Để bữa ăn học đường được giám sát thực chất

Từ món quà đặc biệt được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng trong ngày khai giảng, những trái bóng đã theo các em học sinh vùng biên Gia Lai ra sân trong dịp Tết Trung thu. Mỗi đường chuyền, cú sút không chỉ mang đến niềm vui mà còn truyền đi sự quan tâm, kỳ vọng và tình cảm dành cho thế hệ trẻ nơi phên dậu Tổ quốc.