De Bruyne và Doku bùng nổ, Bỉ loại Ý khỏi Nations League

Bỉ đánh bại Ý 4-1. Ảnh: EPA.

Bất chấp việc bị thủng lưới từ sớm, màn trình diễn thăng hoa của Kevin De Bruyne và Jeremy Doku đã giúp đội tuyển Bỉ ngược dòng đánh bại Ý với tỷ số 4-1 tại lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League A. Thắng lợi vang dội trên sân King Baudouin chính thức đưa Bỉ lọt vào vòng tứ kết một cách thuyết phục.

Bước vào trận cầu sinh tử tại Brussels, Bỉ đối mặt với áp lực buộc phải thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp để giành quyền tự quyết tấm vé đi tiếp. Đoàn quân của HLV Mark van Bommel chào đón sự trở lại của Romeo Lavia nhằm gia cố tuyến giữa bên cạnh Youri Tielemans và nhạc trưởng Kevin De Bruyne.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Roberto Mancini bố trí sơ đồ tấn công 4-3-3 với niềm hy vọng đặt trọn vào phong độ của tài năng trẻ Francesco Pio Esposito.

Trận đấu bùng nổ ngay sau tiếng còi khai cuộc khi hai đội liên tục tung ra những pha ăn miếng trả miếng tốc độ. Đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 11 sau pha căng ngang chuẩn xác của Michael Kayode giúp Pio Esposito dứt điểm làm tung nóc lưới thủ thành Senne Lammens. 1-0 cho Ý.

Bàn thua sớm không làm đội chủ nhà nao núng mà trái lạ kích hoạt bản lĩnh của Bỉ. Chỉ 4 phút sau, Charles De Ketelaere nhả bóng vừa tầm để hậu vệ trái Maxim De Cuyper dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1. Hưng phấn dâng cao, đến phút 22, từ quả đá phạt góc của De Bruyne, Brandon Mechele đánh đầu chiến thuật cho trung vệ Nathan Ngoy chớp thời cơ dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Bỉ.

Cơn ác mộng của hàng thủ tuyển Ý tiếp tục ở phút 26 khi Jeremy Doku đi bóng kỹ thuật loại bỏ ba cầu thủ đối phương trước khi lạnh lùng hạ gục Gianluigi Donnarumma để nới rộng cách biệt lên thành 3-1 cho Bỉ.

Bỉ khiến hàng thủ Ý choáng váng. Ảnh: EPA.

Thủng lưới 3 bàn chóng vánh chỉ trong 11 phút khiến cấu trúc phòng ngự của đoàn quân xứ mỳ ống sụp đổ hoàn toàn. Dù HLV Mancini lập tức tung Federico Dimarco và Issa Doumbia vào sân ngay đầu hiệp hai để siết lại tuyến giữa, Azzurri vẫn hoàn toàn bế tắc trước lối đá áp sát khoa học của Bỉ. Những nỗ lực dứt điểm cá nhân bên phía đội khách đều không thể khuất phục được phản xạ xuất sắc của thủ môn Lammens. Lammens đang có phong độ ấn tượng trong màu áo ĐTQG. Ở màn so tài với Thổ Nhĩ Kỳ, anh sở hữu đến 6 pha cứu thua xuất sắc.

Trong khi đó, hàng công của Bỉ liên tục tạo ra sóng gió với ngòi nổ De Bruyne thi đấu như thời đỉnh cao phong độ. Đến phút 80, tiền vệ 35 tuổi tung đường kiến tạo dọn cỗ để Diego Moreira thoát xuống dứt điểm đánh bại Donnarumma, ấn định thắng lợi 4-1 cho Bỉ.

Kịch tính ở phút bù giờ xuất hiện khi trọng tài cho tuyển Ý hưởng phạt đền sau pha để bóng chạm tay của Nicolas Raskin trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Lammens đã có pha đổ người xuất thần từ chối cú sút 11 mét của Pio Esposito, khép lại ngày thi đấu thảm họa cho Ý.

Thắng lợi giòn giã giúp thầy trò Van Bommel vượt qua người Ý để hiên ngang tiến vào tứ kết Nations League với vị trí nhì bảng A, kém một điểm so với đội đầu bảng là Pháp. Như vậy, Pháp cùng Bỉ dắt tay nhau vào tứ kết, trong khi Ý (xếp thứ 3) và Thổ Nhĩ Kỳ (xếp cuối) bị loại.

Kết quả chung cuộc: Bỉ 4 - 1 Ý

Cầu thủ ghi bàn:

Bỉ: Maxim De Cuyper (15'), Nathan Ngoy (22'), Jeremy Doku (26'), Diego Moreira (80')

Ý: Francesco Pio Esposito (11')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.