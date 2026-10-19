Đề cao trách nhiệm nêu gương gắn với hiệu quả công việc

Siết kỷ luật, thực hiện nghiêm văn hóa công vụ

Thành ủy Bắc Ninh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương. Tiêu biểu như Đề án số 01 về xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết số 77 về phát triển văn hóa, con người; Nghị quyết số 78 về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận và Nghị quyết số 58-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường. Các chủ trương được cụ thể hóa bằng việc hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Lãnh đạo UBND phường Đào Viên hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Sau sắp xếp, xã Đại Đồng trở thành đơn vị hành chính loại 1 có quy mô dân số lớn với 106.750 nhân khẩu (trong đó tạm trú chiếm 67.451 người). Là địa bàn đặc thù tập trung các khu công nghiệp như: Tiên Sơn, VSIP và Đại Đồng - Hoàn Sơn, đối mặt với áp lực quản lý nhà nước rất lớn, trong khi biên chế chỉ có 74 cán bộ, công chức, viên chức. Đảng bộ xã xác định, xây dựng văn hóa Đảng và chuẩn hóa văn hóa công vụ chính là “chìa khóa” để giữ nghiêm kỷ luật và tạo bước đột phá trong thực thi công vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Việc xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ được Đảng ủy xã gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, quy tắc ứng xử, kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Để đưa các chuẩn mực văn hóa Đảng vào nền nếp, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; yêu cầu 100% tổ chức đảng trực thuộc rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể. Từ ngày 1/7/2025 đến 1/9/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã giám sát chuyên đề 38 chi bộ, hoàn thành 5 cuộc kiểm tra, giám sát đối với chi bộ và người đứng đầu. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 6 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề liên quan đến quản lý đảng phí, kê khai tài sản và thu, chi dịch vụ giáo dục. Qua đó, kịp thời khắc phục những hạn chế, củng cố sự đoàn kết và ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kỷ luật nghiêm minh cùng chuẩn mực văn hóa công vụ đã tạo động lực giúp Đại Đồng vận hành bộ máy thông suốt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Đến ngày 4/9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.986 tỷ đồng (bằng 128,5% dự toán cả năm), đời sống người dân cải thiện đáng kể, an ninh trật tự được giữ vững ổn định.

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Văn hóa công vụ được phường Đào Viên cụ thể hóa bằng mô hình “Chính quyền thân thiện, gần dân, vì Nhân dân phục vụ”. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường duy trì chuẩn mực ứng xử “4 xin, 4 luôn, 5 không”, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đến tháng 9/2026, Trung tâm tiếp nhận gần 10 nghìn hồ sơ, trong đó 99,89% hồ sơ được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,01%. Các chỉ số số hóa hồ sơ và liên thông dữ liệu VNeID đều đạt 100%.

Xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Khi các chuẩn mực được cụ thể hóa trong sinh hoạt, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ, tinh thần nêu gương sẽ trở thành yêu cầu tự giác, giúp mỗi tổ chức đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; mỗi cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với nâng cao chất lượng phục vụ, chính quyền phường chú trọng xây dựng mối quan hệ gần gũi với Nhân dân thông qua những việc làm thiết thực. Địa phương trao thư chúc mừng kèm quà tặng cho các cặp đôi đăng ký kết hôn lần đầu, trẻ em đăng ký khai sinh lần đầu; cử đoàn thăm hỏi, gửi thư chia buồn và lễ viếng khi gia đình có người qua đời. Tinh thần trách nhiệm còn thể hiện rõ trong việc tháo gỡ những vướng mắc kéo dài tại dự án hạ tầng khu dân cư dịch vụ tổ dân phố Cựu Tự với quy mô gần 1,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng. Sau nhiều năm gặp khó khăn về thủ tục pháp lý, cấp ủy, chính quyền phường chỉ đạo cán bộ chuyên môn trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kịp thời giải quyết vướng mắc. Đến nay, phường đã hoàn thành bàn giao 59/59 lô đất ngoài thực địa cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Hảo, người dân tổ dân phố Cựu Tự chia sẻ: “Sau nhiều năm chờ đợi, nay được chính quyền bàn giao đất thực địa công khai, minh bạch, bà con chúng tôi rất vui mừng. Sự công tâm, quyết liệt và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đã bảo đảm quyền lợi, giúp chúng tôi yên tâm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống lâu dài”. Đồng chí Nguyễn Duy Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đào Viên khẳng định: “Xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ không dừng lại ở khẩu hiệu mà phải lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất. Để giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, Đảng ủy và UBND phường luôn quán triệt nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, kiểm đếm tiến độ thực chất theo KPI định kỳ hằng tháng, hằng quý. Cán bộ, công chức làm việc tận tâm, trách nhiệm, thậm chí làm thêm cả ngày nghỉ để hỗ trợ Nhân dân”.

Tại xã Phúc Hòa, văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương được thể hiện rõ nét qua từng phần việc của cán bộ, đảng viên, với phương châm luôn bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án giao thông, giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt trên 81%, thuộc nhóm dẫn đầu thành phố. Còn ở phường Tân Tiến, thực hiện phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, cán bộ MTTQ trực tiếp đến từng ngõ phố nắm thực trạng các tuyến đường, tuyên truyền, vận động, giải đáp băn khoăn, vướng mắc của người dân, nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận cao. Chỉ sau hơn 10 ngày phát động, đã có 42 hộ dân tổ dân phố Văn Thanh đăng ký hiến hơn 3.000 m² đất mở rộng đường.

Thực tiễn cho thấy, văn hóa Đảng và văn hóa công vụ chỉ thực sự đi vào chiều sâu khi gắn chặt với hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân. Khi mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy giải quyết dứt điểm các vấn đề từ cơ sở, văn hóa công vụ sẽ trở thành nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực bộ máy và củng cố niềm tin vững chắc trong Nhân dân.