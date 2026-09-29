Để đạt mục tiêu hơn 74 tỷ USD, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản phải đạt gần 6 tỷ USD mỗi tháng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với kết quả 9 tháng, Việt Nam có cơ sở để hoàn thành và vượt mục tiêu xuất khẩu năm 2026. Tuy nhiên, khả năng vượt mục tiêu chung không đồng nghĩa tất cả các ngành hàng đều đạt kế hoạch.

Bộ cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu hơn 74 tỷ USD cả năm, trong 3 tháng cuối năm, ngành nông nghiệp cần đạt kim ngạch xuất khẩu bình quân 5,97 tỷ USD mỗi tháng.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng của ba nhóm hàng gồm gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, rau quả; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn đối với những ngành hàng còn hụt mục tiêu.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, ngành nông nghiệp tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói.

Đối với thủy sản, trọng tâm là các ngành hàng chủ lực như tôm, cá tra; kiểm soát chất lượng, an toàn chuỗi, xử lý vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại.

Với rau quả, trong đó có sầu riêng, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và chất lượng sản phẩm, qua đó duy trì uy tín hàng hóa Việt Nam tại các thị trường nhập khẩu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy "mở cửa thị trường" sang "mở được, vào được và giữ được thị trường". Cùng với việc tháo gỡ các rào cản, ngành cần đa dạng hóa thị trường, xử lý điểm nghẽn về tín dụng, xây dựng dữ liệu liên thông và chuẩn bị các kịch bản cho năm 2027.

Đây cũng là yêu cầu có ý nghĩa lâu dài khi mức độ tập trung xuất khẩu vào một số thị trường lớn vẫn cao, khiến nhiều ngành hàng dễ chịu tác động khi chính sách thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc điều kiện tiếp cận thị trường thay đổi.