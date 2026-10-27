Đề cử Quả bóng vàng vắng Ronaldo nhưng có 2 ngôi sao Saudi Pro League

Ronaldo vắng mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất khi vắng mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2026. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng 5 lần giành giải thưởng này, nhưng không được France Football chọn vào nhóm 30 ứng viên năm nay.

Đáng chú ý, việc Ronaldo bị loại diễn ra trong bối cảnh một số cầu thủ đang thi đấu tại Saudi Pro League vẫn góp mặt trong danh sách đề cử. Sadio Mane, đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr, là một trong những cái tên được ghi nhận. Julian Quinones của Al Qadsiah cũng có tên trong danh sách.

Theo Athlon Sports, sự khác biệt này làm dấy lên tranh luận về cách giới bình chọn đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ tại Saudi Arabia. Ronaldo vẫn duy trì khả năng ghi bàn ổn định ở cấp độ quốc nội. Tuy nhiên, thành tích của anh không đủ giúp tiền đạo 41 tuổi có mặt trong danh sách rút gọn.

Một trong những yếu tố được nhắc đến là môi trường thi đấu. Saudi Pro League thường được đánh giá có tính cạnh tranh thấp hơn các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Vì vậy, màn trình diễn tại giải đấu này có thể không tạo sức nặng tương đương trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Dù vậy, vì sao Mane và Quinones vẫn được đề cử? Athlon Sports cho rằng thành tích của Mane tại Cúp Bóng đá Châu Phi (AFCON) và vai trò của Quinones trong hành trình của tuyển Mexico ở World Cup 2026 là những yếu tố được giới bình chọn ghi nhận.

Ronaldo cũng chịu bất lợi khi Al Nassr không giành được danh hiệu cấp châu lục, dù có mùa giải quốc nội thành công. Những đóng góp của anh trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha cũng là yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá tổng thể.

Đây tiếp tục là năm Ronaldo vắng mặt trong danh sách đề cử kể từ khi chuyển sang Saudi Arabia. Trong khi Lionel Messi vẫn góp mặt và đứng thứ 5 ở cuộc bầu chọn năm nay, Ronaldo không có tên trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

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