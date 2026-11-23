Công nghiệp văn hóa trong xu thế phát triển của kinh tế tri thức và kinh tế số, ngày càng khẳng định vai trò trong tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, thị trường trong nước rộng lớn và sức sáng tạo của con người Việt Nam, công nghiệp văn hóa có nhiều điều kiện để trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, cần có những chuyển biến thực chất về thể chế, nguồn lực đầu tư, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường, qua đó chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành giá trị kinh tế, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Công nghiệp văn hóa - Nguồn lực tăng trưởng trong nền kinh tế hiện đại

Trong nền kinh tế hiện đại, văn hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của xã hội mà còn trực tiếp tham gia quá trình tạo ra của cải, việc làm và gia tăng giá trị. Điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, quảng cáo, trò chơi điện tử, xuất bản hay du lịch đều có thể hình thành những sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị kinh tế và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đặc trưng của công nghiệp văn hóa là sử dụng sức sáng tạo, tri thức, tài sản trí tuệ và các giá trị văn hóa làm nguồn lực chủ yếu để tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Khác với nhiều ngành sản xuất truyền thống, giá trị của sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở nguyên vật liệu hay chi phí sản xuất mà còn phụ thuộc vào ý tưởng, nội dung, tính độc đáo, bản sắc và khả năng tiếp cận công chúng.

Một bộ phim, tác phẩm âm nhạc hay sản phẩm thiết kế có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn nhiều lần chi phí vật chất ban đầu nếu có chất lượng và phương thức phân phối phù hợp. Giá trị đó còn có thể tiếp tục được khai thác thông qua bản quyền, quảng cáo, tổ chức sự kiện và các hoạt động thương mại liên quan.

Sự phát triển của công nghệ số trong thời gian qua càng mở rộng thêm khả năng này. Các nền tảng trực tuyến giúp sản phẩm văn hóa tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, giảm một phần chi phí phân phối và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động sáng tạo. Những sản phẩm có chất lượng không còn bị giới hạn bởi phạm vi địa lý mà có thể tiếp cận công chúng quốc tế thông qua các nền tảng phát hành và phân phối số.

Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế sáng tạo 2024 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), xuất khẩu dịch vụ sáng tạo toàn cầu đạt khoảng 1.400 tỷ USD năm 2022, tăng 29% so với năm 2017; xuất khẩu hàng hóa sáng tạo đạt khoảng 713 tỷ USD. Những con số này cho thấy quy mô kinh tế đáng kể của các hoạt động dựa trên tri thức, sáng tạo và tài sản trí tuệ.

Đối với Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hóa còn có ý nghĩa trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng. Khi yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng ngày càng trở nên cấp thiết, việc khai thác những nguồn lực dựa trên tri thức, sáng tạo và bản sắc văn hóa có thể mở ra những không gian phát triển mới.

Công nghiệp văn hóa còn có tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực. Một bộ phim thành công có thể thúc đẩy du lịch tại địa điểm quay; một chương trình nghệ thuật quy mô lớn có thể gia tăng nhu cầu lưu trú, vận tải, ăn uống và mua sắm; một sản phẩm thủ công được thiết kế phù hợp với thị hiếu có thể mở rộng cơ hội xuất khẩu, tạo thêm thu nhập cho người lao động tại các làng nghề.

Tuy nhiên, phát triển công nghiệp văn hóa không đồng nghĩa với thương mại hóa mọi giá trị văn hóa. Hiệu quả phát triển cần được nhìn nhận qua khả năng nâng cao đời sống tinh thần, quảng bá hình ảnh đất nước và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Tiềm năng lớn, đóng góp kinh tế từng bước được nâng lên

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết là hệ thống di sản phong phú, lịch sử lâu đời, sự đa dạng về bản sắc vùng miền, cùng nhiều loại hình nghệ thuật, lễ hội và làng nghề truyền thống. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, điện ảnh, thiết kế sáng tạo, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm mang bản sắc Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam với quy mô dân số hơn 100 triệu người tạo nên thị trường tiêu dùng đáng kể. Sự phát triển của internet, điện thoại thông minh và các nền tảng số, cùng với nhu cầu ngày càng đa dạng về giải trí, du lịch, trải nghiệm văn hóa, đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt động sáng tạo, sản xuất, kinh doanh sản phẩm văn hóa.

