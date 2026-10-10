Để chuyển đổi số đi vào thực tiễn

Đưa chuyển đổi số về địa bàn khó khăn

Sau gần một giờ vượt quãng đường khoảng 20km từ trung tâm xã Tuyên Bình đến thôn Ngư Hóa, các cán bộ, công chức xã đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Tại đây, họ trực tiếp hướng dẫn người dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo lập tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến, từng bước hình thành thói quen giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đây là một trong những hoạt động của mô hình “Dịch vụ công lưu động” do xã Tuyên Bình triển khai, nhằm đưa dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đến gần hơn với người dân, nhất là những người sinh sống xa khu vực trung tâm xã.

“Do địa bàn biệt lập, cách xa trung tâm xã nên việc tiếp cận công nghệ thông tin của bà con cũng hạn chế. Cùng với đó, các điều kiện hạ tầng, dịch vụ thiết yếu như kết nối internet, dịch vụ bưu điện, ngân hàng chưa thuận lợi cũng trở thành rào cản trong việc triển khai chuyển đổi số ở thôn Ngư Hóa. Vì vậy, chúng tôi vừa phối hợp với các đơn vị, lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động, vừa “bắt tay chỉ việc”, để từ chỗ tiếp cận, người dân có thể sử dụng thường xuyên”, ông Mai Tiến Hùng, Trưởng thôn Ngư Hóa chia sẻ.

UBND xã Tuyên Bình tổ chức mô hình "Dịch vụ công lưu động" tại thôn Ngư Hóa - Ảnh: T.L

Địa phương đã lồng ghép hoạt động hỗ trợ dịch vụ công tại cơ sở gắn với các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa bàn dân cư. Trong đó, xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2; phối hợp với ngân hàng hướng dẫn mở tài khoản, thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Đồng Lê hướng dẫn cài đặt VssID, kích hoạt tài khoản an sinh xã hội… Để các hoạt động triển khai hiệu quả, chính quyền và các đơn vị đã chủ động rà soát, phân loại đối tượng, tìm hiểu khó khăn đối với những trường hợp cụ thể để lựa chọn cách tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp.

Ông Hoàng Văn Nhường ở thôn Nam Phong, xã Tuyên Bình cho biết, việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội, hướng tới không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích cho những người được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội như chúng tôi.

“Đối với người cao tuổi, thao tác trên điện thoại thông minh đôi khi còn lóng ngóng. Tuy nhiên, nếu không quen dùng công nghệ, người dân hoàn toàn có thể đến trực tiếp ngân hàng hoặc điểm giao dịch để rút tiền mặt, vừa an toàn, nhanh chóng lại vừa yên tâm, không lo nhầm lẫn hay mất mát. Về thủ tục, nếu có điểm nào chưa rõ hoặc gặp khó khăn, chúng tôi đều được đội ngũ cán bộ hướng dẫn rất tận tình, cụ thể”, ông Nhường chia sẻ.

Phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng

Từ đầu tháng 10 đến nay, không khí tại các khu dân cư trên địa bàn xã Tuyên Bình trở nên sôi động hơn với hoạt động ra quân đồng loạt của các tổ công nghệ số cộng đồng, sau lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2026 do UBND xã tổ chức.

Từ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền đến sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, như: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ…, tất cả tạo nên một mạng lưới “tình nguyện viên số” đầy trách nhiệm, góp phần đưa công nghệ “gõ cửa” từng hộ gia đình. Người trẻ hướng dẫn người già, người biết nhiều hướng dẫn người biết ít. Cách làm này vừa phát huy vai trò chủ thể của người dân trong chuyển đổi số, vừa góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ và nhóm dân cư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát công tác chuyển đổi số tại xã Tuyên Bình - Ảnh: T.L

“Thời gian đầu, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi các thành viên tổ công nghệ số nhiều người cũng lớn tuổi, nên việc hoàn thiện các kỹ năng số gặp nhiều thử thách. Tuy nhiên, phát huy vai trò xung kích của lực lượng trẻ, các thành viên ban công tác mặt trận kết hợp chặt chẽ với chính quyền, công an xã, ngân hàng và bảo hiểm xã hội, các chi hội đoàn thể để lan tỏa thông tin đến từng hộ gia đình”, ông Đoàn Anh Sơn, Trưởng thôn Nam Phong, xã Tuyên Bình, chia sẻ.

Từ một địa phương có các tỉ lệ về chuyển đổi số đạt thấp so với bình quân chung của toàn tỉnh, qua một tuần nỗ lực triển khai đồng loạt các hoạt động, giải pháp, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã Tuyên Bình đã mang lại kết quả vượt trội.

So với cuối tháng 9/2026, đến nay, tỉ lệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công tăng từ 76% lên 84%; chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với đối tượng bảo trợ xã hội tăng từ 65% lên 91,7%; có gần 1.300 người dân cài đặt ứng dụng QUANGTRI-S; trên 6.421 người đã được cài đặt Sổ sức khỏe điện tử lên VNeID; gần 3.600 công dân tích hợp tài khoản ngân hàng hưởng an sinh xã hội vào VNeID mức 2…

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh thực hành kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tăng năng suất lao động của cán bộ, công chức và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

“Việc thúc đẩy chuyển đổi số theo Đề án 06 trên địa bàn xã Tuyên Bình đang có những tín hiệu khả quan. Địa phương đã ra quân đồng loạt với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, hướng tới mục tiêu 100% người dân đủ điều kiện có tài khoản tích hợp an sinh xã hội và Sổ sức khỏe điện tử. Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng được bố trí trực tiếp tại trạm y tế và hội trường thôn trong đợt khám sức khỏe toàn dân, nhằm hoàn thành những nội dung và tiêu chí về chuyển đổi số theo Đề án 06”, ông Mai Xuân Minh, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, UBND xã Tuyên Bình cho biết.

Hành trình đưa chuyển đổi số vào cuộc sống thường ngày tại Tuyên Bình vẫn còn không ít thử thách. Song, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, chủ động tham gia của người dân là yếu tố quan trọng góp phần giúp địa phương thu hẹp khoảng cách số, bắt nhịp với quá trình phát triển chung của tỉnh.