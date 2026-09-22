Để công trình cấp nước nông thôn phát huy hiệu quả

Các công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư đã góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân khu vực vùng cao

Tại thôn Nà Thác, xã Xuân Dương, công trình cấp nước sinh hoạt đang được hoàn thiện. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, nhất là trong những thời điểm nguồn nước tự nhiên không bảo đảm.

Anh Đặng Sinh Văn, Trưởng thôn Nà Thác, xã Xuân Dương cho biết: Trước đây, người dân trong thôn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Việc sử dụng nước chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và trữ lượng nước tại các khe, suối. Vì vậy, các công trình cấp nước tập trung có vai trò thiết thực trong bảo đảm nguồn nước phục vụ đời sống người dân.

Xã Xuân Dương hiện có 1.157 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 685 hộ sử dụng công trình cấp nước tập trung, chiếm 59,2%; 472 hộ sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, chiếm 40,79%. Tuy nhiên, xã có 28 công trình cấp nước sinh hoạt, trong đó 12 công trình không còn hoạt động. Nhiều công trình được đầu tư từ lâu, một số hạng mục đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu sử dụng, gây khó khăn trong việc duy trì nguồn nước ổn định.

Chị Đặng Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ thôn Nà Quản, xã Xuân Dương, cho rằng, để công trình hoạt động ổn định, lâu dài, người dân cần chủ động phối hợp bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm và kịp thời phản ánh những sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng.

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nà Thác, xã Xuân Dương đang được hoàn thiện. (Ảnh: Thái Sơn)

Tình trạng công trình hoạt động không đồng đều cũng diễn ra tại xã Cường Lợi. Theo kết quả rà soát đến tháng 4-2026, địa phương có 12 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung đã được đầu tư; trong đó 4 công trình đang hoạt động, 7 công trình không hoạt động. Ngoài ra, một công trình cấp nước tại thôn Pò Nim đang được thi công.

Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Cường Lợi, cho biết địa phương đang rà soát hiện trạng từng công trình, xác định rõ nguyên nhân không hoạt động để đề xuất phương án xử lý. Đối với những công trình còn khả năng khai thác, xã sẽ ưu tiên sửa chữa đường ống, bổ sung nguồn nước và nâng cấp các hạng mục xuống cấp. Với những công trình không còn phù hợp hoặc không có khả năng khôi phục, địa phương sẽ xem xét phương án xử lý theo quy định, tránh để tài sản đầu tư công bị bỏ không, gây lãng phí.

Từ thực tế tại Xuân Dương và Cường Lợi cho thấy, bên cạnh tiếp tục đầu tư công trình cấp nước tại những khu vực còn khó khăn, các địa phương cần quan tâm hơn đến công tác quản lý, vận hành sau đầu tư. Phân công rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, thường xuyên kiểm tra hệ thống, chủ động sửa chữa hư hỏng và bảo vệ nguồn nước sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác công trình. Cùng với đó, người dân cần được hướng dẫn sử dụng nước tiết kiệm, giữ gìn đường ống và các hạng mục công trình; không để rác thải hoặc hoạt động sản xuất, chăn nuôi ảnh hưởng đến nguồn nước.

Chỉ khi kết hợp đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng, quản lý, vận hành và trách nhiệm của cộng đồng, các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn mới có thể phát huy hiệu quả bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.