Để cán bộ nữ khẳng định vai trò, vị thế

Hoạt động giám sát được thực hiện tại xã Tả Củ Tỷ và Tả Van. Qua nghiên cứu tài liệu, số liệu báo cáo kết hợp làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, Đoàn giám sát đã phân tích cụ thể thực trạng và mức độ tham chính của đội ngũ cán bộ nữ. Qua đó, cho thấy những nỗ lực của cấp ủy địa phương cùng những khó khăn, hạn chế đối với công tác đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp.

Tại xã Tả Củ Tỷ, công tác cán bộ nữ ghi nhận những điểm sáng đáng khích lệ.

Nữ đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt tới 37,5% (6/16 đại biểu). Cơ cấu lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy và chính quyền địa phương đều có sự hiện diện của cán bộ nữ: Thường trực Đảng ủy đạt 33,3%, Thường trực HĐND đạt 25% và Thường trực UBND đạt 33,3%; 100% cán bộ nữ là Ủy viên Ban Chấp hành.

Cán bộ nữ tham gia cấp ủy các chi bộ thôn đạt 17%. Lãnh đạo quản lý đều đạt trình độ đại học trở lên, trong đó có 2 thạc sĩ; về lý luận chính trị có 3 đồng chí đạt trình độ cao cấp và 12 đồng chí trình độ trung cấp.

Địa phương cũng tích cực cử 69 lượt cán bộ nữ bồi dưỡng chuyên môn và bổ nhiệm 11 lượt cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tại xã Tả Van, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã đạt 15,15% (5/33 đồng chí), nữ đại biểu HĐND xã đạt 26% (6/23 đại biểu). Cán bộ nữ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Đảng ủy, UBND đạt 26,6% (4/15 đồng chí), nữ bí thư chi bộ đạt 22,5% và phó bí thư chi bộ đạt 32%.

Trong công tác quy hoạch, xã đã đưa 13 cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, quy hoạch cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành đạt 30% và Ủy ban Kiểm tra đạt 60%.

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát cho biết: “Qua giám sát thực tế tại các địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận công tác chuẩn bị nhân sự nữ tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND cơ sở được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tính công khai, dân chủ. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm từng bước tạo nguồn nhân lực kế cận, giúp đội ngũ cán bộ nữ có chuyển biến tích cực về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và khẳng định tốt vai trò trong lãnh đạo, quản lý”.

Không chỉ ghi nhận mặt tích cực, hoạt động giám sát của Hội LHPN tỉnh mang ý nghĩa thiết thực khi đã chỉ rõ những “khoảng trầm” đáng lưu tâm. Số liệu giám sát chứng minh tỷ lệ cán bộ nữ giữ vai trò cốt lõi trong cơ quan lãnh đạo cao nhất ở cơ sở vẫn chưa cao: cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy tại Tả Van chỉ đạt 9% (1/11 đồng chí), tại Tả Củ Tỷ là 11,11% (1/9 đồng chí). Chỉ tiêu đại biểu HĐND nữ tại Tả Van (26%) vẫn chưa chạm ngưỡng phấn đấu trên 30%.

Đáng chú ý, sự mất cân đối trong cơ cấu bố trí cán bộ nữ giữa các khối ngành là hạn chế chung được Đoàn giám sát nhận diện. Phụ nữ vẫn chủ yếu được bố trí ở khối đoàn thể, văn hóa - xã hội, trong khi còn vắng ở các vị trí lãnh đạo khối kinh tế, xây dựng, tài chính hay tài nguyên - môi trường (tại Tả Củ Tỷ còn 2 đơn vị hoàn toàn không có cán bộ nữ lãnh đạo).

Việc cập nhật dữ liệu cán bộ nữ sau sắp xếp chưa đồng bộ, tình trạng kiêm nhiệm chức danh ở cơ sở (Tả Van có 6 chi hội trưởng phụ nữ kiêm nhiệm) cùng những khó khăn khách quan từ phong tục, tập quán, định kiến giới, tình trạng phụ nữ tảo hôn hay sinh con dưới 18 tuổi ở vùng cao đã tạo ra “khoảng trống” lớn trong công tác tạo nguồn kế cận.

Bà Hoàng Phương Thúy cho biết thêm: “Từ thực tiễn cơ sở, Đoàn giám sát đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo gắn kết quả công tác cán bộ nữ với tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hằng năm; đồng thời nghiên cứu cơ chế đặc thù trong tuyển dụng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số…”.

Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tạo nguồn giai đoạn 2026 - 2030, luân chuyển cán bộ nữ qua các vị trí chuyên môn kỹ thuật để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn… Những đề xuất xác đáng này là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách, tháo gỡ “điểm nghẽn” và phát huy vai trò tham mưu của tổ chức Hội trong công tác cán bộ nữ.

Giám sát công tác cán bộ nữ là một trong những giải pháp then chốt để thúc đẩy bình đẳng giới vào chiều sâu và thực chất. Hoạt động này không chỉ thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, mà còn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị, nâng cao vai trò, vị thế của cán bộ nữ.