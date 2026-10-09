Để chính sách hỗ trợ trở thành động lực phát triển

Điểm đáng chú ý, việc hỗ trợ không chỉ là những ưu đãi về mặt bằng, nguồn vốn hay mở rộng thị trường mà còn ở cách lựa chọn đối tượng, gắn hỗ trợ với đóng góp của doanh nghiệp.

Hà Nội hiện có hơn 424 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 97% thuộc khu vực tư nhân. Đây là lực lượng kinh tế đông đảo, giữ vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn về mặt bằng sản xuất, vốn, công nghệ và thị trường. Những rào cản này đang hạn chế khả năng phát huy nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân.

Bởi vậy, Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân mang ý nghĩa thiết thực. Nếu như Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND trước đó tập trung vào đào tạo, tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, thì Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND mở rộng cách tiếp cận, chú trọng tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vốn và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Điểm mới đáng chú ý là sự lựa chọn có trọng tâm. Thay vì hỗ trợ đồng loạt, Nghị quyết hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực có tiềm năng tạo giá trị gia tăng, phù hợp định hướng phát triển Thủ đô như: Công nghiệp văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điều kiện hỗ trợ còn gắn với đóng góp ngân sách, tạo việc làm và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Cách tiếp cận này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công. Ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp được phân bổ đúng đối tượng, không dàn trải. Điều quan trọng không chỉ là số doanh nghiệp được hỗ trợ, mà còn là năng lực sản xuất, việc làm và giá trị kinh tế được tạo thêm sau hỗ trợ. Nghị quyết càng có ý nghĩa khi Hà Nội đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Tuy nhiên, chính sách tốt mới là điều kiện cần. Khoảng cách từ quy định đến thụ hưởng có thể nằm ở việc thiếu thông tin, hồ sơ phức tạp hoặc chưa rõ cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết. Nếu không khắc phục, những ưu đãi thiết thực vẫn khó đến được với doanh nghiệp đúng thời điểm.

Do đó, các sở, ngành cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết thành quy trình thực hiện thống nhất. Sở Tài chính cần phát huy vai trò tham mưu, điều phối, phối hợp với các cơ quan quản lý đất đai, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ để xác định đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết từng nhóm chính sách. Điều kiện, tiêu chí, hồ sơ và thời hạn xử lý phải được công khai, dễ tiếp cận.

Cùng với đó, cần hạn chế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Kết nối, chia sẻ dữ liệu về đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ thuế, lao động sẽ giúp rút ngắn thời gian thẩm định, giảm chi phí tuân thủ. Đây cũng là biểu hiện cụ thể của việc chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ doanh nghiệp.

Việc triển khai phải bảo đảm minh bạch, công bằng. Doanh nghiệp được hỗ trợ cần được lựa chọn theo tiêu chí rõ ràng, có thể kiểm chứng; quá trình giải quyết và sử dụng kinh phí phải được giám sát. Thành phố cũng cần định kỳ đánh giá hiệu quả chính sách, không chỉ qua số hồ sơ hay kinh phí đã chi mà còn ở kết quả mở rộng sản xuất, tạo việc làm và phát triển thị trường.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cần chủ động rà soát điều kiện thụ hưởng, xác định nhu cầu hỗ trợ và chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Quan trọng hơn, mỗi doanh nghiệp phải có phương án sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ, gắn với đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, quản trị minh bạch và trách nhiệm xã hội.

Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố mở thêm hướng hỗ trợ có trọng tâm cho kinh tế tư nhân Hà Nội. Giá trị của Nghị quyết không chỉ nằm ở những ưu đãi được ban hành, mà ở khả năng đưa chính sách vào cuộc sống và tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động doanh nghiệp. Khi chính quyền chủ động tháo gỡ rào cản, doanh nghiệp tích cực đổi mới, nguồn lực hỗ trợ mới có thể trở thành động lực phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô.