Để đèn ngủ cắm điện 24/24, gia đình nên lưu ý những điều này

Đèn ngủ là thiết bị có công suất tương đối nhỏ nên việc cắm điện liên tục thường không khiến nhiều người bận tâm. Tối đến bật đèn, sáng tắt đi, còn phích cắm vẫn nằm nguyên trong ổ điện ngày này qua ngày khác.

Tuy nhiên, nếu đèn không cần duy trì nguồn điện khi không sử dụng, gia đình có thể hình thành thói quen tắt và rút điện khi để thiết bị trong thời gian dài. Đặc biệt, với những chiếc đèn đã sử dụng nhiều năm, dây nguồn xuống cấp hoặc ổ cắm có dấu hiệu bất thường, việc kiểm tra càng cần thiết.

Không dùng trong thời gian dài, nên rút điện

Nếu đèn ngủ chỉ được sử dụng vào buổi tối, gia đình có thể rút phích cắm khi không còn nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, chẳng hạn trước khi đi xa nhiều ngày.

Đèn ngủ

Lợi ích chính của việc này không nằm ở khoản tiền điện tiết kiệm được, bởi một số loại đèn khi tắt đúng thiết kế có thể không tiêu thụ hoặc chỉ tiêu thụ một lượng điện rất nhỏ. Quan trọng hơn, đây là cách giảm số thiết bị không cần thiết phải kết nối với nguồn điện trong thời gian dài.

Tuy vậy, không nên hiểu rằng một chiếc đèn đạt tiêu chuẩn, còn tốt sẽ lập tức trở nên nguy hiểm chỉ vì được cắm điện. Nếu thiết bị hoạt động bình thường và được sử dụng đúng hướng dẫn, gia đình không cần quá lo lắng.

Dây điện, phích cắm đáng kiểm tra hơn bóng đèn

Đèn ngủ thường được đặt cố định cạnh giường trong thời gian dài, khiến dây nguồn và ổ cắm dễ bị bỏ quên.

Gia đình nên kiểm tra định kỳ xem dây có bị gập, kẹp dưới đồ nội thất, kéo căng hoặc hư hỏng lớp cách điện hay không. Những dấu hiệu như dây nứt, bong tróc, đổi màu bất thường hoặc phích cắm bị lỏng cần được chú ý.

Ổ cắm cũng không nên bỏ qua. Nếu phích cắm không chắc, ổ điện nóng bất thường, có tiếng lẹt xẹt, mùi khét hoặc dấu hiệu cháy xém, nên ngừng sử dụng và kiểm tra nguyên nhân thay vì tiếp tục cắm thiết bị.

Với những hư hỏng liên quan đến hệ thống điện, không nên tự ý sửa chữa nếu không có chuyên môn. Thay thiết bị hoặc nhờ người có chuyên môn kiểm tra thường an toàn hơn việc tiếp tục sử dụng một món đồ đã có dấu hiệu bất thường.

Đừng đặt đèn sát chăn, rèm và đồ dễ cháy

Vị trí đặt đèn cũng ảnh hưởng đến mức độ an toàn. Một số gia đình đặt đèn trên bàn nhỏ cạnh giường, gần rèm cửa, sách, khăn giấy hoặc quần áo.

Với các loại đèn có bộ phận tỏa nhiệt, cần giữ khoảng cách phù hợp với vật liệu dễ cháy và đảm bảo thiết bị có khả năng tản nhiệt. Ngay cả đèn LED cũng không nên bị phủ kín bởi khăn, quần áo hoặc vật dụng khác.

Đặc biệt, nên đặt đèn ở vị trí chắc chắn, tránh nguy cơ bị chăn hoặc gối phủ lên khi ngủ. Dây điện cũng cần được bố trí gọn gàng để không bị kéo căng hoặc vướng vào người khi di chuyển.

Đèn có mùi khét, nóng bất thường nên ngừng dùng

Một chiếc đèn đang hoạt động hoặc vừa tắt không nên xuất hiện những dấu hiệu bất thường như mùi khét, tiếng rè, tia lửa, nhựa biến dạng hay bộ phận nóng lên rõ rệt mà không có lý do.

Nếu nhận thấy những dấu hiệu này, không nên tiếp tục cắm điện để theo dõi. Hãy ngắt nguồn điện một cách an toàn và ngừng sử dụng thiết bị.

Với đèn có bộ đổi nguồn hoặc mạch điện tử, vấn đề không nhất thiết nằm ở bóng đèn mà có thể xuất phát từ bộ nguồn, dây dẫn hoặc các linh kiện bên trong. Vì vậy, việc thay bóng nhưng tiếp tục sử dụng bộ phận điện đã hỏng không giải quyết được nguy cơ.

Cần dùng đèn suốt đêm, hãy chọn loại phù hợp

Một số gia đình thực sự cần ánh sáng ban đêm để thuận tiện cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc khi cần di chuyển trong nhà. Trong trường hợp này, không nhất thiết phải liên tục bật rồi rút đèn.

Thay vào đó, nên chọn thiết bị được thiết kế để sử dụng trong thời gian dài, có nguồn gốc rõ ràng, công suất phù hợp và đang ở tình trạng tốt. Đèn LED công suất thấp có thể là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu chiếu sáng nhẹ.

Nếu chỉ cần đèn bật khi có người đi lại, loại đèn cảm biến cũng đáng cân nhắc. Thiết bị chỉ hoạt động khi phát hiện chuyển động, giúp hạn chế thời gian phải bật sáng liên tục.

Đèn ngủ là món đồ nhỏ nên dễ khiến gia đình chủ quan. Thực tế, không phải cứ cắm điện 24/24 là sẽ xảy ra sự cố. Điều đáng quan tâm hơn là chất lượng thiết bị, tình trạng dây và phích cắm, ổ điện cùng vị trí đặt đèn.

Với chiếc đèn không cần sử dụng trong thời gian dài, tắt và rút điện là một thói quen đơn giản. Còn nếu cần để đèn hoạt động thường xuyên, hãy đảm bảo thiết bị phù hợp, được đặt đúng cách và không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.