đến các đài truyền hình trên khắp châu Âu, buộc một số đài phải sơ tán nhân viên và tạm dừng phát sóng chương trình.

Trong số các đơn vị truyền thông bị ảnh hưởng có Đài Phát thanh và Truyền hình Ireland (RTÉ), hãng truyền hình Sky của Anh và kênh truyền hình tư nhân Nova TV của Bulgaria.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng không phát hiện thiết bị nổ tại bất kỳ địa điểm nào. Tại RTÉ, các chương trình phát sóng đã được thay thế bằng âm nhạc và thông điệp ghi âm sẵn, kéo dài tới 3 giờ đồng hồ.

Theo nội dung các email gửi đến RTÉ và Nova, đối tượng đe dọa cho biết một thành viên trong nhóm đã đặt thiết bị nổ tại tòa nhà của các đài này.

Email cảnh báo thiết bị sẽ phát nổ sau 45 phút, đồng thời tuyên bố đây mới chỉ là khởi đầu và những vụ việc xảy ra trong tuần này chỉ là “một trong những điều mà châu Âu sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.”

Người gửi các email cũng tuyên bố là một trong những thủ lĩnh của nhóm đứng sau các vụ đe dọa đánh bom máy bay ở châu Âu trong tuần qua. Tuy nhiên, danh tính cũng như mối liên hệ của người này với các vụ việc hiện chưa được xác minh.

Tại thủ đô Sofia của Bulgaria, cảnh sát đã có mặt tại trụ sở đài Nova để kiểm tra sau khi sơ tán nhân viên. Tòa nhà sau đó được xác nhận an toàn và hoạt động phát sóng không bị gián đoạn.

Trong khi đó, nhân viên RTÉ cũng đã trở lại làm việc sau khi cảnh sát hoàn tất quá trình rà soát các tòa nhà kéo dài hơn 3 giờ.

Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết các cơ quan an ninh châu Âu vẫn chưa xác định được liệu những lời đe dọa nhắm vào ngành hàng không và các cơ quan truyền thông xuất phát từ hành động của những cá nhân riêng lẻ hay là một phần của chiến dịch tấn công có phối hợp.

Các vụ đe dọa nhằm vào các đài truyền hình diễn ra sau hàng loạt cảnh báo đánh bom giả nhắm vào các chuyến bay chở khách tại Serbia, Phần Lan, Tây Ban Nha và một số quốc gia châu Âu khác trong những ngày gần đây.

Những cảnh báo này buộc nhiều máy bay phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp hoặc tiến hành kiểm tra an ninh, song đến nay chưa phát hiện chất nổ.

Diễn biến trên cũng làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh tại châu Âu, trong bối cảnh châu lục này liên tiếp ghi nhận các vụ tấn công mạng trong những tuần gần đây, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào hệ thống của một số chuỗi siêu thị./.