Những năm gần đây, công nghiệp văn hóa Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Thị trường điện ảnh xuất hiện nhiều bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Các chương trình âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn quy mô lớn thu hút đông đảo khán giả, đồng thời tạo thêm nhu cầu đối với các ngành dịch vụ. Hoạt động sáng tạo nội dung số, thiết kế, quảng cáo và trò chơi điện tử cũng mở rộng cùng với sự phát triển của kinh tế số.

Du lịch là một trong những lĩnh vực thể hiện rõ khả năng lan tỏa của các giá trị văn hóa đối với hoạt động kinh tế. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024; phục vụ 137,5 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Với kết quả này, các di sản, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và bản sắc địa phương là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

Về quy mô đóng góp, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (8/2026), trong giai đoạn 2018 - 2025, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 4-5% GDP. Đây là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy công nghiệp văn hóa đã từng bước khẳng định vị trí trong nền kinh tế.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, đóng góp của công nghiệp văn hóa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hoạt động tại nhiều địa phương còn phân tán, thiếu liên kết giữa sáng tạo, sản xuất, phân phối và khai thác thương mại. Không ít sản phẩm có giá trị văn hóa nhưng khả năng tiếp cận thị trường hạn chế do thiếu đầu tư về thiết kế, công nghệ, quảng bá và xây dựng thương hiệu.

Quy mô doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực còn nhỏ, năng lực tài chính và quản trị chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức những dự án lớn. Nguồn nhân lực sáng tạo chưa được kết hợp đầy đủ với năng lực quản trị, công nghệ và kinh doanh. Việc huy động vốn cho các dự án văn hóa còn gặp khó khăn do nhiều sản phẩm chủ yếu dựa vào tài sản vô hình, khó định giá và có mức độ rủi ro thương mại cao.

Những hạn chế trên cho thấy vấn đề đặt ra không phải là thiếu tài nguyên văn hóa, mà chủ yếu nằm ở khả năng chuyển hóa tài nguyên, tri thức và sức sáng tạo thành những sản phẩm, dịch vụ có giá trị kinh tế, được tổ chức sản xuất chuyên nghiệp, có thị trường tiêu thụ ổn định.

Từ chủ trương đến chính sách thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Trong nhiều năm qua, phát triển công nghiệp văn hóa luôn là chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm, ngày càng được cụ thể hóa trong các chiến lược, chương trình và chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã xác định nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp nối định hướng này, ngày 14/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa, hướng tới phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế.

Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo phấn đấu đóng góp 9% GDP.

Để triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị. Chương trình tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 19/6/2026 và Nghị quyết số 299/NQ-CP ngày 29/9/2026 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện.

Đáng chú ý, chương trình hành động được cập nhật yêu cầu các địa phương trọng điểm về công nghiệp văn hóa lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, xác định các dự án quan trọng có khả năng dẫn dắt, tạo sức lan tỏa. Việc triển khai phải gắn với sản phẩm, doanh nghiệp thực hiện, nguồn vốn, thị trường, tài sản trí tuệ và đóng góp dự kiến đối với tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo việc làm, xuất khẩu hoặc thu hút du lịch. Đây là bước chuyển từ định hướng chung sang những nhiệm vụ cụ thể, có khả năng đánh giá hiệu quả kinh tế.

Cùng với việc hoàn thiện chính sách, ngày 30/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BVHTTDL quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế, có hiệu lực từ ngày 15/12/2026. Bộ chỉ tiêu bao gồm các nhóm về đóng góp kinh tế, lao động và nguồn nhân lực, sản phẩm và thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá đầy đủ, khách quan hơn kết quả phát triển công nghiệp văn hóa, phục vụ hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực.

Những chủ trương, chính sách trên cho thấy công nghiệp văn hóa ngày càng được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện hiệu quả, để các định hướng phát triển được chuyển hóa thành sản phẩm, doanh nghiệp, thị trường và những đóng góp kinh tế cụ thể.

Khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh

Để công nghiệp văn hóa trở thành một bộ phận có đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, đội ngũ sáng tạo và các chủ thể tham gia thị trường.

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Cơ chế, chính sách phải phù hợp với đặc điểm từng ngành, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Trong đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yêu cầu đặc biệt quan trọng, bởi đây là cơ sở để người sáng tạo và doanh nghiệp thu hồi vốn, tái đầu tư, phát triển sản phẩm mới.

