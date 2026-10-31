Để công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu

Tháng 9/2026, tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Lệ Thủy, những buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức trang trọng, ấm áp. Việc cấp trên trực tiếp về cơ sở trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ tạo thuận lợi cho các đảng viên cao tuổi mà còn thể hiện sự trân trọng, tri ân đối với những người đã có nhiều năm cống hiến cho Đảng và quê hương.

Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lệ Thủy Phạm Văn Linh cho biết, trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9/2026, Đảng ủy xã đã thành lập 6 đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã làm trưởng đoàn, trực tiếp đến các nhà văn hóa thôn để trao cho đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc.

Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng ngay tại cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng viên, nhất là những đồng chí tuổi cao và là dịp để cấp ủy, chi bộ và bà con địa phương cùng chia sẻ niềm vui, tri ân những người đã đóng góp, cống hiến cho Đảng và quê hương.

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lệ Thủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên - Ảnh: P.V

Theo đó, toàn Đảng bộ xã có 298 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng trong đợt này, gồm: 1 đồng chí 80 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 65 năm, 10 đồng chí 60 năm, 3 đồng chí 55 năm, 9 đồng chí 50 năm, 30 đồng chí 45 năm, 6 đồng chí 40 năm, 226 đồng chí 35 năm và 11 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Đây là minh chứng cho bề dày truyền thống cách mạng và quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của đội ngũ đảng viên trên địa bàn xã. Đối với các đảng viên lão thành, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến qua nhiều năm. Đây cũng là niềm tự hào của gia đình, chi bộ và địa phương, đồng thời là tấm gương thực tiễn để giáo dục thế hệ đảng viên trẻ về tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc cũng như đời sống hằng ngày.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, bà Võ Thị Tiện, Chi bộ thôn Phong Giang, vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Hơn 6 thập niên đứng trong hàng ngũ của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa, ghi nhận chặng đường rèn luyện và cống hiến của bà. Bà Võ Thị Tiện chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi các đồng chí trong Đảng ủy xã trực tiếp về tận thôn trao Huy hiệu Đảng. Sự quan tâm, gần gũi này khiến tôi cảm nhận rõ tình cảm của cấp ủy đối với các thế hệ đảng viên. Tôi luôn nhắc nhở bản thân và gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm tại cộng đồng dân cư, sống gương mẫu, làm gương cho thế hệ trẻ”.

Ông Nguyễn Trọng Thiu, đảng viên Chi bộ thôn Uẩn Áo vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trong đợt này. Theo ông Nguyễn Trọng Thiu, việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng ngay tại cơ sở thể hiện sự quan tâm thiết thực của cấp ủy đối với các đảng viên cao tuổi, đồng thời là dịp để chi bộ và người dân địa phương cùng tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng và đưa công tác xây dựng Đảng gắn bó chặt chẽ hơn với đời sống ở khu dân cư. Ông Thiu mong muốn các thế hệ đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết cùng Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Cùng với việc quan tâm, chăm lo chính sách cho các đảng viên, Đảng bộ xã Lệ Thủy đã chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các tổ chức đảng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương sau sắp xếp, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, liên tục và thống nhất từ cơ sở. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Theo đó, Đảng ủy xã đã thực hiện các quy trình, thủ tục kết thúc hoạt động của 8 chi bộ thôn cũ, thành lập 4 chi bộ thôn mới gồm: Xuân Thượng, Xuân Hạ, Xuân Thủy và Thạch Tân. Đối với các đơn vị trường học, Đảng ủy xã kết thúc hoạt động của các chi bộ trường học, thành lập 6 đảng bộ cơ sở trực thuộc với tổng số 555 đảng viên.

Sau sắp xếp, kiện toàn, đến nay, Đảng bộ xã Lệ Thủy có 52 tổ chức đảng trực thuộc; trong đó có 12 đảng bộ cơ sở (với 48 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), 6 chi bộ cơ sở và 34 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã (trong đó có 19 chi bộ thôn), với tổng số 4.054 đảng viên.

Việc kiện toàn tổ chức đảng không chỉ góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt mà còn tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy xã Lệ Thủy Phan Thanh Cường nhấn mạnh: “Công tác xây dựng Đảng không chỉ tập trung vào kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng mà còn phải gắn chặt với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và chăm lo đời sống đảng viên.

Mỗi tổ chức đảng phải thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đảng ủy xã xác định việc chăm lo đảng viên, nhất là các đồng chí cao tuổi, đảng viên có nhiều năm cống hiến và những đảng viên gặp khó khăn, là trách nhiệm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng”.

Theo đồng chí Phan Thanh Cường, thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên. Cùng với đó, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đảng với Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đảng viên, nhất là những đồng chí tuổi cao, sức khỏe yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ xã Lệ Thủy ngày càng trong sạch, vững mạnh.