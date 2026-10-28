Để cấp dưới tham ô 18 tỷ đồng, lãnh đạo và kế toán chi nhánh phát triển quỹ đất bị khởi tố

Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đối với ba bị can cùng trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn gồm: Hoàng Kim Vy (sinh năm 1979, trưởng chi nhánh); Hoàng Thị Lý (sinh năm 1979) và Đào Thanh Hải (sinh năm 1982) cùng là kế toán phụ trách Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can.

Quá trình điều tra xác định: Các bị can trên thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao để bị can Nông Thanh Tú (sinh năm 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia) lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài chính của Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên 18 tỷ đồng trong thời gian dài mà không kịp thời phát hiện gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nông Thanh Tú về hành vi Tham ô tài sản.

Ngày 26/10, sau khi được sự phê chuẩn của Viện KSND cùng cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can trên để tiến hành điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Hiện, vụ án hiện đang tiếp tục được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra mở rộng, tiến hành kê biên, thu hồi triệt để tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.