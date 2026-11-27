Sau hơn 35 năm là thương hiệu chủ lực của LVMH và một trong những biểu tượng thành công nhất của ngành xa xỉ, Louis Vuitton trải qua giai đoạn suy giảm doanh số kéo dài.

Khi khách hàng thay đổi thị hiếu, chiến lược tăng trưởng dựa trên mở rộng sản phẩm và quảng bá quy mô lớn không còn phát huy hiệu quả như trước, LVMH phải tìm cách đưa thương hiệu trở lại với bản sắc cốt lõi, The Business of Fashion (BoF) đưa tin.

Công thức tăng trưởng của Louis Vuitton gặp sức ép

Trong nhiều thập kỷ, Louis Vuitton là một trong những biểu tượng thành công nhất của ngành hàng xa xỉ. Từ nhà sản xuất rương du lịch, thương hiệu Pháp phát triển thành đế chế thời trang với túi xách, quần áo, giày dép, trang sức và nhiều dòng sản phẩm khác. Logo monogram, giá bán cao, hệ thống phân phối được kiểm soát chặt chẽ và những chiến dịch quảng bá quy mô lớn tạo nên sức nhận diện đặc trưng.

Tuy nhiên, theo BoF, Louis Vuitton đang trải qua đợt suy giảm doanh số kéo dài nhất trong hơn 35 năm qua. Doanh thu thương hiệu giảm trong năm 2024 và 2025, tiếp tục đi xuống năm nay. Tình trạng này trái ngược với diễn biến tăng trưởng của một số đối thủ như Hermès, Chanel, Prada Group và Moncler.

LVMH không công bố doanh thu riêng của từng thương hiệu. Dù vậy, Louis Vuitton được xem là thương hiệu đóng góp quan trọng nhất vào lợi nhuận của tập đoàn, với lợi nhuận hoạt động ước tính chiếm hơn một nửa tổng lợi nhuận hoạt động của LVMH.

Goldman Sachs dự báo doanh thu thương hiệu có thể giảm 5% trong năm 2026, xuống còn 19,5 tỷ EUR, trước khi tăng trưởng trở lại ở mức khiêm tốn vào năm 2027. Nếu dự báo này thành hiện thực, Chanel có khả năng vượt Louis Vuitton để trở thành thương hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới xét theo doanh thu.

Chanel có thể sẽ "vượt mặt" Louis Vuitton về doanh thu. Ảnh: Patrick T. Fallon/Bloomberg.

Áp lực đến từ cả những yếu tố bên ngoài thị trường lẫn những thay đổi trong chiến lược phát triển của Louis Vuitton. Sau đại dịch, thương hiệu đẩy mạnh mở rộng danh mục sản phẩm, hợp tác với nghệ sĩ, tham gia các sự kiện thể thao, đồng thời phát triển đồng hồ, trang sức cao cấp, nước hoa và mỹ phẩm. Những dòng sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn cũng được bổ sung nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ và mở rộng tệp người mua.

Các dự án với Yayoi Kusama, Takashi Murakami hay Jeff Koons giúp Louis Vuitton duy trì sự hiện diện trong văn hóa đại chúng. Thương hiệu còn mở rộng sang sách ảnh, phòng chờ sân bay, cửa hàng chocolate và quán cà phê. Tuy nhiên, những hoạt động này đôi khi khiến nỗ lực khai thác di sản du lịch cao cấp, vốn là một phần DNA của thương hiệu, bị phân tán.

Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi mua sắm. Sau nhiều năm tăng giá, một bộ phận khách hàng đang điều chỉnh ngân sách, ưu tiên các trải nghiệm cao cấp như du lịch và ẩm thực. Lạm phát, bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị cũng ảnh hưởng đến nhu cầu hàng xa xỉ.

Báo cáo The State of Fashion 2026 của McKinsey và BoF cho biết khoảng 80% tăng trưởng của thị trường xa xỉ trong giai đoạn 2023-2025 đến từ việc tăng giá bán, thay vì gia tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ. Trong khi đó, mức chi tiêu của khoảng 35% người tiêu dùng hàng xa xỉ đã giảm.

Dù doanh số suy giảm, Louis Vuitton vẫn duy trì khả năng sinh lời đáng kể. Goldman Sachs ước tính biên lợi nhuận hoạt động của thương hiệu đạt 48%, thuộc nhóm cao nhất ngành. Hãng cũng chỉ bán sản phẩm theo giá niêm yết tại hệ thống cửa hàng của mình, không sử dụng các chương trình giảm giá để thúc đẩy tiêu thụ.

Tìm lại bản sắc du lịch

Một trong những hướng điều chỉnh của Louis Vuitton là khai thác trở lại di sản gắn với lĩnh vực du lịch. Đây vốn là lợi thế lịch sử của thương hiệu, khởi nguồn từ những chiếc rương hành lý dành cho giới thượng lưu trong các chuyến đi dài ngày.

