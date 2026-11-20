Chương trình mang thông điệp “Khám phá di sản - Học hỏi tinh hoa - Thực hành sống khỏe” nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, tri thức và y đức của nền y học cổ truyền Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.

BS CKII Hồ Văn Hân - Giám đốc Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, BS CKII Hồ Văn Hân - Giám đốc Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cho biết, y dược học cổ truyền Việt Nam được hình thành, bồi đắp từ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của nhân dân, tri thức về cây thuốc, phương pháp dưỡng sinh, phép trị bệnh và những giá trị sâu sắc về y đức, tinh thần nhân ái. Đây không chỉ là di sản của nghề y mà còn là một phần bản sắc văn hóa Việt Nam, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo BS CKII Hồ Văn Hân, di sản y học dân tộc chỉ thực sự sống khi được trao truyền, nghiên cứu, ứng dụng phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe nhân dân.

Lan tỏa tinh hoa y dược cổ truyền Việt.

Với tinh thần đó, viện luôn nỗ lực phát huy giá trị y học cổ truyền trên nền tảng khoa học, gắn bảo tồn với đổi mới, gắn chuyên môn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Đây cũng là định hướng “Đông Y tinh hoa - Khoa học dẫn lối” mà Viện kiên trì theo đuổi.

Điểm nhấn của chương trình là sáu không gian trải nghiệm gồm: Di sản Y Việt, Dưỡng sinh, Thực dưỡng - Bếp Việt dưỡng sinh, Y thuật, Dược cổ truyền và Cây thuốc Nam, Y nghệ thuật. Mỗi không gian mang một dấu ấn riêng, giúp người tham dự tiếp cận di sản y dược dân tộc thông qua các hoạt động tìm hiểu, giao lưu và thực hành.

Đại biểu tham quan tại chương trình “Hành trình khám phá tinh hoa Di sản Y Dược Việt”.

Tại Không gian Di sản Y Việt, người dân được tìm hiểu về những đóng góp của các bậc danh y Việt Nam, những giá trị truyền thống và tinh thần nhân văn của nền y học dân tộc. Không gian Dưỡng sinh hướng dẫn các bài tập vận động, điều hòa hơi thở, giúp nâng cao sức khỏe và cân bằng thân tâm.

Trong khi đó, Không gian Thực dưỡng - Bếp Việt dưỡng sinh giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực dưỡng sinh Việt Nam, lan tỏa thông điệp “Ăn lành - Sống khỏe” thông qua các món ăn, thức uống và kiến thức dinh dưỡng gần gũi.

Người dân vui mừng trải nghiệm các hoạt động tại chương trình.

Đặc biệt, tại Không gian Y thuật, người dân được trải nghiệm miễn phí các phương pháp chăm sóc sức khỏe đặc trưng của y học cổ truyền như bắt mạch, xoa bóp, bấm huyệt, bó thuốc, chườm ngải, cứu ngải, ngâm chân... Các hoạt động được đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên của Viện trực tiếp thực hiện và hướng dẫn, giúp người tham dự hiểu rõ hơn về giá trị, ứng dụng của những phương pháp này trong đời sống.

Bên cạnh đó, Không gian Dược cổ truyền và Cây thuốc Nam giới thiệu các loại cây thuốc, dược liệu, vị thuốc thông dụng, thuốc thành phẩm y học cổ truyền của Viện và hoạt động sắc thuốc thang. Không gian Y nghệ thuật mang đến các hoạt động âm nhạc, thư pháp, thi ca, hội họa, góp phần kết nối nghệ thuật với đời sống tinh thần và văn hóa chăm sóc sức khỏe.

Chương trình “Hành trình khám phá tinh hoa Di sản Y Dược Việt” góp phần đưa y học cổ truyền đến gần hơn với người dân, lan tỏa ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ tham quan, trải nghiệm, người dân còn có dịp giao lưu, trao đổi trực tiếp với đội ngũ thầy thuốc để tìm hiểu thêm kiến thức về dưỡng sinh, dinh dưỡng và cách chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Tham gia chương trình, bà Thúy (ngụ phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) cho biết, bà bị đau khớp gối và tê tay trong thời gian dài. Trước đây, bà từng điều trị bằng Tây y nhưng bệnh tái phát nên lần này quyết định tìm hiểu và lựa chọn phương pháp điều trị bằng Đông y.

Đánh giá về chương trình, bà Thúy cho rằng hoạt động thăm khám, bắt mạch và tư vấn sức khỏe miễn phí là việc làm thiết thực, tạo điều kiện để người dân tiếp cận gần hơn với y học cổ truyền. Bà mong muốn những chương trình tương tự được duy trì thường xuyên để cộng đồng có thêm cơ hội tìm hiểu, chăm sóc sức khỏe.

Người dân được bắt mạch tại ngày hội.

Cùng tham gia ngày hội, ông Lê Minh Khoa, thành viên Hội Đông y TP.HCM ấn tượng với không khí sôi nổi và sự đa dạng của các hoạt động. Theo ông Lê Minh Khoa, chương trình không chỉ tập trung vào chăm sóc sức khỏe mà còn có nhiều gian hàng giới thiệu ẩm thực, dược liệu, thuốc và các hoạt động liên quan đến y học cổ truyền, dưỡng sinh.

Ông Lê Minh Khoa nhận định, cách tổ chức phong phú, gần gũi giúp người tham dự có thêm kiến thức, trải nghiệm thiết thực, đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe.

Hoạt động viết thư pháp tại ngày hội.

Ông mong muốn mô hình này sẽ được duy trì thường xuyên, bởi không chỉ tạo không gian giao lưu, kết nối giữa đội ngũ y, bác sĩ với người dân mà còn giúp mỗi người hiểu rõ hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bản thân, từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp.

Thông qua chương trình, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM tiếp tục khẳng định nỗ lực gìn giữ, phát huy những giá trị quý báu của nền y dược học cổ truyền Việt Nam, gắn bảo tồn di sản với thực tiễn chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hành trình không chỉ giúp người dân hiểu thêm về tinh hoa y dược được cha ông trao truyền mà còn khơi dậy ý thức trân trọng di sản, chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Qua đó, những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa, ứng dụng phù hợp trong đời sống hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.