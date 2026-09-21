Để di sản đến gần hơn với người trẻ

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức workshop Chạm-Chơi-Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo. Chương trình nhằm tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp hơn để công chúng, đặc biệt là người trẻ, quan tâm hơn đến di sản.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình tham gia Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đồng thời thử nghiệm mô hình bộ kit di sản Chạm-Chơi-Hiểu.

Người tham gia được tương tác với hiện vật bằng nhiều hình thức.

Tại workshop, người tham gia được tương tác với hiện vật bằng nhiều hình thức. Ở hoạt động trò chuyện với hiện vật, công nghệ AI kết hợp số hóa 3D giúp người xem tìm hiểu thông tin qua phiên bản số của hiện vật. Trong số đó có chiếc đèn chai của sư thầy Đàm Duyên từng được sử dụng khi tham gia dân công gánh bộ và chiếc khăn rằn của bà Lê Thị Anh gắn với hoạt động đấu tranh chính trị ở miền Nam.

Người tham gia còn ghép tranh theo chủ đề trưng bày, tìm hiểu tác phẩm Bức thêu trong tù, sử dụng bộ thẻ flashcard về 10 hiện vật và quét mã QR để xem thông tin trong ấn phẩm Một thời và mãi mãi. Tại khu vực in 3D, khách tham quan được xem quy trình tạo phiên bản thu nhỏ của hiện vật, kích thước khoảng 3-4cm, kèm mã QR để tra cứu thêm.

Thay vì chỉ xem hiện vật, di sản trong tủ kính và đọc thông tin giới thiệu, người xem có thể trực tiếp tham gia các hoạt động để tìm hiểu hiện vật.

Ban tổ chức cho biết, cách trưng bày hiện vật đang được bảo tàng tìm hướng đổi mới để phù hợp hơn với nhu cầu của công chúng, nhất là học sinh, sinh viên. Thay vì chỉ xem hiện vật trong tủ kính và đọc thông tin giới thiệu, người xem có thể trực tiếp tham gia các hoạt động để tìm hiểu hiện vật.