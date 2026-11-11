Đế chế giải trí Bandai Namco chi tiền thâu tóm cổ phần POPS mở rộng sức ảnh hưởng tại Đông Nam Á

Thương vụ thâu tóm chiến lược và tầm ảnh hưởng của POPS tại thị trường nội địa

Ngày 10/11, tập đoàn giải trí Bandai Namco Holdings của Nhật Bản xác nhận đã hoàn tất giao dịch mua lại 42,1% cổ phần tại POPS K.K. Đây là doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực truyền thông và giải trí kỹ thuật số, hướng tới tập khách hàng tại khu vực Đông Nam Á. Mặc dù giá trị tài chính cụ thể của thương vụ không được các bên tiết lộ, việc thâu tóm này cho thấy mức độ quan tâm lớn của đối tác ngoại đối với thị trường nội dung số trong khu vực. Pháp nhân trực tiếp được Bandai Namco rót vốn là POPS K.K., một công ty có trụ sở đặt tại Tokyo, được thành lập vào tháng 11/2024. Đơn vị này hiện do bà Esther Nguyễn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và sở hữu mức vốn điều lệ 360 triệu yen, tương đương khoảng 61 tỷ đồng.

POPS là thương hiệu có độ nhận diện cao tại thị trường Việt Nam thông qua mạng lưới kênh phát hành trên nền tảng YouTube, nổi bật nhất là POPS Kids và POPS Anime. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt khi doanh nghiệp này hợp tác cùng đài truyền hình TV Asahi của Nhật Bản để chính thức đưa loạt phim hoạt hình Doraemon lên YouTube. Kênh POPS Kids khi đó trở thành nền tảng YouTube đầu tiên trên toàn cầu được cấp quyền phát hành hợp pháp các tập phim về chú mèo máy lồng tiếng Việt, cho phép khán giả theo dõi miễn phí thay vì phụ thuộc vào các kênh truyền hình truyền thống. Kênh POPS Kids hiện thu hút hơn 20,3 triệu người đăng ký với danh mục khoảng 5.200 video, giữ vị thế là một trong những nền tảng giải trí thiếu nhi có quy mô theo dõi lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, kênh POPS Anime cũng là đơn vị phát hành loạt phim Thám tử lừng danh Conan. Gần đây nhất vào tháng 9/2024, công ty tiếp tục công bố lịch phát hành các tập Conan lồng tiếng Việt mới, áp dụng chính sách xem trước cho nhóm hội viên trả phí.

Dữ liệu do phía Bandai Namco cung cấp cho thấy POPS đang quản lý một kho bản quyền đồ sộ với hơn 73.000 bài hát, đồng thời vận hành mạng lưới kết nối hơn 53.000 nhà sáng tạo nội dung và những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty trải dài trên nhiều phân khúc, từ phân phối video, bản địa hóa nội dung cho đến tiếp thị trên mạng xã hội và tổ chức các sự kiện thực tế.

Bệ phóng từ tập đoàn mẹ và mục tiêu khai thác tiềm năng Đông Nam Á

Đứng sau thương vụ rót vốn là Bandai Namco Holdings, một thế lực thực sự trong ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản. Tập đoàn này sở hữu danh mục kinh doanh đa dạng từ trò chơi điện tử, đồ chơi, mô hình nhân vật cho đến phim hoạt hình và âm nhạc. Tên tuổi của Bandai Namco gắn liền với quyền khai thác thương mại các thương hiệu toàn cầu như Pac-Man, Tekken, Gundam và đặc biệt là Dragon Ball, bộ truyện tranh kinh điển được độc giả Việt Nam biết đến qua tên gọi 7 viên ngọc rồng. Chỉ tính riêng với thương hiệu Dragon Ball, tập đoàn đã phát triển hàng loạt dòng sản phẩm trò chơi điện tử, thẻ bài và mô hình xoay quanh các nhân vật mang tính biểu tượng như Son Goku, Vegeta hay Frieza.

Báo cáo tài chính gần nhất công bố ngày 10/11 cho thấy quy mô hoạt động khổng lồ của tập đoàn này. Tính trong 6 tháng từ tháng 4 đến hết tháng 9/2026, Bandai Namco ghi nhận doanh thu đạt khoảng 124.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận mang về đạt gần 16.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 26,1%. Quy mô tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2026 vươn lên mức gần 220.000 tỷ đồng.

Quyết định đầu tư vào POPS được ban lãnh đạo Bandai Namco giải thích bằng những tín hiệu khả quan từ thị trường Đông Nam Á, nơi mức độ yêu thích phim hoạt hình, trò chơi điện tử và âm nhạc Nhật Bản đang ngày càng gia tăng. Trong một thông cáo chính thức, ông Nobuhiko Momoi, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc phụ trách chiến lược tập đoàn của Bandai Namco Holdings, nhận định khu vực Đông Nam Á có sự quan tâm lớn đối với các tài sản trí tuệ và giải trí có nguồn gốc từ Nhật Bản. Ông khẳng định tập đoàn tin tưởng khu vực này sẽ tiếp tục sở hữu tiềm năng to lớn trong trung và dài hạn. Vị lãnh đạo này cũng chia sẻ thêm, Đông Nam Á từ trước đến nay đã là cơ sở quan trọng cho hoạt động sản xuất đồ chơi, mô hình và phát triển trò chơi kỹ thuật số của tập đoàn. Nhờ sự tăng trưởng kinh tế đáng kể trong những năm gần đây, tập đoàn hiện mong muốn phát triển một thị trường tại đây cho các tài sản sở hữu trí tuệ, sản phẩm và dịch vụ trong thời gian tới.

Thông qua mạng lưới của POPS, tập đoàn Nhật Bản hướng tới việc mở rộng các kênh phân phối, bản địa hóa nội dung, đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội và triển khai các sự kiện bám sát chủ đề nhân vật hoạt hình. Phản hồi về thương vụ này, bà Esther Nguyễn, Giám đốc điều hành POPS K.K., bày tỏ sự kỳ vọng khi cho rằng cơ hội hợp tác này mang theo lời hứa hẹn sẽ cung cấp những trải nghiệm giải trí mới mẻ cho người hâm mộ tại Đông Nam Á. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc kết hợp danh mục tài sản sở hữu trí tuệ và các mảng kinh doanh đa dạng của Tập đoàn Bandai Namco với các điểm tiếp xúc người hâm mộ, mạng lưới nhà sáng tạo nội dung, cùng chuyên môn về bản địa hóa và tiếp thị mà POPS đã phát triển cho đến nay. Việc mua lại cổ phần POPS là một phần quan trọng nằm trong chương trình đầu tư chiến lược mang tên CW360, được Bandai Namco khởi động từ tháng 4/2025 để chủ động tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.