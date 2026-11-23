Khi người lao động mong muốn trở lại

Trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, vợ chồng bà cùng làm công việc liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Công việc khá gần gũi với lao động ở quê nhà. Sau thời gian làm việc, vợ chồng bà Gấm có thêm thu nhập, tích luỹ kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về môi trường lao động tại nước ngoài. Vì vậy, khi trở về, mong muốn của bà là tiếp tục tìm kiếm cơ hội phù hợp để quay lại Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Hồng Gấm và chồng tìm hiểu thông tin về các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bà Gấm chia sẻ: “Tôi có 2 người con trai, đứa lớn từng sang Nhật Bản làm việc rồi, Đứa nhỏ thì đang học tiếng. Vợ chồng tôi thì đi theo hợp đồng làm việc thời vụ ở Hàn Quốc mới về. Thời tiết bên đó thì khác mình ở đây, nhưng công việc làm nông thì cũng vậy. Nếu cố gắng làm việc thì có được nguồn thu nhập ổn định”.

Việc các thành viên trong gia đình cùng định hướng đi lao động nước ngoài cho thấy xu hướng chủ động tìm kiếm cơ hội làm việc phù hợp. Sau khi trực tiếp trải nghiệm môi trường lao động, người lao động (NLĐ) có cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp của công việc, điều kiện sinh hoạt và khả năng thích nghi của bản thân. Từ đó, việc tiếp tục tham gia một chương trình việc làm không đơn thuần là tìm kiếm cơ hội mới, mà còn là lựa chọn được cân nhắc từ kinh nghiệm thực tế.

Thực tế này đặt ra yêu cầu đối với công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Bên cạnh lực lượng lần đầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, cần quan tâm nhóm lao động đã hoàn thành hợp đồng, có kinh nghiệm và nguyện vọng tiếp tục tham gia. Với nhóm lao động này, điều cần thiết là được tiếp cận thông tin kịp thời về các chương trình tuyển dụng, điều kiện tham gia và thị trường lao động phù hợp.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng, lựa chọn thị trường và công việc phù hợp.

Tuy nhiên, việc tiếp tục tham gia còn phụ thuộc vào nhu cầu tuyển dụng, quy định của từng chương trình và điều kiện của NLĐ. Song, khi nhu cầu được nắm bắt và kết nối đúng hướng, kinh nghiệm từ những chuyến đi trước có thể trở thành lợi thế cho những cơ hội tiếp theo.

Duy trì kết nối - mở rộng cơ hội

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối cung - cầu lao động. Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 71.800 lượt người, đạt gần 120% kế hoạch năm; tiếp nhận hơn 1.100 đơn hàng với nhu cầu tuyển dụng gần 188 nghìn lao động.

Trong đó, Trung tâm kết nối việc làm thành công việc làm trong nước cho 1.473 lao động; hỗ trợ đưa 1.702 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt hơn 170% kế hoạch. Kết quả này phản ánh nhu cầu tuyển dụng lớn và khả năng tiếp cận thị trường việc làm ngày càng rộng mở của NLĐ. Đặc biêt, số lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt kế hoạch cho thấy hoạt động tư vấn, tuyển chọn và kết nối được triển khai tích cực.

Nhật Bản là một trong những thị trường được người lao động quan tâm.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết: “Chỉ tiêu giải quyết việc làm của tỉnh năm 2026 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này là tín hiệu tích cực, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng và tính bền vững của công tác giải quyết việc làm trong thời gian tới”.

Đối với thị trường lao động ngoài nước, nguyện vọng của NLĐ khác nhau về thị trường, ngành nghề, thời hạn hợp đồng và điều kiện gia đình. Có người lần đầu tìm kiếm cơ hội xuất cảnh, có người lựa chọn chương trình thời vụ phù hợp với hoàn cảnh, cũng có người sau khi hoàn thành hợp đồng mong muốn tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Sự đa dạng này đòi hỏi hoạt động tư vấn, kết nối phải theo sát từng nhóm đối tượng thay vì tập trung vào những người lần đầu tham gia.

Khi số lao động được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài vượt kế hoạch, yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối, bảo đảm thông tin tuyển dụng minh bạch và lựa chọn chương trình phù hợp với điều kiện của từng người. Công tác hỗ trợ cũng cần được duy trì sau khi NLĐ hoàn thành hợp đồng, kịp thời cập nhật những cơ hội mới và hướng dẫn các điều kiện để tiếp tục tham gia. Duy trì được sự kết nối ấy cũng là cách để công tác giải quyết việc làm của tỉnh Cà Mau đi vào chiều sâu, hướng đến giải quyết việc làm ổn định và bền vững./.