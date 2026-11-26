Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" tối 24-11. Ảnh: Ngọc Tú

Sau tấm vé là những cuộc hẹn

Ba chị em Thu Hà (sinh năm 2004) cùng nhau vượt quãng đường từ Nghệ An ra Hà Nội để tham dự “Muôn sắc Việt Nam”. Hà cho biết, em đến Hà Nội trước một ngày và tự săn vé trực tuyến. Với cô gái trẻ, chuyến đi không chỉ để xem một chương trình nghệ thuật mà còn là dịp cảm nhận tình yêu văn hóa, niềm tự hào dân tộc và gặp những người cùng chung cảm xúc.

Cũng đến từ địa phương khác, bà Lã Hoàng Hồng Trang (sinh năm 1965) từ Phú Thọ đến sân vận động Mỹ Đình 8 tiếng trước giờ bắt đầu, chờ xem “Muôn sắc Việt Nam”. Chọn trang phục đậm bản sắc Việt với họa tiết được vẽ, thêu thủ công, bà mong muốn mang nét đẹp văn hóa Việt Nam đến chương trình.

Sức nóng của “Muôn sắc Việt Nam” đã lan tỏa từ nhiều ngày trước giờ diễn. Theo ban tổ chức, 7.000 vé trực tuyến miễn phí của “Muôn sắc Việt Nam” hết sau tám phút mở cổng ngày 19-11. Sự háo hức tiếp tục được thể hiện qua hàng người chờ đổi vé hôm 21-11 với không ít khán giả đến từ các tỉnh ngoài Hà Nội.

Với chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1982, ở Ô Chợ Dừa, đêm diễn còn là cuộc hẹn với con gái tham gia biểu diễn. Cùng con yêu thích nghệ thuật, rồi trực tiếp nhìn con trên sân khấu, là cách để hai mẹ con thêm gần gũi. Từ trải nghiệm ấy, chị nhìn âm nhạc không chỉ như một hình thức giải trí mà còn là sợi dây gắn kết gia đình, cộng đồng.

Đến từ Phú Thọ, chị Nguyễn Thị Minh Tâm đi cùng con gái. Hai mẹ con thường xem nghệ thuật trên truyền hình, nhưng lần này muốn trực tiếp hòa vào không khí chương trình. Chị Tâm cũng chia sẻ, chuyến đi còn là dịp hai thế hệ chia sẻ sở thích và có thêm trải nghiệm chung.

Người dân xếp hàng đổi vé chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: HNM

Những “cuộc hẹn” ấy cho thấy người xem tìm đến concert vì nhiều lý do. Có người muốn gặp nghệ sĩ, có người dành thời gian cùng gia đình, có người chờ một câu chuyện văn hóa khiến mình xúc động, tự hào. Điều họ tìm kiếm không chỉ là nghe một bài hát, mà còn là cảm giác được có mặt và chia sẻ trải nghiệm với những người bên cạnh.

Với nhiều người, sự tham gia còn bắt đầu trước giờ biểu diễn. Nguyễn Thùy Duyên, sinh viên năm ba Đại học Hà Nội, chia sẻ: “Khi có thông tin mở cổng đăng ký vé, em cùng các bạn đã chờ để săn vé”. Việc cùng bạn bè theo dõi chương trình, chuẩn bị và đăng ký đã là một phần trải nghiệm, trước cả khi nghệ sĩ bước ra sân khấu.

Nhìn từ góc độ ấy, “văn hóa concert” rộng hơn chuyện đi xem ca nhạc. Đó là cách khán giả chuẩn bị, gặp gỡ, thưởng thức, cổ vũ và lưu giữ trải nghiệm; cũng là cách họ thể hiện sự tôn trọng nghệ sĩ, người bên cạnh và không gian chung. Ở chiều ngược lại, nhà tổ chức cần cung cấp thông tin minh bạch, bảo đảm chất lượng biểu diễn và các dịch vụ đúng cam kết.

Dòng người nối dài tại khu vực cổng vào trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: HNM

Giữ sức hút bằng chuỗi giá trị

Thành công của “Muôn sắc Việt Nam” gợi mở về phát triển văn hóa concert qua chuỗi giá trị. Sự hài lòng của công chúng qua công tác hỗ trợ đổi vé nhanh chóng, thuận tiện cho thấy, trải nghiệm văn hóa concert bắt đầu từ trước giờ mở màn.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, concert có thể trở thành động lực bền vững nếu được tổ chức chuyên nghiệp, kết nối dịch vụ và xây dựng thương hiệu lâu dài. Muốn vậy, cần chuyển từ tư duy hoàn thành một chương trình sang chăm lo toàn bộ hành trình của khán giả và người làm nghề.

Cụ thể, việc tổ chức không nên chỉ tính từ lúc mở màn đến khi khép lại sân khấu. Việc ấy bắt đầu từ một lịch diễn công bố đủ sớm, kèm thông tin rõ về nội dung, vé, vị trí xem và cách di chuyển. Khoảng thời gian ấy giúp khán giả có thời gian sắp xếp; nghệ sĩ, ê-kip kỹ thuật có điều kiện tập luyện, chuẩn bị; doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và vận chuyển có thể xây dựng các dịch vụ phù hợp.

Khi chương trình diễn ra, những điều đã hứa phải được thực hiện, từ giờ mở cửa, vị trí xem đến chất lượng âm thanh và điều kiện an toàn.

Cuộc hẹn không kết thúc ở cổng sân vận động. Những khán giả từ Nghệ An, Phú Thọ còn cần phương tiện, chỗ ăn nghỉ và thông tin điểm đến. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt đề xuất nối nhà sản xuất với lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng và điểm tham quan để tạo gói trải nghiệm thay vì chỉ bán vé. Mỗi mắt xích phải rõ giá, thuận tiện và đúng cam kết; nếu không, bất tiện ngoài sân khấu cũng có thể làm giảm thiện cảm với cả chuyến đi.

Giá trị của đêm diễn còn có thể kéo dài qua bản ghi, nội dung số và sản phẩm lưu niệm được khai thác hợp pháp. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, lưu ý cần phát triển sản phẩm phái sinh, đồng thời bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan để người sáng tạo, nhà đầu tư có cơ sở làm việc lâu dài.

Nhìn rộng hơn, phát triển văn hóa concert là tạo điều kiện để thưởng thức nghệ thuật trực tiếp trở thành một phần đời sống đô thị, chứ không chỉ là cuộc hẹn vào những dịp lớn. Hà Nội cần nhiều không gian, dòng nhạc và mức giá, để người dân có thêm lựa chọn, nghệ sĩ có nơi làm nghề, doanh nghiệp có cơ sở đầu tư lâu dài. Khi ấy, giá trị được tích lũy không chỉ ở từng chương trình mà còn ở năng lực sáng tạo và khả năng phục vụ của cả thành phố.

Thu Hà tìm sự kết nối, chị Vân muốn cổ vũ con, chị Tâm mong có thời gian cùng con gái, chị Trang chờ được gặp văn hóa Việt trên sân khấu. Giữ được những mong đợi khác nhau ấy là cách nuôi dưỡng công chúng. Khi người xem tin vào cuộc hẹn tiếp theo, người làm nghề có điều kiện tiếp tục sáng tạo và các dịch vụ theo kèm có điều kiện để nâng cao chất lượng. Chỉ khi đó, sức nóng của một đêm diễn mới có thể trở thành lợi thế lâu dài của Hà Nội.