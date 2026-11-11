De Bruyne trước cơ hội trở lại Premier League

Everton muốn có De Bruyne.

Theo CalcioMercato, đội bóng vùng Merseyside chủ động liên hệ với người đại diện của De Bruyne để thăm dò khả năng chiêu mộ tiền vệ người Bỉ. Everton đang đánh giá tính khả thi của thương vụ, nhưng cần thuyết phục Napoli đồng ý để ngôi sao 35 tuổi ra đi giữa mùa giải.

De Bruyne đến Napoli vào hè 2025 sau khi chia tay Man City. Tuy nhiên, anh chưa duy trì được phong độ ổn định tại Italy. Sau 36 lần ra sân cho Napoli, tiền vệ người Bỉ đóng góp 15 bàn thắng và kiến tạo, trong đó có 6 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng ở mùa giải hiện tại.

Ở trận hòa Lazio 1-1 hôm 8/11, De Bruyne bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn đầy đáng tiếc. Anh sau đó bị rút khỏi sân trước khi trận đấu kết thúc. Những màn trình diễn thiếu thuyết phục cùng bất ổn trong phòng thay đồ khiến tương lai của cầu thủ này trở nên khó đoán.

Theo Il Mattino, De Bruyne có mối quan hệ không êm đẹp với một số đồng đội tại Napoli. Dù HLV Massimiliano Allegri nỗ lực tạo điều kiện để tiền vệ người Bỉ hòa nhập, khả năng anh rời đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vẫn được nhắc đến.

Ở mùa giải trước, De Bruyne từng xảy ra căng thẳng với HLV Antonio Conte. Mối quan hệ với Allegri được cho là tích cực hơn, nhưng những vấn đề bên ngoài sân cỏ vẫn có thể ảnh hưởng đến quyết định tương lai của anh.

CalcioMercato nhận định De Bruyne đang trải qua giai đoạn sa sút về tinh thần và có thể tạo trở lại Premier League. Đáng chú ý, De Bruyne kém Ryan Giggs 43 pha kiến tạo trong danh sách chân chuyền vĩ đại nhất lịch sử Premier League. Việc trở lại nước Anh có thể mở ra cơ hội để anh tiếp tục cải thiện thành tích này.