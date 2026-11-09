Đề cao giá trị văn hóa trong kinh doanh

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra một kho hàng chứa trữ hơn 47 nghìn sản phẩm nhập lậu, vận hành qua phần mềm online. (Ảnh minh họa: HOÀNG YẾN)

Doanh thu, lợi nhuận không thể phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh doanh nếu doanh nghiệp xem nhẹ chất lượng sản phẩm, thiếu minh bạch, không thực hiện đúng cam kết hoặc vi phạm quyền lợi người lao động. Đáng chú ý, trong quá trình hội nhập sâu rộng, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp không chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm mà còn phải tuân thủ những chuẩn mực ngày càng cao về văn hóa kinh doanh, từ tính minh bạch, đạo đức trong kinh doanh đến trách nhiệm với người lao động, xã hội và môi trường. Vì vậy, văn hóa kinh doanh không phải yếu tố hình thức hay chi phí có thể cắt giảm, mà đang là nền tảng quan trọng tạo nên sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp Việt Nam, văn hóa kinh doanh còn là cách đưa những giá trị tốt đẹp của dân tộc vào hoạt động kinh tế. Tinh thần trọng chữ tín, nghĩa tình, đoàn kết, cần cù và sáng tạo cần được thể hiện trong sản xuất, quản trị và quan hệ với khách hàng, đối tác. Mỗi sản phẩm chất lượng, mỗi thương hiệu kinh doanh liêm chính không chỉ tạo dựng uy tín doanh nghiệp mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc Việt Nam.

Việc Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam mới đây đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta với lĩnh vực này; đồng thời đặt ra yêu cầu phải phát huy các giá trị văn hóa trong mọi mặt đời sống. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân cần chủ động đưa những giá trị ấy vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, để văn hóa kinh doanh thật sự trở thành nền tảng phát triển, trước hết, người đứng đầu doanh nghiệp phải đề cao đạo đức kinh doanh, lấy chữ tín và việc thực hiện cam kết làm nguyên tắc quản trị. Các chuẩn mực về minh bạch, chất lượng sản phẩm, quyền lợi người lao động và bảo vệ môi trường cần được thực hiện thực chất, thay vì chỉ dừng ở quy định nội bộ hay khẩu hiệu truyền thông. Cùng với đó, các tổ chức như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội cần đẩy mạnh phổ biến đạo đức doanh nhân, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp. Việc tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp cũng cần gắn với đạo đức, trách nhiệm xã hội và những đóng góp cho cộng đồng, thay vì chỉ chú trọng kết quả kinh doanh.

Về phía Nhà nước, cần tiếp tục tiếp thu ý kiến từ thực tiễn kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện thể chế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật là điều kiện quan trọng để bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Làm tốt những việc như vậy sẽ góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và lành mạnh, tạo điều kiện để chữ tín và sự liêm chính trở thành những chuẩn mực trong văn hóa kinh doanh; đưa những giá trị tốt đẹp của bản sắc, văn hóa Việt Nam lan tỏa thông qua sản phẩm, thương hiệu và hoạt động kinh doanh trên thị trường trong nước và quốc tế; đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và phát triển bền vững.