Không chậm trễ trong hòa giải

Với ông Đỗ Đăng Thảo, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Canh Nậu 4, những cuộc điện thoại của người dân phản ánh mâu thuẫn trong sinh hoạt, sản xuất không phải chuyện hiếm. Nhận được thông tin về các vụ mâu thuẫn, ông cùng các thành viên nhanh chóng đến tận nơi để nắm tình hình, bởi nếu chậm trễ, những bức xúc nhỏ có thể tích tụ thành bất hòa lớn.

Ông Đỗ Đăng Thảo, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Canh Nậu 4, xã Tây Phương, Hà Nội trao đổi với phóng viên. Ảnh: Công Phương

Một lần, người dân phản ánh việc trâu bò của một hộ chăn nuôi thường xuyên vào ruộng nhà khác, ăn lúa, giẫm nát mạ. Gia đình bị ảnh hưởng đã nhiều lần nhắc nhở chủ vật nuôi, song tình trạng vẫn tái diễn. Với người làm nông, mỗi thửa ruộng, từng khóm lúa, luống mạ đều là công sức, là nguồn thu nhập, nên việc bị vật nuôi phá hoại không thể dễ dàng bỏ qua.

Nhận được phản ánh, thành viên tổ hòa giải ra đồng tìm hiểu sự việc. Sau khi nắm tình hình, các thành viên mời hai hộ đến Nhà văn hóa thôn để trao đổi, phân tích. Theo ông Đỗ Đăng Thảo, việc hòa giải không chỉ dừng ở chuyện ai đúng, ai sai, mà phải giúp các bên hiểu trách nhiệm của mình, đồng thời đặt sự việc trong mối quan hệ tình làng nghĩa xóm.

Tại buổi làm việc, các hoà giải viên phân tích để hộ chăn nuôi hiểu rằng, việc thả trâu bò nhưng không quản lý chặt, để vật nuôi nhiều lần gây thiệt hại cho ruộng của người khác là không đúng. Sự việc đã được nhắc nhở nhưng tiếp tục tái diễn càng khiến người bị ảnh hưởng thêm bức xúc. Nếu không thay đổi cách chăn nuôi, không có biện pháp ngăn ngừa, mâu thuẫn sẽ khó chấm dứt.

Nghe phân tích, hộ chăn nuôi nhận ra thiếu sót, đồng ý quản lý trâu bò cẩn thận hơn, không để vật nuôi đi vào ruộng của các hộ khác. Điều đáng ghi nhận, gia đình bị thiệt hại cũng không đặt nặng chuyện bồi thường diện tích lúa, mạ bị phá.

Cùng tìm tiếng nói chung

Không chỉ ở ruộng đồng, những bất đồng trong đường làng, ngõ xóm cũng là chuyện Tổ hòa giải thôn Canh Nậu 4 thường gặp. Ở một ngõ nhỏ chỉ khoảng 4-5 hộ sinh sống, mâu thuẫn nảy sinh khi một gia đình mua đất chuyển về ở, liên quan đến việc sử dụng lối đi chung và sự đóng góp đối với công việc của xóm.

Thành viên Tổ hòa giải thôn Canh Nậu 4, xã Tây Phương làm việc tại Nhà văn hóa thôn. Ảnh: Công Phương

Theo chia sẻ của ông Đỗ Đăng Thảo, thửa đất gia đình mới đến khá rộng, trước đây chủ cũ không sử dụng lối đi của ngõ này. Khi gia đình chuyển về, việc đi lại qua ngõ khiến một số hộ dân xung quanh không hài lòng. Họ cho rằng gia đình mới đến chưa có sự đóng góp cho các công việc chung, cũng chưa có nhiều trao đổi, gắn kết với hàng xóm, trong khi lại sử dụng lối đi của xóm.

Từ suy nghĩ ấy, những va chạm bắt đầu xuất hiện. Người dân phản ánh, lời qua tiếng lại khiến không khí trong ngõ trở nên căng thẳng. Nếu không được tháo gỡ, mâu thuẫn về việc đóng góp, ứng xử có thể dẫn đến hành vi ngăn cản đi lại, ảnh hưởng quyền lợi của hộ gia đình mới đến.

Thành viên tổ hòa giải đã đến gặp các hộ, lắng nghe phản ánh và phân tích từng vấn đề. Trước hết, các thành viên nói rõ việc ngăn cản người khác đi lại trên lối ngõ là không đúng. Dù mới chuyển đến hay đã sinh sống lâu năm, các hộ đều cần tôn trọng quyền đi lại, không thể vì bất đồng trong quan hệ hoặc đóng góp mà gây cản trở.

Cùng với việc giải thích cho những hộ dân đang bức xúc, tổ hòa giải cũng trao đổi với gia đình mới đến. Ở một nơi ở mới, việc chủ động chào hỏi, chuyện trò với hàng xóm, tìm hiểu những công việc chung của ngõ xóm sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn. Sự hòa nhập không chỉ là chuyện riêng của một gia đình, mà còn tạo sự gần gũi, thuận lợi khi khu dân cư có việc cần chung tay.

Sau những cuộc trao đổi, gia đình mới đến đã có sự trò chuyện với các hộ xung quanh, đồng thời thống nhất đóng góp một phần vào quỹ chung của xóm để phục vụ hoạt động chung. Các hộ dân cũng đồng thuận, không tiếp tục căng thẳng về sự việc. Mâu thuẫn từng khiến những người trong ngõ khó chịu với nhau dần được tháo gỡ.

Với ông Đỗ Đăng Thảo, điều quan trọng trong vụ việc không phải là vận động được một khoản đóng góp, mà là giúp người dân thay đổi cách nhìn về nhau. Người mới đến biết quan tâm, chia sẻ với cộng đồng, những hộ sinh sống lâu năm cũng cởi mở, tạo điều kiện để hàng xóm hòa nhập. Khi mọi người ngồi lại nói chuyện, những điều chưa vừa lòng có thể được giải quyết thay vì trở thành nguyên nhân gây mất đoàn kết.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Tuấn Trung cho biết, thành viên Tổ hòa giải thôn Canh Nậu 4 đã phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Các thành viên tổ hòa giải gần gũi với người dân, kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân sự việc, lựa chọn cách vận động, thuyết phục phù hợp với từng trường hợp. Qua đó, nhiều bất đồng được giải quyết từ sớm, hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần củng cố tình đoàn kết trong nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.