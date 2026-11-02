Đế chế kinh doanh trăm tỷ của ông Võ Kim Cự

Sau khi rời chính trường, ông Võ Kim Cự chuyển hướng sang kinh doanh, lấy sâm Ngọc Linh và dược liệu làm trọng tâm. Từ doanh nghiệp vốn 175 tỷ đồng, hệ sinh thái này đang mở rộng sang sản xuất, chế biến và phân phối.

Sinh năm 1957, ông Võ Kim Cự từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Hà Tĩnh, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trước khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Năm 2017, ông thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và nghỉ hưu theo chế độ. Sau khi rời chính trường, hoạt động của ông dần gắn với lĩnh vực kinh doanh sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Hạt nhân trong hệ sinh thái này là Công ty cổ phần Tập đoàn Y - Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam (VKD Group). Doanh nghiệp thành lập ngày 1/3/2022, ban đầu có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến tháng 9/2022, vốn được nâng lên 175 tỷ đồng. Từ tháng 12/2023, ông Võ Kim Cự đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ông Võ Kim Cự hiện là Chủ tịch Tập đoàn Y - Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam (VKD Group).

Cơ cấu cổ đông cho thấy ông Võ Kim Cự sở hữu 25% vốn, bà Võ Thị Thủy nắm 45%. Tổng tỷ lệ sở hữu của hai cá nhân này là 70%, tương đương 122,5 tỷ đồng tính theo vốn điều lệ 175 tỷ đồng.

Theo thông tin giới thiệu trên website doanh nghiệp, VKD Group định hướng phát triển chuỗi hoạt động từ vùng nguyên liệu, nhân giống đến nghiên cứu và chế biến sản phẩm. Các vùng trồng được tập đoàn giới thiệu tại Kon Tum, Quảng Nam và khu vực Puxailaileng, Nghệ An.

VKD Group đang chuyển từ kinh doanh sản phẩm sang đầu tư hạ tầng sản xuất dược phẩm. Mới đây, Công ty cổ phần VKD Vũng Áng 2 được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án Khu liên hợp các nhà máy sản xuất dược phẩm và sản phẩm phụ trợ VKD Vũng Áng 2.

Theo Quyết định số 211/QĐ-KKT ngày 1/10/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 326,2 tỷ đồng, dự kiến triển khai tại phường Hoành Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng, trên diện tích khoảng 44.000 m2. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 97,87 tỷ đồng, chiếm 30%; phần còn lại khoảng 228,36 tỷ đồng là vốn huy động.

Ông Võ Kim Cự đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

VKD Group nắm 75% vốn tại Công ty cổ phần VKD Vũng Áng 2 – pháp nhân trực tiếp thực hiện dự án. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2026, với vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Việc nắm cổ phần chi phối tại pháp nhân dự án cho thấy tập đoàn đang từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất dược phẩm, thay vì chỉ tập trung kinh doanh các sản phẩm từ sâm.

Công suất thiết kế được công bố gồm 7 triệu sản phẩm dược liệu chiết xuất và dược phẩm mỗi năm, 2 triệu sản phẩm thuốc dùng ngoài và mỹ phẩm, 7 triệu sản phẩm thực phẩm chức năng cùng 30 triệu chai, lon nước uống. Dự án chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng nhà máy và các trung tâm chức năng, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng kể từ khi được bàn giao đất. Giai đoạn hai gồm hệ thống kho GSP kết hợp nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2030.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông Võ Kim Cự từng tham gia vận động thành lập Hiệp hội sản xuất sâm Việt Nam. Tuy nhiên, đề xuất này từng nhận những ý kiến khác nhau từ các địa phương có vùng trồng sâm. Năm 2023, đại diện ngành nông nghiệp và y tế tỉnh Kon Tum bày tỏ quan điểm chưa đồng tình với việc ông Cự đứng đầu ban vận động, trong bối cảnh một số thành viên có liên quan đến doanh nghiệp do ông lãnh đạo.

Dự án hơn 326 tỷ đồng tại Vũng Áng đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong tham vọng xây dựng chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh và dược liệu của ông Võ Kim Cự. Dù vậy, từ vùng trồng đến nhà máy, từ sản phẩm đến hệ thống phân phối là một hành trình đòi hỏi nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực quản trị không nhỏ.