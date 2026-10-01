Đề cao trách nhiệm, quyết liệt hành động, thực hiện đến cùng

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại hội nghị, Thành ủy đã tập trung bàn và thông qua: Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh nội dung Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026; Tờ trình về Đề án thành lập Khu công nghệ cao thành phố Huế.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy; mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chủ trì, thời hạn, sản phẩm và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Các ngành, địa phương rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026; xác định rõ chỉ tiêu có nguy cơ không đạt và giải pháp. Tập trung thực hiện bằng được kịch bản tăng trưởng hai con số; quyết liệt giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý dự án chậm tiến độ; đưa nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng đúng quy định, không để nguồn lực công bị bỏ không, lãng phí.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu bế mạc hội nghị.

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 và giai đoạn 2026 - 2030 theo yêu cầu giảm số lượng dự án, ưu tiên vốn cho dự án quan trọng, trọng điểm, tạo nguồn lực mới cho phát triển. Đối với giải phóng mặt bằng, phải thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Hiến đất mở đường”, làm tốt dân vận ngay từ đầu, công khai, minh bạch chính sách.

Cùng với phát triển kinh tế, tiếp tục chăm lo văn hóa, xã hội và đời sống Nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, du lịch, Festival quốc tế Huế; thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc tang, tổ chức hiệu quả Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Tập trung bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, nhất là tại các xã biên giới ở A Lưới; bảo đảm đủ sách giáo khoa, an toàn thực phẩm và vệ sinh học đường. Đẩy nhanh khám sức khỏe cho người dân; thực hiện đầy đủ chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, quan tâm đối tượng yếu thế...

Đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết. Tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đúng sở trường, theo nguyên tắc “vì việc mà bố trí người”; ưu tiên cán bộ có năng lực cho cơ sở và lĩnh vực còn thiếu, yếu.

Từ nay đến hết năm 2026 phải tăng tốc, quyết liệt và hành động thực chất. Các Thành ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Với tinh thần đó, thành phố Huế phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.