NTK Pharrell Williams sử dụng một thác nước nhân tạo khổng lồ làm phông nền cho bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 Louis Vuitton, mở màn cho tuần lễ thời trang Paris hôm 23/6. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.

Theo Vogue, kể từ khi Damien Bertrand được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Louis Vuitton vào tháng 6/2025, thương hiệu bắt đầu có những thay đổi trong chiến lược truyền thông và định hướng phát triển sản phẩm. Thương hiệu đẩy mạnh Trunk Collection, dòng sản phẩm nam có thiết kế tối giản, dễ phối đồ, đồng thời sử dụng hình ảnh những mẫu túi mang họa tiết monogram kinh điển trong chiến dịch kỷ niệm.

Chiến dịch mùa lễ hội năm 2026 lấy bối cảnh nhà ga, xoay quanh "phép màu của những cuộc đoàn tụ và sự háo hức trước mỗi chuyến khởi hành", theo giới thiệu của thương hiệu. Tuy nhiên, BoF nhận định những động thái này vẫn khá an toàn, chưa cho thấy dấu hiệu mở đầu cho một chu kỳ truyền thông và tăng trưởng mới.

Danh mục sản phẩm cũng cần được cân nhắc lại. Những thiết kế kinh điển như Keepall, Neverfull và Speedy vẫn là những dòng sản phẩm chủ lực, nhưng Louis Vuitton đã mở rộng danh mục quá nhanh trong giai đoạn nhu cầu tăng mạnh. Khi người mua trở nên thận trọng, đặc biệt là nhóm khách hàng giàu có tại các thị trường đã phát triển, những thiết kế dễ nhận diện, có tính ứng dụng và giá trị sử dụng lâu dài có thể được ưu tiên hơn các sản phẩm mang tính thử nghiệm.

Giá bán là một thách thức khác. BoF dẫn ví dụ mẫu túi Capucines cỡ trung bằng da bê có giá 8.150 USD. Việc tăng giá mạnh khiến những sản phẩm chủ lực như mẫu túi này rơi vào phân khúc giá khó tiếp cận: nhiều khách hàng trung lưu không đủ khả năng chi trả, trong khi nhóm khách hàng giàu có hơn có xu hướng nâng cấp lựa chọn sang những mẫu túi danh giá của Hermès hoặc Chanel.

Bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của Louis Vuitton, do NTK Nicolas Ghesquiere thực hiện, tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) hôm 6/10. Ảnh: Sarah Meyssonnier/Reuters.

Sự thay đổi cũng đặt ra câu hỏi về bộ máy sáng tạo và điều hành. Bernard Arnault được cho là trực tiếp giám sát quá trình tái định hướng của Louis Vuitton. CEO Pietro Beccari tiếp tục giữ vai trò điều hành, trong khi Damien Bertrand được đưa về từ Loro Piana để hỗ trợ Beccari và tham gia sâu hơn vào các quyết định quan trọng của thương hiệu. Tuy nhiên, hơn một năm sau khi Bertrand nhậm chức, LVMH vẫn chưa làm rõ phạm vi quyền hạn của vị Phó tổng giám đốc này.

Ở mảng sáng tạo, ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Pharrell Williams giữ vị trí Giám đốc sáng tạo dòng thời trang nam từ năm 2023, còn Nicolas Ghesquière là Giám đốc nghệ thuật dòng thời trang nữ từ năm 2013.

Theo BoF, Pharrell giúp duy trì sức hút của dòng sản phẩm nam, nhưng thương hiệu có thể cần một định hướng sáng tạo có tính chuyên môn và dấu ấn đổi mới rõ nét hơn. Với Ghesquière, những thiết kế giàu tính thử nghiệm từng góp phần củng cố hình ảnh độc quyền của Louis Vuitton thông qua các phom dáng bất ngờ, tinh tế và những hình ảnh giàu cảm hứng. Tuy nhiên, các thiết kế trên sàn diễn của ông ngày càng lệch khỏi xu hướng thời trang hiện tại, vốn ưu tiên những phom dáng dễ mặc và dễ nhận diện.

Louis Vuitton cũng bổ sung nhân sự cấp cao. Trong đó, Hector Muelas, cựu lãnh đạo Apple, gia nhập thương hiệu với vai trò phụ trách hình ảnh và chiến lược thương hiệu. Giulio Bergamaschi, cựu CEO Acqua di Parma, đảm nhiệm vị trí Giám đốc sản phẩm (Chief Product Officer) phụ trách các ngành hàng nam.

Những thay đổi cho thấy LVMH đang củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp cao để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.