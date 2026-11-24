Mỗi tối thứ Bảy, tuyến đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri lại sôi động với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và giao lưu cộng đồng. Những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống, tiếng đàn tính cùng sắc màu trang phục của đồng bào các dân tộc tạo nên không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng đô thị. Văn hóa không còn bó hẹp trong hội trường, sân khấu hay những dịp lễ hội theo mùa mà hiện diện gần gũi trong đời sống thường nhật.

Người dân ngắm các mô hình đèn cỡ lớn được diễu hành tại Lễ hội Ánh sáng biên cương năm 2026

Tại đây, những làn điệu then, sli, lượn, các điệu múa dân gian được tái hiện trong không gian mở, giúp người dân và du khách có thêm cơ hội tiếp cận, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống.

Ông La Quang Hải, phường Đông Kinh chia sẻ: “Từ khi khai trương không gian văn hóa phố đi bộ Hùng Vương, tuần nào tôi cũng ra đây tham quan, trải nghiệm. Ở đây có nhiều hoạt động giải trí phù hợp với mọi lứa tuổi. Tôi thấy quê hương mình có nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống được giới thiệu trong không gian sinh hoạt chung để người dân và du khách cùng trải nghiệm. Qua đó, mỗi người càng thêm trân trọng và có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương”.

Thực tế cho thấy, việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào không gian sinh hoạt cộng đồng đang góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của tỉnh. Những năm qua, tỉnh duy trì tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với bản sắc địa phương như: Lễ hội Hoa đào, Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ, lễ hội văn hóa các dân tộc và Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn. Mỗi sự kiện không chỉ tạo điểm nhấn thu hút du khách mà còn là dịp để các giá trị văn hóa được thực hành, quảng bá và lan tỏa.

Tiêu biểu là Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026 với chủ đề “Mùa vàng Bắc Sơn – Bản hòa ca di sản và thiên nhiên”, diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 3/11. Bên cạnh khai thác vẻ đẹp của những cánh đồng lúa chín, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống cộng đồng như: đua bè trên suối, gặt lúa, giã gạo bằng công cụ truyền thống, tìm hiểu quy trình làm ngói âm dương, thưởng thức hát then, đàn tính và các món ăn đặc trưng của người Tày... Theo thông tin từ UBND xã Bắc Sơn, trong thời gian diễn ra lễ hội, địa phương đón hơn 35.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng gần 60% so với năm 2025.

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của những sản phẩm du lịch được hình thành từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa bản địa. Khi du khách không chỉ đến ngắm cảnh mà còn được trực tiếp trải nghiệm phong tục, tập quán, ẩm thực và đời sống của người dân, giá trị của chuyến đi được mở rộng. Cộng đồng địa phương cũng có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, cung cấp dịch vụ và tạo thu nhập từ chính những giá trị văn hóa mình đang gìn giữ.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Lạng Sơn đón trên 4,83 triệu lượt khách du lịch, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và tăng khả năng giữ chân du khách. Trong đó, văn hóa chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt, giúp du lịch Lạng Sơn không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan mà còn bởi những trải nghiệm mang dấu ấn riêng của vùng đất Xứ Lạng.

Phát huy giá trị tuyền thống

Để những giá trị văn hóa truyền thống thực sự trở thành nguồn lực phát triển, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế, du lịch. Trong đó, việc tổ chức các không gian văn hóa cộng đồng, khuyến khích người dân trực tiếp tham gia thực hành và trao truyền di sản được xác định là hướng đi quan trọng.

Cuộc thi gói bánh chưng thu hút đông đảo người dân và du khách tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Theo kết quả kiểm kê, Lạng Sơn có 160 di sản văn hóa phi vật thể, gồm 59 lễ hội truyền thống, 26 loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 14 di sản ngữ văn dân gian, 23 tập quán xã hội và tín ngưỡng, 24 tri thức dân gian và 14 nghề thủ công truyền thống. Đây là nguồn chất liệu quý để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng.

Để phát huy nguồn tài nguyên này, ngành văn hóa đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn di sản. Ông Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thời gian qua, sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức nhiều hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong đó, chú trọng khuyến khích người dân – chủ thể của di sản – trực tiếp tham gia gìn giữ, thực hành văn hóa thông qua tổ chức các không gian trình diễn, mở lớp truyền dạy, thành lập câu lạc bộ tại cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp mở hơn 220 lớp truyền dạy di sản văn hóa cho hàng nghìn học viên; tổ chức 3 kỳ Liên hoan dân ca tỉnh, thu hút hàng nghìn nghệ nhân tham gia với hơn 100 tiết mục đặc sắc; tổ chức hơn 20 hội thảo, hội nghị tập huấn về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc... Các hoạt động góp phần duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các thế hệ kế cận tiếp tục học tập, thực hành và trao truyền những làn điệu dân ca, nghệ thuật trình diễn truyền thống.

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong năm 2026 là việc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 394 ngày 14/10/2026 về tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị.

Theo kết quả kiểm kê, Lạng Sơn có 160 di sản văn hóa phi vật thể, gồm 59 lễ hội truyền thống, 26 loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 14 di sản ngữ văn dân gian, 23 tập quán xã hội và tín ngưỡng, 24 tri thức dân gian và 14 nghề thủ công truyền thống. Đây là nguồn chất liệu quý để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng.

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa được tổ chức từ ngày 18 đến 24/11/2026, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm và trải nghiệm. Trong đó, các hoạt động cấp tỉnh diễn ra tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, với những nội dung nổi bật như: Liên hoan đàn tính, hát Then; trình diễn trang phục dân tộc; đồng diễn múa Chầu; Liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng; giới thiệu ẩm thực và triển lãm ảnh về di sản văn hóa. Chuỗi hoạt động tạo cơ hội để các địa phương, nghệ nhân và cộng đồng giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, tăng cường giao lưu, kết nối và quảng bá hình ảnh Xứ Lạng.

Cùng với hoạt động cấp tỉnh, các xã, phường cũng chủ động xây dựng chương trình hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế. Bà Phạm Thị Thuận, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Kinh cho biết: Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Đông Kinh dự kiến sẽ có nhiều hoạt động như: liên hoan văn nghệ, quảng bá văn hóa trên nền tảng số... Điểm nhấn là Ngày hội bánh truyền thống Mai Pha, tổ chức trong hai ngày 20 và 21/11 tại khối Khòn Khuyên, với các gian hàng OCOP, nông sản, hoạt động thi giã bánh giầy, bánh ngải và trò chơi dân gian.

Có thể thấy, đưa di sản vào không gian sinh hoạt cộng đồng là hướng đi thiết thực để văn hóa Xứ Lạng tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể trong quá trình bảo tồn, thực hành và sáng tạo, di sản sẽ không chỉ tồn tại trong ký ức hay những dịp lễ hội mà tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống đương đại. Từ đó, những giá trị truyền thống có thêm cơ hội chuyển hóa thành sản phẩm du lịch, tạo sinh kế và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là nền tảng để Lạng Sơn phát huy lợi thế văn hóa, xây dựng hình ảnh vùng đất giàu bản sắc, năng động và tự tin hội nhập.