Cùng với hoàn thiện thể chế, cần phát triển doanh nghiệp và hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa. Một sản phẩm muốn tạo ra giá trị kinh tế lớn không chỉ cần nội dung tốt mà còn đòi hỏi năng lực sản xuất, tiếp thị, phân phối, quản trị thương hiệu và khai thác bản quyền. Do vậy, cần khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng tạo, cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và các nền tảng phân phối, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có khả năng cạnh tranh.

Khu vực kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong quá trình này. Với khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường và tổ chức sản xuất linh hoạt, doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia sâu hơn vào điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, thiết kế, quảng cáo và nội dung số. Nhà nước cần tập trung hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ đào tạo nhân lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy năng lực sáng tạo.

Một vấn đề khác là mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn. Đặc thù của công nghiệp văn hóa là nhiều dự án dựa chủ yếu vào tài sản vô hình, trong khi doanh thu phụ thuộc vào thị hiếu và mức độ đón nhận của thị trường. Vì vậy, cần khuyến khích các hình thức huy động vốn phù hợp như vốn chủ sở hữu, quỹ đầu tư, hợp tác sản xuất và những phương thức tài trợ dựa trên dòng tiền dự kiến của dự án.

Đối với các tổ chức tín dụng, việc tài trợ vốn cần dựa trên đánh giá năng lực tài chính, hiệu quả dự án và khả năng kiểm soát rủi ro. Khi thị trường phát triển minh bạch, có cơ chế xác lập, định giá và khai thác quyền sở hữu trí tuệ rõ ràng, khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của doanh nghiệp cũng sẽ thuận lợi hơn.

Bên cạnh nguồn vốn, cần chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, kết hợp năng lực sáng tạo với kiến thức quản trị, công nghệ và kinh doanh. Các cơ sở đào tạo cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp, gắn chương trình đào tạo với nhu cầu thực tế của từng ngành, từng thị trường.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng khoa học, công nghệ cần được đẩy mạnh từ khâu sáng tạo, sản xuất đến quảng bá, phân phối và khai thác thương mại. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số đang mở ra nhiều khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ cần đi đôi với bảo vệ bản quyền, dữ liệu cá nhân và quyền lợi hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Đồng thời, phát triển thị trường trong nước phải gắn với mở rộng thị trường quốc tế. Thị trường nội địa là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tích lũy năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để gia tăng đóng góp cho nền kinh tế, công nghiệp văn hóa cần từng bước mở rộng xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ và bản quyền, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sáng tạo toàn cầu.

Ở cấp địa phương, phát triển công nghiệp văn hóa cần dựa trên lợi thế riêng, tránh đầu tư dàn trải hoặc sao chép mô hình. Những địa phương có thế mạnh về di sản có thể chú trọng du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm trải nghiệm; trong khi các đô thị lớn có điều kiện phát triển điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, quảng cáo và nội dung số. Việc khai thác giá trị kinh tế phải gắn với bảo tồn di sản, tôn trọng bản sắc cộng đồng và bảo đảm lợi ích của người dân.

Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên và dự án có khả năng tạo sức lan tỏa. Việc triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế theo Thông tư số 26/2026/TT-BVHTTDL sẽ tạo cơ sở để đánh giá kết quả phát triển, lựa chọn chính sách phù hợp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Để công nghiệp văn hóa đóng góp thực chất vào tăng trưởng

Mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn đối với lĩnh vực này. Từ mức đóng góp khoảng 4-5% GDP trong giai đoạn 2018 - 2025, việc thực hiện mục tiêu trên đòi hỏi những chuyển biến đáng kể về quy mô, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh.

Để đạt được mục tiêu này, cần chuyển mạnh từ phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có sang phát triển dựa trên năng lực sáng tạo, tổ chức sản xuất, khai thác tài sản trí tuệ và mở rộng thị trường. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường phát triển; doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đội ngũ sáng tạo trực tiếp tạo ra những sản phẩm có giá trị.

Phát triển công nghiệp văn hóa cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Khi các giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy và chuyển hóa thành những sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh, công nghiệp văn hóa không chỉ tạo thêm việc làm, thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng xuất khẩu mà còn góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và quảng bá hình ảnh đất nước.

Đích đến của phát triển công nghiệp văn hóa không đơn thuần là gia tăng doanh thu, mà là hình thành một khu vực kinh tế sáng tạo có năng lực cạnh tranh, đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế, đồng thời làm giàu thêm những giá trị văn hóa Việt Nam.

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