Để bùn đất rơi vãi, tài xế bị phạt và phải dọn sạch đường

Đơn vị thi công và tài xế dọn dẹp đất, bùn sau khi lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Ảnh: CSGT TPĐN

Ngày 22-9, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe đầu kéo C.V.B. (39 tuổi, trú TP Đồng Nai) về hành vi để đất, bùn rơi vãi xuống đường.

Lập biên bản xử phạt đối với tài xế C.V.B. Ảnh: CSGT TPĐN

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 19-9, tổ tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 1 đang làm nhiệm vụ trên tuyến ĐT.767, đoạn qua xã Tân An, tiếp nhận tin báo của người dân về xe đầu kéo biển số 60K-733.xx kéo rơ moóc 61R-033.xx vận chuyển đất, bùn từ công trường thi công Trường THCS-TH Vĩnh Tân, thuộc ấp 2, xã Tân An, ra ĐT.767.

Đất, bùn rơi vãi trên tuyến đường ĐT.767, đoạn qua xã Tân An, TP Đồng Nai. Ảnh: CSGT TPĐN

Qua xác minh và làm việc với tài xế C.V.B, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2-4 triệu đồng; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công xây dựng ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu.

Tổ công tác làm việc với đơn vị thi công và yêu cầu ký cam kết bảo đảm TTATGT trong quá trình thi công, vận chuyển. Ảnh: CSGT TPĐN

Sau khi lập biên bản, đơn vị thi công phối hợp với tài xế quét dọn sạch toàn bộ đất, bùn rơi vãi trên mặt đường, khắc phục hậu quả, bảo đảm vệ sinh, an toàn cho người và phương tiện lưu thông.