Để bùn đất rơi vãi, tài xế bị phạt và phải dọn sạch đường
CSGT TP Đồng Nai vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi để bùn đất rơi vãi xuống đường khi vận chuyển, đồng thời phối hợp với đơn vị thi công dọn sạch số bùn đất vì rơi vãi xuống đường.
Ngày 22-9, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe đầu kéo C.V.B. (39 tuổi, trú TP Đồng Nai) về hành vi để đất, bùn rơi vãi xuống đường.
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 19-9, tổ tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 1 đang làm nhiệm vụ trên tuyến ĐT.767, đoạn qua xã Tân An, tiếp nhận tin báo của người dân về xe đầu kéo biển số 60K-733.xx kéo rơ moóc 61R-033.xx vận chuyển đất, bùn từ công trường thi công Trường THCS-TH Vĩnh Tân, thuộc ấp 2, xã Tân An, ra ĐT.767.
Qua xác minh và làm việc với tài xế C.V.B, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2-4 triệu đồng; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công xây dựng ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu.
Sau khi lập biên bản, đơn vị thi công phối hợp với tài xế quét dọn sạch toàn bộ đất, bùn rơi vãi trên mặt đường, khắc phục hậu quả, bảo đảm vệ sinh, an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/de-bun-dat-roi-vai-tai-xe-bi-phat-va-phai-don-sach-duong-post872862.html