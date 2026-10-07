Đề cao vai trò ngoại giao nghị viện trong tiến trình toàn cầu

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đồng IPU-153. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 153 (IPU-153) với chủ đề “Tăng cường quản trị tốt và trao quyền cho cộng đồng thông qua tính bao trùm, lòng tin và cơ hội cho tất cả” chính thức khai mạc tối 5/10 tại Arusha, Tanzania. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự IPU-153 tại Tanzania từ chiều tối 5/10. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã tham dự Lễ khai mạc và Phiên thảo luận cấp cao IPU-153. Tại Lễ khai mạc, Tổng Thư ký IPU Anda Filip nhấn mạnh các ưu tiên trong Chiến lược IPU giai đoạn 2027-2031, trong đó có đề cao vai trò của ngoại giao nghị viện trong các tiến trình toàn cầu, thúc đẩy tham vấn, đối thoại, giải quyết hòa bình các bất đồng, xung đột quốc tế và khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã hội kiến lãnh đạo các nước. Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Tanzania Mwigulu Nchemba, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh Tanzania có kế hoạch mở Đại sứ quán tại Việt Nam; đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương.

Tại cuộc hội kiến giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kênh nghị viện ở cấp cao, cấp ủy ban trực thuộc cũng như thúc đẩy giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, đại biểu dân tộc thiểu số.

Tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Quốc hội hai nước xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy thương mại hướng tới kim ngạch 20 tỷ USD và mục tiêu tăng gấp đôi dòng vốn đầu tư trong vòng 5 năm; đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở Australia sinh sống ổn định, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao các thành tựu mà Chính phủ và Hội đồng Liên bang Nga đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và giải quyết các vấn đề lớn của đất nước. Hai bên trao đổi, chia sẻ đánh giá, nhận định về các vấn đề quốc tế, khu vực được thảo luận trong khuôn khổ IPU-153.

Tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria Mohammed Larbi Slimani, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và hợp tác nghị viện, thúc đẩy hợp tác dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, khoa học-công nghệ và đàm phán một hiệp định thương mại tạo nền tảng cho các hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước.