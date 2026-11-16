Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại

Phường Yên Phong là một trong những địa phương có số lượng khiếu nại, tố cáo lớn liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án, chính sách bồi thường, quản lý, sử dụng đất đai... Trước thực tế đó, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm giải quyết vụ việc với người đứng đầu. Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường được công khai để người dân thuận lợi phản ánh, kiến nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: Chúng tôi tập trung rà soát, đôn đốc, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, không để tồn đọng, phức tạp, kéo dài; đồng thời tăng cường hòa giải, tháo gỡ mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. 10 tháng năm 2026, phường tổ chức 32 buổi tiếp 288 lượt công dân liên quan đến 398 vụ việc; tiếp nhận, phân loại và xử lý 132/132 đơn, đạt 100%. Trong đó có 38 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo, 90 đơn kiến nghị, phản ánh; 131 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, phường đã giải quyết 104/131 đơn; còn lại đang được kiểm tra, xác minh.

Lãnh đạo phường Yên Phong lắng nghe ý kiến của người dân tại phiên tiếp công dân.

Hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thể hiện qua việc tháo gỡ vướng mắc tại dự án Khu trung tâm văn hóa - thể thao Long Châu, thuộc tổ dân phố Ngô Xá. Dự án từng phát sinh gần 20 đơn thư liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua rà soát, đối thoại, giải thích chính sách và giải quyết kiến nghị, các vướng mắc cơ bản được tháo gỡ. Đảng viên Nguyễn Huy Thực nhận xét: Việc giải quyết các khiếu nại, phản ánh liên quan đến đền bù ở tổ dân phố nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Công trình đi vào hoạt động, trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao thiết thực phục vụ Nhân dân.

Tại tổ dân phố Ô Cách, dự án Cụm công nghiệp Yên Trung - Đông Tiến có diện tích thu hồi đất khoảng 8 ha, từng phát sinh nhiều đơn thư. Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo rà soát từng nội dung kiến nghị, tập trung giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, cơ bản các đơn thư đã được giải quyết, góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ dự án. Tương tự, khi triển khai dự án đường trung tâm phường Yên Phong, địa phương chú trọng nắm bắt tình hình, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải đáp kịp thời những băn khoăn của người dân. Nhờ đó, hầu hết các gia đình đồng thuận, nhiều hộ trong diện giải tỏa tự nguyện tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Tại xã Hoàng Vân, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền. Từ ngày 15/12/2025 đến 30/10/2026, toàn xã tiếp 228 lượt công dân, với 45 vụ việc được đề nghị giải quyết. Qua phân loại, có 40 đơn đủ điều kiện xử lý; đã giải quyết và trả lời 38/40 đơn, đạt 95%. Đồng chí Hoàng Văn Tri, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Thông qua tiếp công dân, cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kiến nghị, đồng thời tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách để người dân hiểu và thực hiện đúng quy định. Có trường hợp sau khi được giải thích thấu đáo đã tự nguyện rút đơn.

Tạo đồng thuận, khơi thông nguồn lực phát triển

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố, trong 9 tháng năm 2026, toàn thành phố tiếp 16.833 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với 10.388 vụ việc; tiếp nhận 13.092 đơn. Qua phân loại, có 6.897 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả, đã giải quyết xong 5.745/6.897 đơn, đạt 83%. Khối lượng đơn thư lớn, nội dung phức tạp, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng ... đặt ra yêu cầu cao đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm điều hành của chính quyền. Mỗi kiến nghị của người dân cần được xem xét thấu đáo, giải quyết đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Vì vậy, người đứng đầu phải trực tiếp nắm tình hình, đối thoại, kiểm tra và đôn đốc giải quyết những vụ việc phức tạp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở là biểu hiện cụ thể của phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân. Mỗi vụ việc được giải quyết kịp thời, đúng quy định, thấu tình đạt lý không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thực tế cho thấy, khi những băn khoăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng được giải đáp kịp thời, sự đồng thuận của người dân được nâng lên, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của phương thức lãnh đạo sâu sát cơ sở, lấy việc giải quyết những vấn đề thiết thực của Nhân dân làm thước đo năng lực của cấp ủy, chính quyền.

Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Cùng với duy trì nền nếp tiếp công dân, việc tăng cường đối thoại, chủ động rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch giải quyết từng vụ việc, chú trọng những vụ việc phức tạp, đông người, liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng là rất quan trọng. Đi cùng với đó là kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo từ cơ sở không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn thể hiện năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và hiệu quả hoạt động của chính quyền. Sâu sát địa bàn, lắng nghe và giải quyết thấu đáo kiến nghị chính đáng của Nhân dân chính là cách củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, tạo nền tảng đồng thuận để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.