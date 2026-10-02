Đề cử Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2026 - Dự án 'Âm nhạc cuối tuần' tại Nhà Bát Giác: Tình yêu Hà Nội từ một điểm hẹn âm nhạc

Với đề cử giải Việc làm - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2026, dự án gợi một cách nuôi dưỡng tình yêu thành phố: để công chúng được gặp gỡ, chia sẻ và tạo nên ký ức mới trong một không gian quen thuộc.

Từ Nhà Kèn xưa đến điểm hẹn hôm nay

Nằm trong Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà Bát Giác từ lâu là một hình ảnh quen thuộc với người Hà Nội. Công trình còn được gọi là Nhà Kèn, gắn với một chức năng thú vị trong lịch sử: nơi các ban nhạc biểu diễn để phục vụ người đến vườn hoa, đặc biệt vào những chiều Chủ nhật. Trải qua nhiều đổi thay của thành phố, khu vực quanh Nhà Bát Giác tiếp tục là nơi người dân dạo chơi, nghỉ ngơi, tập luyện và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác. Ảnh: BTC

Bởi vậy, khi âm nhạc trở lại nơi đây theo một lịch diễn thường xuyên, công trình kiến trúc có thêm sức sống từ chính công năng từng gắn với nó. Những giai điệu hôm nay có nội dung, cách biểu diễn và công chúng khác trước. Sự tiếp nối nằm ở hình ảnh mọi người cùng tìm đến một khu vườn giữa lòng Hà Nội để thưởng thức nghệ thuật.

Chiều 30/11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Chương trình mở màn có sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh, Câu lạc bộ Bình Minh Jazz cùng các ca sĩ, giảng viên và sinh viên nghệ thuật. Sự hiện diện của những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm bên cạnh lực lượng trẻ đặt nền tảng cho một sân khấu có khả năng kết nối nhiều thế hệ.

Điều đáng chú ý ở dự án là lựa chọn duy trì hoạt động định kỳ. Một chương trình có thể tạo ấn tượng trong một buổi chiều; một điểm hẹn cần được bồi đắp qua nhiều lần gặp. Khi công chúng biết mình có thể trở lại để nghe nhạc, nghệ thuật bắt đầu có chỗ trong lịch sinh hoạt cuối tuần của họ.

Những hình ảnh ấn tượng về chương trình biểu diễn tại Nhà Bát Giác trong khuôn khổ của Dự án "Âm nhạc cuối tuần". Ảnh: BTC

Để nghệ thuật đi vào đời sống

Từ jazz, nhạc dân gian, thính phòng - cổ điển đến nhạc trẻ và những ca khúc về Hà Nội, các chương trình mở ra nhiều lựa chọn thưởng thức. Hòa tấu nhạc cụ dân tộc cùng những loại hình biểu diễn khác góp phần đưa Nhà Bát Giác đến gần các nhóm khán giả có sở thích và độ tuổi khác nhau. Sự phong phú ấy phù hợp với không gian phố đi bộ, nơi người dân và du khách cùng hiện diện.

Không thu vé, sân khấu mở cho phép cuộc gặp với nghệ thuật bắt đầu rất tự nhiên. Sự tham gia của nghệ sĩ trẻ, giảng viên, sinh viên cũng tạo thêm một chiều giá trị cho dự án. Sân khấu cộng đồng cho người học nghệ thuật cơ hội biểu diễn trước nhiều nhóm khán giả, lắng nghe phản hồi và tích lũy kinh nghiệm. Với người xem, sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ đem đến những cách thể hiện khác nhau, góp phần giữ cho chương trình giàu sức sống.

Các chương trình tại Nhà Bát Giác có thời điểm thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dân và du khách. Nhưng sức hút lâu dài của một điểm hẹn còn thể hiện ở việc người nghe có muốn quay lại hay không. Điều đó đòi hỏi sự ổn định của lịch diễn, chất lượng tiết mục và khả năng liên tục đem đến những trải nghiệm đáng mong đợi.

Ảnh: BTC

Một không gian cũ với đời sống mới

Nhà Bát Giác có vị trí thuận lợi bên hồ Hoàn Kiếm, trong khu vực gắn với ký ức và sinh hoạt của nhiều thế hệ người Hà Nội. Âm nhạc giúp địa điểm quen thuộc này có thêm vai trò trong đời sống hôm nay. Người dân có thể nhớ về Nhà Bát Giác qua một buổi nghe nhạc cùng bạn bè, một lần đưa con đến xem biểu diễn hay khoảnh khắc tình cờ bắt gặp bài hát mình yêu thích. Du khách có thể cảm nhận Hà Nội qua cảnh quan bên Hồ Gươm và qua cách thành phố chia sẻ nghệ thuật với mọi người. Những trải nghiệm ấy làm dày thêm ý nghĩa văn hóa của địa điểm.

Nhìn từ lịch sử Nhà Kèn, dự án còn gợi một cách sử dụng không gian đô thị đáng suy ngẫm. Một công trình được gìn giữ sẽ gần gũi hơn khi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Việc tổ chức biểu diễn tại đây tạo cuộc đối thoại giữa ký ức và hiện tại: âm nhạc trở lại khu vườn xưa, đồng thời phản ánh sở thích, nhịp sống của công chúng ngày nay.

Ở góc độ phát triển văn hóa, sân khấu mở góp phần nuôi dưỡng người nghe cho nhiều loại hình nghệ thuật. Mỗi lần tiếp xúc có thể còn ngắn, song sự lặp lại tạo điều kiện để công chúng đi từ biết đến, yêu thích rồi chủ động tìm kiếm. Đó là một quá trình cần thời gian, sự đầu tư nội dung và khả năng lắng nghe phản hồi từ khán giả.

Đặt trong đề cử giải Việc làm - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2026, dự án "Âm nhạc cuối tuần" cho thấy ý nghĩa của một hoạt động văn hóa được duy trì đều đặn và dành cho cộng đồng. Dự án trao thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật, đồng thời tạo lý do để người dân quay lại, dành thời gian cho nhau và gắn bó hơn với một địa điểm của thành phố.

Từ Nhà Kèn trong ký ức đến điểm hẹn âm nhạc hôm nay, Nhà Bát Giác nối những lát cắt thời gian bằng sự hiện diện của nghệ thuật và công chúng. Mỗi người có thể chỉ dừng chân nghe một bản nhạc, nhưng nhiều lần dừng chân sẽ tạo nên ký ức chung. Và từ những cuộc hẹn được chờ đợi như thế, tình yêu Hà Nội có thêm một cách để tiếp tục ngân lên.