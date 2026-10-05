Để câu lạc bộ trở thành môi trường rèn luyện của sinh viên

Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị các Câu lạc bộ trong công tác giáo dục, đoàn kết và tập hợp thanh niên, sinh viên lần thứ nhất, năm học 2026-2027, tổ chức ngày 2.10, do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đại diện các câu lạc bộ trao đổi về đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường kết nối sinh viên

Hoạt động câu lạc bộ từ lâu đã trở thành một phần trong đời sống sinh viên. Tuy nhiên, hiệu quả của câu lạc bộ không chỉ được đo bằng số chương trình đã tổ chức hay số thành viên tham gia, mà quan trọng hơn là những giá trị mang lại cho người học.

Trong bối cảnh môi trường học tập, giao tiếp và tiếp nhận thông tin của sinh viên đang thay đổi nhanh, câu lạc bộ cũng cần chuyển từ cách tổ chức hoạt động đơn lẻ sang xây dựng những nội dung có chiều sâu, đáp ứng nhu cầu thực tế của người học.

Sinh viên cần được tham gia từ khâu đề xuất ý tưởng, xây dựng kế hoạch đến tổ chức và đánh giá hoạt động. Cách tiếp cận lấy sinh viên làm trung tâm không chỉ tạo sự chủ động mà còn giúp người học rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý, giao tiếp, giải quyết vấn đề và thích ứng với môi trường số.

Tại Hội nghị, nhiều nội dung đã được các đại biểu thảo luận như giáo dục và định hướng nhận thức; nâng cao năng lực thông tin và khả năng thích ứng trong thời đại số; đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp sinh viên; liên kết và phát huy nguồn lực cộng đồng.

Cùng với đổi mới nội dung, các câu lạc bộ cần chú trọng xây dựng đội ngũ nòng cốt, có cơ chế ghi nhận đóng góp của thành viên và tạo môi trường sinh hoạt đủ hấp dẫn để duy trì sự gắn kết lâu dài.

Ông Tưởng Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Hội nghị hướng tới tăng cường sự kết nối giữa các câu lạc bộ của hai trường, tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, chia sẻ chuyên môn, sở thích và phát huy thế mạnh của mỗi câu lạc bộ.

Để phát huy vai trò trong giáo dục, đoàn kết và tập hợp sinh viên, các câu lạc bộ cũng cần tăng cường kết nối với Đoàn - Hội, nhà trường, giảng viên, cựu sinh viên và cộng đồng. Những nguồn lực này có thể hỗ trợ câu lạc bộ về chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức, cơ hội trải nghiệm và điều kiện triển khai các ý tưởng của sinh viên.

Khi được tổ chức đúng hướng, câu lạc bộ không chỉ là nơi sinh hoạt theo sở thích mà còn trở thành một phần của môi trường giáo dục trong trường đại học, giúp sinh viên phát triển năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng trước những yêu cầu mới.