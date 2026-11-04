Để câu chuyện trà Thái Nguyên lan tỏa năm châu

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, các đại sứ, trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng phu quân, phu nhân tham gia chương trình “Hành trình về với xứ Trà”, nhằm giới thiệu hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến bạn bè quốc tế. Hành trình bắt đầu từ chuyến tàu Hà Nội - Thái Nguyên.

Trên suốt chặng đường, các đại biểu được giới thiệu về văn hóa trà, thưởng thức trà đặc sản, ẩm thực địa phương, đồng thời tìm hiểu những sản phẩm OCOP và tiềm năng du lịch của tỉnh. Không gian trải nghiệm được thiết kế như một lời chào thân thiện, giúp những vị khách quốc tế bước đầu cảm nhận nhịp sống, nét văn hóa và sự mến khách của con người xứ Trà.

Các đại sứ, trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam trải nghiệm hái chè tại Thái Nguyên

Điểm nhấn của hành trình là trải nghiệm tại vùng chè Tân Cương, nơi từ lâu đã trở thành địa danh gắn liền với danh tiếng trà Thái Nguyên. Giữa những đồi chè xanh mướt, các nhà ngoại giao không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia hái chè, sao chè, tìm hiểu từng công đoạn tạo nên sản phẩm trà mang hương vị đặc trưng.

Trực tiếp trải nghiệm quy trình ấy giúp các đại biểu hiểu rõ hơn vì sao để làm nên một sản phẩm trà ngon không chỉ cần điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp mà còn đòi hỏi sự công phu, tâm huyết và bí quyết được người làm chè gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu, du khách quốc tế thưởng trà tại Thái Nguyên.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những trải nghiệm trực tiếp, giàu tính tương tác và mang đậm bản sắc văn hóa đang trở thành phương thức kết nối hiệu quả, giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về vùng đất Thái Nguyên.

Từ lâu, văn hóa trà trở thành một lợi thế đặc trưng để Thái Nguyên phát huy sức mạnh của ngoại giao văn hóa. Một vùng chè nổi tiếng, một quy trình chế biến truyền thống, một câu chuyện về người làm chè hay một phong tục văn hóa được giới thiệu đúng cách đều có thể trở thành chất liệu để quảng bá hình ảnh địa phương. Khi những giá trị ấy được cảm nhận trực tiếp, thông điệp về một Thái Nguyên giàu bản sắc, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển sẽ có sức lan tỏa tự nhiên hơn.

Đưa thương hiệu trà và tiềm năng du lịch vươn ra thị trường quốc tế

Một ý nghĩa quan trọng khác của chương trình là mở rộng không gian quảng bá cho sản phẩm trà Thái Nguyên. Trong điều kiện thị trường ngày càng cạnh tranh, chất lượng sản phẩm là yếu tố cốt lõi nhưng chưa đủ để tạo dựng vị thế bền vững. Thương hiệu cần được nhận diện bằng câu chuyện riêng, những giá trị khác biệt và khả năng kết nối với người tiêu dùng.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế trà Quốc tế 2026.

Với Thái Nguyên, lợi thế không chỉ nằm ở chất lượng và hương vị đặc trưng của trà mà còn ở lịch sử phát triển nghề chè, điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất và văn hóa thưởng trà được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đây là những giá trị có thể tạo nên sức hấp dẫn riêng cho sản phẩm khi tiếp cận các thị trường quốc tế. Việc giới thiệu những giá trị ấy tới bạn bè quốc tế tại Festival cũng là dịp để trà Thái Nguyên được biết đến rộng rãi hơn, từng bước mở ra cơ hội kết nối với các đối tác, doanh nghiệp và thị trường nước ngoài.

“Hành trình về với xứ Trà” vì thế mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Từ những câu chuyện văn hóa được sẻ chia, Thái Nguyên đang giới thiệu với bạn bè quốc tế một hình ảnh gần gũi nhưng giàu bản sắc. Đó cũng là cách để một sản phẩm truyền thống trở thành cầu nối giao lưu, một di sản văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và một thương hiệu địa phương có thêm cơ hội bước ra không gian quốc tế.