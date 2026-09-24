Để bữa ăn học đường được giám sát thực chất
Để đảm bảo an toàn bữa ăn học đường cần sự kiểm soát từ nhiều phía. Tuy nhiên, để những quy trình này được duy trì thực chất mỗi ngày, nhà trường vẫn là nơi trực tiếp tổ chức và kết nối giữa đơn vị cung cấp, phụ huynh và các lực lượng giám sát. Xung quanh vấn đề này, Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội đã trao đổi với bà Bùi Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông La, xã An Khánh, TP Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-bua-an-hoc-duong-duoc-giam-sat-thuc-chat-419141.htm