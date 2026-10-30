Để chính sách đến đúng người

Hướng dẫn người dân hoàn thành hồ sơ nhận trợ cấp xã hội tại Phú Vang

Niềm vui lan tỏa

Sau khi nghị quyết có hiệu lực, các địa phương đã triển khai chính sách đến người dân. Gia đình chị N.T.T (Phú Vang) thuộc hộ cận nghèo, bản thân chị lại mắc ung thư vú. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, chị được UBND xã Phú Vang xác nhận thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của Nghị quyết 26. Với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ thôn và Phòng Văn hóa - Xã hội, hồ sơ của chị đã hoàn tất nhanh chóng. Chị được giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ tháng 8/2026.

Ngay sau khi Nghị quyết 26 chính thức có hiệu lực, UBND phường Mỹ Thượng đã thông báo, triển khai đến các tổ dân phố (TDP) để người dân nắm bắt thông tin. Phường cũng đã chủ động thành lập tổ giúp việc nhằm tổ chức công tác đánh giá đối với các hộ có mức sống trung bình, làm cơ sở xét duyệt chế độ. Đến nay, đã có nhiều trường hợp hoàn thiện hồ sơ, được giải quyết chế độ nhận mức trợ cấp theo đúng quy định.

“Chúng tôi đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình làm việc, nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính chính xác, minh bạch và đặc biệt là bảo đảm chi trả kịp thời, đúng quy định. Qua đó, các trường hợp hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn phường đã hoàn thiện hồ sơ, nhận được khoản tiền trợ cấp”, ông Hồ Văn Thuận, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Mỹ Thượng chia sẻ.

Mở rộng phúc lợi

Thời gian qua, TP. Huế đã triển khai nhiều chính sách trợ giúp xã hội, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các nhóm yếu thế. Tuy vậy, qua rà soát thực tế, vẫn còn những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ hiện hành.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, UBND thành phố đã thống nhất xây dựng, trình HĐND thành phố Nghị quyết số 26 quy định một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn. Nghị quyết được HĐND TP. Huế khóa IX (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thông qua tại Kỳ họp thứ 2 ngày 10/7/2026.

Theo bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, điểm nổi bật của Nghị quyết 26 là mở rộng phạm vi hỗ trợ theo hướng toàn diện, bổ sung diện thụ hưởng đối với nhiều nhóm yếu thế như: Trẻ em dưới 16 tuổi không có người nuôi dưỡng hoặc có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi thuộc hộ cận nghèo không có hoặc thiếu điều kiện phụng dưỡng. Đáng chú ý, những người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận phải chạy thận nhân tạo, suy tim độ IV… thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình cũng được đưa vào danh sách.

Những đối tượng thuộc diện thụ hưởng được trợ cấp xã hội hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định. Đối với các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở công lập, chính sách còn quy định tiền ăn tăng thêm trong dịp lễ, tết và duy trì chăm sóc những trường hợp chưa đủ điều kiện hòa nhập cộng đồng. Mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn cũng được nâng lên, phù hợp với thực tế địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

Để quyền lợi được thực hiện đầy đủ theo quy định, người dân thuộc diện thụ hưởng chính sách, cần chủ động tìm hiểu, liên hệ với chính quyền địa phương khi cần được hướng dẫn và hỗ trợ. Đồng thời, các tổ chức, đoàn thể, đội ngũ hoạt động không chuyên trách của thôn, TDP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời quan tâm và giới thiệu những trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được tiếp cận chính sách, để hạn chế bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

“Khi chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, chất lượng cuộc sống của người dân sẽ được cải thiện, niềm tin của Nhân dân đối với chính sách an sinh tiếp tục được củng cố”, bà Phan Minh Nguyệt cho biết thêm.